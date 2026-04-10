【くふうイエタテ調査】静岡で進む新築戸建ての“脱・中心地”。土地価格・利便性・住環境で選ばれる穴場 住宅エリアを調査

株式会社くふう住まい

住まいの相談窓口「くふうイエタテカウンター」、家づくりやリフォームを考えている方向けの住宅イベント「くふうイエタテフェア」を運営する株式会社くふう住まい（本社：東京都港区、代表取締役社長：長井 健尚）は、静岡県内「くふうイエタテカウンター」7店舗の住宅アドバイザーによるアンケート調査をもとに、同県内の“穴場エリア”を調査しました。

静岡県の住宅検討は「価格」「利便性」「住環境」のバランス重視へシフト

調査要約：

・静岡県内の住宅検討においては、「土地価格を抑えながらも、生活利便性を確保できるエリア」が支持を集めており、主要都市周辺の“バランス型エリア”が注目されています。

・特に、幹線道路や高速ICへのアクセスが良好な郊外エリアでは、通勤利便性と土地価格の両立が可能であり、コストバランスを重視する層から選ばれる傾向が見られました。

・また、区画整理や商業施設の整備が進むエリアでは、街並みや住環境の向上も評価されており、「価格」「利便性」「住環境」の3要素が揃う地域が“穴場エリア”として浮き彫りになりました。

通勤利便とお手頃な土地価格を両立する、穴場地域の西部エリア

調査対象：静岡県内「くふうイエタテカウンター」7店舗の住宅アドバイザーによるアンケート調査

調査期間：2026年2月1日～2月28日

参照データ：国土交通省「地価公示」「都道府県地価調査」をもとに、各エリアの坪単価水準を算出

補足：上記に加え、各店舗における実地調査・来場者ヒアリング内容をもとに分析

菊川市 西方エリア （西部地域）

掛川市街地へ車で10～15分圏内と通勤利便性を確保しながら、土地価格を抑えやすい点が魅力のエリア。商業中心地である加茂エリアと比較して落ち着いた田園環境が広がり、静かな住環境を求める層に適しています。利便性と価格のバランスに優れた住宅地です。なお、浜松駅周辺では土地価格が約3,500万円程度となる一方で、本エリアではそれよりも広い区画の土地が約1,100万円前後で取得可能となっており、コスト面での優位性も大きな魅力です。

掛川市 上西郷・下垂木エリア（西部地域）

上西郷は掛川バイパス「西郷IC」へのアクセスに優れ、浜松・静岡方面への車通勤利便性が高いエリア。近年は分譲地開発が進み、価格を抑えつつ住宅取得が可能です。下垂木エリアでは区画整理や商業施設の整備により利便性が向上し、教育環境も整うなど、子育て世帯からの評価が高い住環境が形成されています。なお、浜松駅周辺では土地価格が約3,500万円程度となる一方で、本エリアではそれよりも広い区画の土地が約1,150万円前後で取得可能となっており、コスト面での優位性も大きな魅力です。

磐田市 豊田エリア（西部地域）

近年住宅開発が進むエリアで、磐田市中心部と比較して価格が抑えられ、広い区画の分譲地を確保しやすい点が特徴。御厨駅周辺の地価上昇の影響もあり、周辺エリアとして現実的な価格帯で住宅取得が可能な“穴場”として注目されています。落ち着いた住環境と価格メリットの両立が魅力です。なお、浜松駅周辺では土地価格が約3,000万円程度となる一方で、本エリアではそれよりも広い区画の土地が約1,150万円前後で取得可能となっており、コスト面での優位性も大きな魅力です。

富士市 松岡～森島エリア（東部地域）

JR富士駅や国道1号線へのアクセスを両立できる利便性の高いエリア。駅徒歩圏と比較して価格が抑えられており、お手頃な価格帯で住宅取得が可能です。交通利便性と価格バランスを重視する層から支持されています。なお、沼津駅周辺では土地価格が約2,500万円程度となる一方で、本エリアではそれよりも広い区画の土地が約1,300万円前後で取得可能となっており、コスト面での優位性も大きな魅力です。

静岡市 葵区 平和～新伝馬エリア（中部地域）

平和ICに近接し、藤枝・清水方面へのアクセスに優れる交通利便性の高いエリア。生活利便施設も充実しており、比較的価格を抑えながら良質な住宅地を取得できる点が特徴。利便性と価格のバランスを重視する層から支持されています。

静岡市 葵区 瀬名エリア（中部地域）

葵区内でありながら価格を抑えやすく、浸水リスクの低さも評価されるエリア。幹線道路へのアクセスが良好な利便性に加え、エリア内で価格帯や区画の広さに幅があり、ライフスタイルに応じた選択が可能。利便性・安全性・価格のバランスに優れた住宅地です。

静岡市 清水区 北矢部・中矢部周辺エリア（中部地域）

津波ハザードの影響を受けにくく、過去の浸水履歴も少ない安心感のある立地。清水駅方面へのアクセス道路が複数整備されており、交通利便性にも優れています。整った街並みと比較的手頃な価格帯が両立し、安全性とコストを重視する層に適したエリアです。

沼津市 門池エリア（東部地域）

国道1号線・246号線・伊豆縦貫道・東名高速など広域交通網へのアクセスに優れる利便性の高いエリア。区画整理された街並みや公園など自然環境も整備されており、良好な住環境が形成されています。価格とのバランスも良く、幅広い層に選ばれる住宅地です。

沼津市 片浜駅周辺エリア（東部地域）

JR片浜駅および国道1号線へのアクセスに優れ、商業施設も充実した利便性の高いエリア。津波ハザードの影響が比較的少なく、地盤面でも一定の安心感があるとされる住環境が特徴。価格と利便性のバランスに優れたエリアです。

株式会社くふう住まいは、「家づくりをもっと楽しく、もっと自由に。」をコンセプトに、家を建てたい人と地元の住宅会社をつなぐメディア・相談窓口・イベントを展開しています。

くふうイエタテカウンター（無料相談窓口）

専門のアドバイザーが、お客様の家づくりを中立的な立場からサポートする無料の対面式相談窓口です。予算立てやライフプランのシミュレーションから、希望に沿った住宅会社の提案、見学会の予約代行まで、家づくりの「最初の一歩」をトータルで支えます。 URL： https://www.sumailab.net/counter/

くふうイエタテフェア（住宅イベント）

地域の優良住宅会社が多数出展し、一度に比較・検討ができる大型イベントです。直接プロに相談できるだけでなく、家づくりに役立つセミナーやワークショップを通じて、理想の住まいのイメージを具現化できる機会を提供しています。URL： https://www.sumailab.net/counter/fair/