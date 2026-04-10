4月18日「よい歯の日」に知ってほしい、歯並び治療は「あごを育てること」から

一般社団法人 日本小児矯正研究会

一般社団法人日本小児矯正研究会(所在地:東京都新宿区、代表:藤井秀紀)は、4月18日「よい歯の日」に合わせて、新学期・新生活が始まり、学校健診の結果が返却されるこの時期...「要観察」と指摘された保護者の方に向けた専門家コラムを配信いたします。

今回は、歯科で「床矯正」という言葉を耳にした際に戸惑わないよう、治療を始める前に知っておきたい基礎知識をわかりやすく整理しました。

本コラムは、日本小児矯正研究会が2026年3月より月2回配信している専門家コラムシリーズの一部となっています。

「新学期の成長チェック」「学校健診の結果の見方」など、保護者の生活に寄り添ったテーマを毎月設定し、前編・後編の2回構成で丁寧に解説しています。医学的な正確さを保ちながら、専門知識のない保護者にも読みやすい内容を目指しており、学会によるこうした継続的な情報発信は国内でも先進的な取り組みです。

■4月の専門家コラム(前編)テーマ:よい歯の日に知ってほしい──歯並び治療は「あごを育てること」から

日本小児矯正研究会HP内活動記録にて掲載：当コラムURL https://x.gd/v0qu8

バックナンバーなどはこちら：URL https://jsro.jp/leaning/(https://jsro.jp/leaning/)

4月18日は「よい歯の日」。この時期、学校健診の結果が返却され、「要観察」「要受診」と指摘を受けたご家庭も少なくありません。

かかりつけ歯科に相談に行くと、「床矯正」という聞き慣れない言葉を耳にすることがあるかもしれません。

今回のコラムでは、治療を始める前に知っておきたい「床矯正」の基礎知識を整理します。

よい歯の日とは

4月18日は、4（よ）1（い）8（は）と読む語呂合わせから、1993年に「8020運動」の一環として制定されました。

【コラムのポイント】

床矯正は「歯を動かす」治療ではなく「あごの成長をサポートする」治療

装置はあくまで補助で、子どもの発育そのものを味方につけるアプローチです

始める時期によって治療の内容が変わる

早い段階なら永久歯を抜かずに済む可能性が高くなります

「今すぐ治療」と決める必要はない

まず現状を知り、今後の見通しをかかりつけ歯科医師と相談しましょう

後編では、4月から始まる新生活のなかで、ご家庭でできる「あごの成長を支えるサポート」をご紹介します。

■ 4月開催予定のセミナー・学術大会情報

4月16日:第20期 床矯正スタンダードコース第4回

4月23日:オンライン入会コース Part2（ライブ）(https://jsro.jp/joinseminar/)

4月26日:フォーラム福岡（会員限定）(https://jsro.jp/member-introduction/)

※詳細なスケジュールは当研究会ウェブサイトをご覧ください

https://jsro.jp/seminar/

一般社団法人 日本小児矯正研究会について

一般社団法人日本小児矯正研究会は、小児矯正を「歯並びの治療」にとどめず、

子どもの成長発達そのものに向き合う医療として捉え、発育期の成長を活かした口腔医療の普及を目的に活動しています。

歯列不正は結果として現れるものであり、その背景には顎の成長や、呼吸・嚥下・咀嚼といった口腔機能の発達が深く関係しています。

本研究会では、こうした成長過程に着目し、口腔機能の発達を含めた総合的な視点から、小児期の健やかな成長を支える医療のあり方を探究しています。

具体的には、歯科医療従事者に向けた研究会・セミナー等を通じた知見共有や教育活動を行うとともに、

保護者を含む一般社会に対しても、成長段階に応じた口腔環境の考え方や管理の視点を、わかりやすく発信しています。

医療と社会が共通理解を持ち、子どもたちの成長を長期的に支えていくための情報基盤づくりを大切にしています。

【本件に関するお問い合わせ先】

一般社団法人 日本小児矯正研究会

Mail: koho@jsro.jp



