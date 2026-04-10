忙しいお母さんに“すぐ飲める贅沢”を届けたい　専門店品質のリキッドアイスコーヒー母の日ギフト発売【岡山】

有限会社しげとし珈琲母の日ギフト 専門店品質のリキッドアイスコーヒー

岡山の自家焙煎スペシャルティコーヒー専門店「しげとし珈琲」は、2026年3月15日より母の日ギフト向けのリキッドアイスコーヒーの販売を開始いたしました。

本商品は、保存料・香料・甘味料を使用せず、コーヒー豆を多めに使用した濃厚な味わいが特徴で、氷を入れても薄まりにくく、ご家庭で専門店品質の一杯を手軽に楽しめます。

現在、4月10日から4月30日までの期間限定で、リキッドアイスコーヒー対象の早割250円クーポンを配布中です。楽天市場店で使える早割250円クーポンを配布中です。

詳細は[ https://item.rakuten.co.jp/shigecafe/5500-0003/ ]にてご確認いただけます。

（早割250円クーポンURL：https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=Wk5HNy03UEpSLVFLTTAtQkpIMg--&rt=(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=Wk5HNy03UEpSLVFLTTAtQkpIMg--&rt=) 有効期間 2026/04/10 10:00 ～ 2026/04/30 23:59）

■ 忙しいお母さんに「すぐ飲める一杯」を届けたい

母の日は「ありがとう」を伝える大切な機会です。お母さんは日々忙しく、自分のための時間を後回しにしがちです。しげとし珈琲では、 開けてすぐ飲める専門店の一杯 を母の日の贈り物として提案しています。氷を入れるだけで楽しめるアイスコーヒーは、準備の手間がなく、日常の中でほっと一息つける時間を届けます。

■豆を多めに使用した「濃い設計」

開けてすぐ飲める専門店の一杯 を母の日の贈り物として提案しています

一般的なリキッドアイスコーヒーは、氷を入れると味が薄く感じられることがあります。

しげとし珈琲のリキッドアイスコーヒーは、創業27年以上にわたり培ってきた焙煎技術を活かし 豆を多めに使用した濃い設計 で抽出しています。

そのため

・氷を入れても味が崩れにくい

・そのままでもしっかりした味わい

・水やミルクで割って楽しめる

という特徴があります。そのままでもしっかりとした味わいですが、お好みに応じて水やミルクで割ってもお楽しみいただけます。

■保存料・香料・甘味料 不使用

素材の味わいを大切にするため、保存料・香料・甘味料は使用していません。

専門店ならではの品質設計です。

■常温保存できる母の日ギフト

本商品は常温保存が可能なため

・冷蔵庫のスペースを取らない

・受け取りやすい

・贈りやすい

という点でも母の日ギフトとして選ばれています。

■主力商品は化粧箱入り3本セット（3,996円）

主力商品は、 1,000ml × 3本（化粧箱入り）3,996円（税込・送料無料） のギフトセットです。

専門店品質の味わいと贈答用としての見栄えを両立しました。母の日当日着指定のご注文にも対応しています。

■早割250円クーポン配布中（4月10日～4月30日）

母の日ギフト向けとして、リキッドアイスコーヒー限定 早割250円クーポン を4月10日午前10時から4月30日23時59分まで配布中です。母の日直前は配送が混み合うため、早めのご注文をおすすめしています。（早割250円クーポンURL：https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=Wk5HNy03UEpSLVFLTTAtQkpIMg--&rt=(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=Wk5HNy03UEpSLVFLTTAtQkpIMg--&rt=) 有効期間 2026/04/10 10:00 ～ 2026/04/30 23:59）

■父の日・お中元にも展開予定

本商品は母の日だけでなく、父の日、お中元といった夏の贈答シーズンにも展開予定です。

季節を通じて楽しめるギフト商品として提案してまいります。

■商品概要

母の日だけでなく、父の日・お中元といった夏の贈答シーズンにも展開予定ですリキッドアイスコーヒーギフト3本

商品名： リキッドアイスコーヒーギフト3本（化粧箱入り）

主力商品： 1,000ml × 3本（化粧箱入り）

価格：3,996円（税込・送料無料）

特徴： 専門店焙煎、無添加・無糖、濃い設計、常温保存可能、ギフト対応可

販売開始日： 2026年3月15日

販売URL [ https://item.rakuten.co.jp/shigecafe/5500-0003/ ]

早割250円クーポンURL [ https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=Wk5HNy03UEpSLVFLTTAtQkpIMg--&rt=(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=Wk5HNy03UEpSLVFLTTAtQkpIMg--&rt=) 有効期間2026/04/10 10:00 ～ 2026/04/30 23:59]

■開発背景

しげとし珈琲は、「おいしいコーヒーで家庭に温かさと笑顔を届け、生産者の未来を支える」という理念のもと、家庭で楽しめる専門店品質のコーヒーづくりを続けています。

母の日という機会に「ご家庭の中でほっとする時間を届けたい」という思いから本商品を企画しました。

■企業概要

会社名：有限会社しげとし珈琲

所在地：〒700-0901 岡山県岡山市北区本町1-4

代表者：代表取締役 重歳 修

設立：1998年10月

資本金：300万円

社員数：2名（2026年4月現在）

事業内容：自家焙煎コーヒーの製造・販売

電話番号：086-222-9246

メールアドレス：shigetoshicoffee@syd.odn.ne.jp

しげとし珈琲 楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/shigecafe/

しげとし珈琲 ヤフーショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/shigetoshicoffee/

しげとし珈琲 自社サイト：https://www.shigetoshicoffee.com/

■ しげとし珈琲について

しげとし珈琲は岡山の自家焙煎コーヒー専門店として、「おいしいコーヒーで、家庭に温かさと笑顔を届け、コーヒー生産者の未来を支える。」というミッションのもと、日々焙煎・発送を行っています。

27年以上にわたり培ってきた焙煎技術を活かし、流行や派手さに流されることなく、毎日の一杯として安心して飲み続けられるコーヒーを大切にしている小規模ながら専門店品質にこだわるロースターです。

■ 担当者コメント

毎日の一杯として、安心して飲み続けられるコーヒーを大切にしています代表取締役 重歳 修代表取締役 重歳 修

母の日は「ありがとう」を伝える大切な機会ですが、日々忙しく過ごされているお母さんほど、ご自身のための時間を後回しにされているように感じています。

そこで私たちは、氷を入れるだけで専門店の味が楽しめる「すぐ飲める一杯」を母の日の贈り物としてお届けしたいと考えました。

しげとし珈琲のリキッドアイスコーヒーは、氷を入れても味が崩れないようコーヒー豆を多めに使用し、しっかりとした味わいに仕上げています。また、保存料・香料・甘味料を使用せず、素材の良さを大切にしています。

常温で保存できるため受け取りやすく、化粧箱入りのギフトとしてそのままお贈りいただける点も特徴です。

忙しい毎日の中で、ほっと一息つける時間をお届けできれば嬉しく思います。母の日の贈り物として、ご家庭で楽しむ専門店品質の一杯をお選びいただけましたら幸いです。