『池袋ウエストゲートパーク』初の朗読劇化が決定　井上麻里奈・梶裕貴・神谷浩史ら出演

株式会社フォニプロモーション

株式会社フォニプロモーション（本社：東京都）は、直木賞作家・石田衣良氏が2027年にデビュー30周年を迎える記念企画としてDramatic Reading Performance『池袋ウエストゲートパーク2026』を2026年9月に上演することを発表しました。

本作は同シリーズとして初の朗読劇化となり、全4公演で実施されます。

出演には、小野大輔、櫻井孝宏、鬼頭明里、岡本信彦、松岡禎丞、八代拓、梶裕貴、井上麻里奈、畠中祐、神谷浩史ら、アニメ・エンターテインメント分野で活躍する声優が集結します。

■公演概要

・公演名：朗読劇『池袋ウエストゲートパーク2026』

原作：石田衣良『⾻音 池袋ウエストゲートパーク III』（文春文庫）

・日程：2026年9月26日（土）～27日（日）

・公演数：全4ステージ（各日昼夜公演）

・会場：ひらしん平塚文化芸術ホール（大ホール）

■企画背景・作品について

『池袋ウエストゲートパーク』は、作家・石田衣良氏による小説シリーズで、東京・池袋を舞台に、若者文化や社会問題を描きながら多くの読者の支持を集めてきました。

このたび、2027年に石田衣良氏がデビュー30周年を迎えることを記念して、『池袋ウエストゲートパーク』を新たな表現として朗読劇化いたします。

■上演内容・ストーリー

本公演では、シリーズ第3作石田衣良『⾻音 池袋ウエストゲートパーク III』（文春文庫）収録の「西口ミッドサマー狂乱」を原作に、朗読劇として再構築します。

レイヴカルチャーやドラッグ問題を背景に、都市に生きる若者たちの関係性を描く群像劇として上演します。

■本公演の特徴（演出・見どころ）

本公演では「フリックトランジション方式」と呼ばれる独自の演出手法を採用します。物語を複数のセクションに分割し、適切なタイミングで映像コンテンツを挿入することで、観客の集中力を維持しながら物語理解を促進します。

多様な映像演出を取り入れ、ストーリーを多角的に提示することで、原作未読の観客でも理解しやすい構成としています。

本公演はWキャスト制で、2日間・全4公演のみの限定上演となります。

■26日土曜 昼夜公演の出演者

■27日日曜 昼夜公演の出演者

■出演者・配役（公演日別）

【2026年9月26日（土）】

・真島マコト：小野大輔

・安藤タカシ：櫻井孝宏

・トワコ：鬼頭明里

・エディ：岡本信彦

・佐伯イッセイ：松岡禎丞

【2026年9月27日（日）】

・真島マコト：八代拓

・安藤タカシ：梶裕貴

・トワコ：井上麻里奈

・エディ：畠中祐

・佐伯イッセイ：神谷浩史

■チケット情報

チケットの販売時期および詳細は、後日発表予定です。

■企画・制作について

株式会社フォニプロモーション

企画協力：文藝春秋

■本件に関するお問い合わせ

株式会社フォニプロモーション

広報担当

HP：https://iwgp2026.com

MAIL：お問い合わせ(https://smoothcontact.jp/front/output/oi355ndy2clphv4ii6wxricjjoogvm8m)

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