世界的人気を誇る『俺だけレベルアップな件』 国内初の体験型展示イベントのチケット販売開始！ 2026年4月11日（土）12時より受付

株式会社WOWOWプラス

2026年7月17日（金）から東急プラザ渋谷4Fにて、大規模体験型エキシビション『俺だけレベルアップな件 展』を開催いたします。 『俺だけレベルアップな件』の世界観を体感できる本展は、E級ハンターから最強へと成長する主人公の水篠旬（みずしの・しゅん）の軌跡を軸に、カルテノン神殿、二重ダンジョン、架南島レイドなど作品を象徴する名シーンをリアルに再現。ここでしか見ることのできない等身大フィギュアや迫力の映像演出、体験型コンテンツを通じて、水篠旬の「レベルアップ」の過程を追体験することができます。

本展の開催を記念して、ここでしか手に入らない限定グッズが付いた特別仕様のチケット「スーパーパス＋VIP限定グッズBOX」をスペシャルプライスで展開。2026年4月11日（土）12時より各プレイガイドにて先行販売いたします。

展示会概要

● 展示名：『俺だけレベルアップな件 展』

● 会期： 2026年7月17日（金）～ 2026年9月27日（日）

● 会場： 東急プラザ渋谷 4F 特設スペース（東京都渋谷区道玄坂１丁目２-３ 渋谷フクラス 内）

● 公式特設サイト： http://sololeveling-exhibition.com

● 公式X（旧Twitter）： https://x.com/sololevel_exh

● 公式Instagram： https://www.instagram.com/sololeveling_exhibition/

● 展示会に関するお問い合わせ： help@moatexperience.com

【先行販売】スーパーパス＋VIP限定グッズBOX チケットについて

日時指定不要で優先入場可能な「スーパーパス」と、ここでしか手に入らない限定グッズを収めた「VIP限定グッズBOX」がセットになった特別仕様のチケットを、5000セット限定で販売。

● 販売価格： 7,590円（税込／送料別）

● 販売数量： 5,000セット限定 （※予定数に達し次第、販売終了となります ）

● 販売期間： 2026年4月11日(土) 12:00 ～ 4月30日(木) 24:00

● 発送予定： 2026年6月下旬～7月上旬より、順次発送予定

※VIP限定グッズBOXの内容および仕様は予告なく変更する場合がございます。

※各販売窓口により販売条件が異なる場合がございます 。



■先行販売チケット販売サイト

・楽天チケット：https://r10.to/sololeveling-exhibit

・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/sololeveling-ex/

・ローチケ：https://l-tike.com/event/mevent/?mid=779685 (4月18日12時より開始)

■VIP限定グッズBOX 同梱内容

※実際にお届けする商品は本画像と多少異なる場合がございます。商品の変更が生じる場合は、事前にご案内いたします。

- 東京限定アクリルチケット- 東京限定ジオラマアクリルスタンド- ハンター専用サーモボトル- 水篠旬アクリルネームプレート- フォトカード5枚セット- ナイトキラーキーホルダー

「東京限定アクリルチケット」には、ご自身の名前を記入できるスペースがあり、「自分だけのカード」を作ることができます。 ※該当のチケットは、VIP BOXに同梱して配送。

■ 一般販売（前売券・当日券）について

一般向けの前売券（オンライン販売）は、2026年5月より販売開始を予定しております。

【チケット料金】 （税込）

- 前売券（オンライン販売）[表1: https://prtimes.jp/data/corp/84776/table/512_1_34c9c730ad519681cbb54ab1964e308d.jpg?v=202604101051 ]

※日付指定券（平日は時間指定なし、土日祝は時間指定あり）

- スーパーパス前売り券（オンライン販売）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/84776/table/512_2_17cac0b75a364a64ecb5fc0b4a8417a7.jpg?v=202604101051 ]

※日付・時間指定なし／優先入場

- 当日券（会場販売のみ）[表3: https://prtimes.jp/data/corp/84776/table/512_3_12a7e20c15fcccd2b4058683d95fc9ff.jpg?v=202604101051 ]

※日付指定券（平日は時間指定なし、土日祝は時間指定あり）

- スーパーパス当日券（会場販売のみ）[表4: https://prtimes.jp/data/corp/84776/table/512_4_1af5279159eb5522701d986164714f51.jpg?v=202604101051 ]

※日付・時間指定なし／優先入場

【公式著作権】

(C) Chugong / DUBU(REDICE STUDIO) / h-goon 2018 / D&C MEDIA

【原作・著作】

D&C Media

【ライセンス許諾】

JBK、WAYSBE

【主催】

Moat Experience

【共同主催】

楽天、WOWOW プラス

【協力】

東急不動産（会場協力）、IMAGINATION

【チケット】

楽天チケット、チケットぴあ、ローチケ、アソビュー