【新書体発売】1500年前の息吹を現代に。北魏の名筆・鄭道昭の書風をモチーフにした新書体「イワタ鄭道昭（ていどうしょう）」、4月10日より販売開始

株式会社イワタ

株式会社イワタ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：水野 昭、以下 イワタ）は、中国・北魏時代の書家、鄭道昭（ていどうしょう）の書風から着想を得た新書体「イワタ鄭道昭(https://www.iwatafont.co.jp/teidosho/)」の販売を、2026年4月10日（金・フォントの日）より開始いたします。

発売に合わせ、試し書きもできる特設Webサイトもオープンしました。

特設サイトはこちら :https://www.iwatafont.co.jp/teidosho/

本フォントは、1500年前の中国・雲峰山の岩壁に刻まれた摩崖碑（まがいひ）の拓本をモチーフに、そのおおらかで独特な空気感を現代のデジタルフォントとして昇華させたデザイン書体です。鄭道昭の書風が持つ素朴な味わいを大切にしながら、書家・大庭紀霽（おおば きせい）氏が約9,000字に及ぶ文字を新たに書き下ろしました。

雄大な自然や筆の息遣いまで伝わる圧倒的な存在感を放ちながらも、どこかかわいらしさも感じさせるバランスにより、書籍のタイトルや歴史・文化系コンテンツ、ゲーム・映像作品のテロップなど、幅広い表現をサポートします。

1500年前の素朴で温かみのある「鄭道昭風」のフォルム

摩崖碑（自然の岩壁に直接彫られた文字）特有の風化や、石に刻まれた文字ならではのゴツゴツとした質感をデザインに落とし込んでいます。これにより、デジタルフォントでありながらも、本当に石から拓本をとったかのようなリアルで温かみのあるテキスト表現が可能になります。

書家による約9,000字の書き下ろしと、絶妙なバランス

現代のデジタル環境でも組みやすいよう、筆書の勢いを活かしつつも「まとまりの良いバランス」を追求しました。約9,000字の膨大な文字を大庭紀霽氏が直筆で書き下ろすことで、フォント全体を通して統一された世界観と、手書きならではの自然な呼吸が生まれています。

大庭氏による揮毫の様子手書きのため、全ての形が異なる「さんずい」

ユニークな字形で世界観を深める「北魏字様」をダブル収録

現代の標準的な字形での利用はもちろんのこと、『鄭羲下碑（ていぎかひ）』をはじめとした北魏時代の古典的なスタイルも「北魏字様」として同梱しています。この北魏字様には800文字を超えるユニークな字形が収録されており、世界観を広げつつも文の意味は崩さない程度の形が多いので、使用の幅が一層広がりそうです。

製品仕様

■フォーマット OpenType

■文字セット Adobe-Japan1-3＋N準拠＋元号合字「令和」（9,499文字）

■標準小売価格

【ダウンロード版】15,400円（税込） ／ 【CD版】17,600円（税込）

揮毫（きごう）：大庭紀霽（おおば きせい）氏について

1958年福岡県北九州市生まれ。幼少より書や美術に親しみ、書を故・大津賀真龍氏に師事。美術・書道教育に携わり、現在は造形芸術学校d³ Art Studio主宰。北九州を拠点に書家、タイポグラファー、グラフィックデザイナーとして活動し、グラフィックデザインの仕事や筆跡鑑定もこなす。

イワタについて

1920年（大正9年）の創業より一貫して変わらぬ文字づくりの姿勢で、イワタ明朝体オールド、イワタUDフォント、みんなの文字、イワタ福まるご(https://www.iwatafont.co.jp/fukumarugo/index.html)など、時代に合った書体開発を行っております。

近年では、漫画家の弐瓶勉氏とのコラボフォント、『東亜重工(https://www.iwatafont.co.jp/toa/)』や、マンガ・イラスト制作アプリ搭載の『Clip Studio Comic(https://www.iwatafont.co.jp/clipstudiocomic/)』の一般販売など、幅広いシーンで親しまれるデザイン書体を開発・販売。

2026年4月10日には、中国北魏時代の石碑に刻まれた書体を再現した『イワタ鄭道昭(https://www.iwatafont.co.jp/teidosho/)』と、万年筆のインクの濃淡まで表現できる書体『イワタつづり(https://www.iwatafont.co.jp/tsuzuri/)』の2書体を同時リリースしました。

企業のコーポレートフォントや各種機器の組込み用フォントなど、お客様のニーズに合わせた受託開発にも数多く対応しております。

イワタWebサイトはこちら :https://www.iwatafont.co.jp/