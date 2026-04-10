＜A.P.C.＞2026年春夏アクセサリーコレクションにフォーカスしたイベント「A.P.C. アクセサリー」4月15日(水)より開催

株式会社ルックホールディングス集合カット

モダン・フレンチスタイルを提案する“A.P.C.”(アー・ペー・セー)は、2026年4月15日(水)より、26S/Sアクセサリーコレクションにフォーカスしたイベント「A.P.C. アクセサリー」をA.P.C.全店および公式オンラインストアにて開催いたします。本イベントで展開されるアクセサリーの中から、バッグやウォレットの一部をご紹介いたします。

Le Drummer スモールキャンバスバッグ

Le Drummer スモールキャンバスバッグは、丈夫なキャンバス地を使用し機能性とファッション性を融合させた、あなたの日々のリズムに寄り添うトートバッグです。

取り外し可能なジップポケットが付き、必需品を整理して収納可能。ゆったりとしたシルエットで、都会にも週末のお出かけにも、思いつきの寄り道にも使えるバッグです。

カラー：生成、黒

サイズ: 45 x 26 x 10 cm

\39,600

Le Neige バッグ

Le Neigeバッグは、気取らないタイムレスなスタイルと卓越した職人技を融合させた、A.P.C.のハイクオリティを体現しています。このバッグは、A.P.C. Parisのアトリエで働くネージュ（バッグの名前の由来となった人物）がジャン・トゥイトゥに贈ったパターンから着想を得ています。このパターンは、衣服の型紙を基に一枚の革を使い、主要な縫製を一か所に抑えることを目指して設計された構造が特徴です。インディゴデニムを使用した、2026S/Sコレクションではインディゴデニムを採用し、気負わず使えるタフさと、エフォートレスな魅力が融合した、デイリー使いにぴったりなピースです。

カラー：インディゴ

サイズ： 41.5 x 36 cm.

\44,000

Enveloppe コインケース

実用性とエレガンスをコンパクトな三つ折りシェイプに融合させたEnveloppeコインケース。

名前の通り手紙を入れる封筒をモチーフにしたアイコニックなデザインが魅力です。

コンパクトながらも機能的なカードスロット、メインコンパートメント、コインポケットを備え、ゴールドのラウンドメタルクロージャーがアクセント。機能性と洗練された美しさを兼ね備え、手に取るたびに感じられる滑らかな手触りが、日常のひとときをより心地よく、装いに静かな品格を添える長く寄り添いたいウォレットです。

カラー：バター、パールグレー、キャメル(オンライン限定)

サイズ：9.5 x 8 cm.

\46,200

Ninon Hoop バッグ

A.P.C.のシグネチャーラインに遊び心を加えたシックなバッグとして、今季から新しくNinonラインに加わったNinon Hoopバッグ。

ラウンドシェイプやギャザーなどNinonバッグのディティールは活かしつつ、スタイリッシュにアレンジ。すっきりとしたシルエットはどんなワードローブも引き立てるアクセサリーに。エレガントなインビジブル・マグネットクラスプとメタルパーツ付きのストラップが特徴で、お好みのフィット感に調節可能。

4月15日より発売の新色バターカラーに加えカーキ、キャメル、黒はどんなシーンの装いにもあなたにフィットします。

カラー：

サイズ：33 x 21.5 x 4 cm.

\52,800

Backstage リュックサック

Backstageシリーズは洗練された都会の空気とミニマルなデザインに対するA.P.C.のこだわりを体現しています。

都市生活の活気に満ちたエネルギーからインスピレーションを得て、実用性と控えめなエレガンスを融合、特に際立つアイテムであるBackstageリュックサックは、軽量かつ丈夫なナイロン素材を使用し機能性とスタイルの完璧なバランスを実現。都会の生活を快適に過ごすための必須アイテムです。

カラー：マロン、黒

サイズ：25 x 40 x 25 cm

\46,200

Cloche キーリング

Clocheキーリングは、鍵をエレガントに保管する為にデザインされた、機能的なアクセサリーです。

メタルリングと特徴的なレザーのベル型カバーが特徴。洗練されたタッチを加えながら、鍵をさりげなく隠します。首にかけるように設計され、実用性とミニマリストの美学が融合した、A.P.C.のシルエットへのこだわりが詰まったアイテムです。

カラー：ダークカーキ、ヘーゼルナッツ、黒

サイズ：9 x 9.5 cm

高さ(最大)：51 cm

\19,800

CHARLIE キャスケット

静かな洗練さを湛える、ミニマルなフォルムのCHARLIE キャスケット。

しなやかなナイロンの素材感が、軽やかさの中に上質なニュアンスをもたらします。

フロントに配されたロゴプロントが、控えめながら確かな個性を演出し、エフォートレスに纏えるアーバンスタイルを引き立てます。

日常にさりげない余裕を添える、リュクスなアクセントとして。

カラー：カーキ、黒

サイズ：56 / 58 cm

\19,800

Lou Rue Madame 2.0 トートバッグ

軽やかなコットンポプリンが、日常の装いに彩りを添えるLou Rue Madame 2.0 トートバッグ。

しっかり必需品を入れられるサイズ感と肩掛けできるハンドルで、アクティブなシーンにも快適な使い心地。内側のポケットが小物の整頓もさりげなくサポートします。

A.P.C.ヘッドクォーターのある通り RUE MADAME PARISのプリントが、花柄に馴染みデイリーシーンにもリラックスシーンにもアクセントに。

カラー：マルチカラー

サイズ：30 x 37 x 8.5 cm

\16,500

ノベルティトートバッグ

A.P.C.全店(サープラス含)、オンラインストアにてセールアイテム除くアクセサリーアイテム(複数可)を38,500円以上購入頂いたお客様にノベルティトートバッグをプレゼント。

※無くなり次第終了とさせていただきます。

予めご了承ください。

詳しくはスタッフまでお尋ねください。

2026 S/S A.P.C. ACCESSORIES

期間：2026年4月15日(水)～4月29日(水)



■ノベルティ

A.P.C.全店(サープラス含)、オンラインストアにてセールアイテム除くアクセサリーアイテム(複数可) 38,500円以上購入頂いたお客様にノベルティトートバッグをプレゼント。

※無くなり次第終了とさせていただきます。予めご了承ください。

詳しくはスタッフまでお尋ねください。



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