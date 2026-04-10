愛犬のみと安心して水あそびできる、わんちゃん専用プライベート・ミニプール(1.6m) サービス4/28開始

株式会社海栄館

伊勢かぐらばリゾート千の杜（三重県伊勢市佐八町）の和モダンなグランピング施設「Luxury Trailers 離宮 伊勢（ラグジュアリートレーラーズ りきゅう いせ）」は、愛犬客室2棟それぞれに、水あそびでクールダウンできる、わんちゃん専用ミニプールを4月28日（火）～9月6日（日）まで設置して提供します。

わんちゃん専用ミニプールで楽しむわんちゃんわんちゃん専用ミニプールで楽しむ柴犬小雨ちゃん

近年、猛暑の影響により、愛犬との旅行においても「暑さ対策」と「安心して遊べる環境」が求められています。

「ラグジュアリートレーラーズ離宮伊勢」では、約1,500平方メートル の天然芝プライベートドッグランを備えた愛犬客室2棟に、ワンちゃん専用露天風呂も完備。さらにこの夏、“ひとり占めで楽しめる水あそび専用ミニプール”を新たに設置し、ほかのワンちゃんを気にせず、無理なく涼めるクールダウン体験をお楽しみいただけます。猛暑により「愛犬が外で遊べない」という課題に対応した取り組みです。

わんちゃん棟の約1,500平方メートル プライベートドックラン専用ケージのある小上がりとソファーベッドで一緒にくつろぐわんちゃん専用ケージ横でくつろぐわんちゃん

＜夏季限定「わんちゃんプール」とプライベートドッグラン付き客室について＞(https://sennomori.kaiei-ryokans.com/rikyuise/)

□わんちゃんプール：直径1.6mのわんちゃん用ミニプール（スタッフによる補助・サポートはございません）

□期間：2026年4月28日（火）～9月6日（日）

□利用料金：無料（宿泊料金に含まれます）

愛犬棟／19,800円～（お1人様1泊素泊まり税サ込み・平日2名様1 棟ご利用の場合）

□プライベートドッグラン付き愛犬棟

・客室面積: 34平方メートル + ウッドデッキ 20平方メートル

・定員人数:3名（最大3名）

・設備:専用露天風呂、エアコン、冷蔵庫、電子レンジ、電気ケトル、ドライヤー、金庫、Wi-Fi、シングルベッド2台、空気清浄機

約1,500平方メートル のプライベートドッグラン、わんちゃん専用露天風呂付き、ケージ1台、蓋つきバケツ、ペットシート完備。小～大型犬、頭数の制限はございません。わんちゃんもベッドで一緒に添い寝いただけます。（※2頭目から追加で1頭につき2,200円頂戴しております）

□ご予約方法：公式WEBサイト：https://sennomori.kaiei-ryokans.com/rikyuise/

※ご利用時の注意事項

・安全のため、必ず飼い主様の目の届く範囲で遊ばせてください。

・万一事故やトラブル等が発生した場合でも、当施設では一切の責任を負いかねます。

・各棟にわんちゃん乾燥用のポータブルドライヤー及びタオル、ブラシをご用意しております。

・ライフジャケットのご用意はございません。必要な場合はご持参ください。

・衛生上、新鮮なお水で遊んでいただくためプールのお水の張り置きは行っておりません。ご利用の際には、お客様ご自身で注水していただきますようお願いいたします。

・水不足による取水制限など、やむを得ない事情により、わんちゃんプールの提供を中止する場合がございます。

全景（昼）全景（夜）わんちゃん専用露天風呂を楽しむわんちゃん伊勢の「おかげ犬体験」を楽しむわんちゃん



■ 「ラグジュアリートレーラーズ離宮伊勢」について

伊勢神宮のほど近く、四季の表情豊かな自然に囲まれた全5棟のトレーラータイプのお部屋です。いずれも露天風呂付き1棟貸切タイプで、愛犬と一緒に泊まれる専用客室2棟を完備しています。隣接する本館「千の杜」の温泉・大浴場なども利用できます。

・ 住所：三重県伊勢市佐八町池の上1165-1

・ 面積：客屋部分34平方メートル 、デッキ部分20平方メートル (１棟あたり)

・ 客室：全5棟、全棟露天風呂付、デッキ、ツインベット、トイレ、シャワーブース、畳の小上がりスペース。定員4名まで※うちペット（犬）可能ドッグラン付き2棟

・ チェックイン：15時、チェックアウト：11時

・ ご予約：千の杜0596-39-1200(10：30～18:30)

客室内外観(夕景)看板バーベキュの１例（画像はイメージです）