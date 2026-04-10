プロ野球球団「福岡ソフトバンクホークス」と「ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング」のコラボレーションアイテム、4月24日（金）発売。地元・福岡愛あふれる特別なコレクション登場

株式会社ユナイテッドアローズ

株式会社ユナイテッドアローズ（代表取締役 社長執行役員 CEO：松崎 善則、本社所在地：東京都渋谷区）が展開する「ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング（以下、グリーンレーベル）」は、プロ野球球団「福岡ソフトバンクホークス（以下、ホークス）」とのコラボレーションアイテムを、 2026年4月24日（金）に発売します。グリーンレーベルの地元応援プロジェクト「THINK LOCAL」の取り組みとして、福岡を拠点に活動するアーティスト・グラフィックデザイナーのtaiki kishimoto(https://www.instagram.com/_television_tk/)氏がホークスの象徴的なモチーフをもとにデザインしたTシャツ、キャップ、トートバッグ、ソックス、手ぬぐいを展開します。

「福岡ソフトバンクホークス」は、福岡県福岡市を本拠地とし、みずほPayPayドーム福岡をホームスタジアムとするプロ野球球団です。屈指の投打力とスター選手の活躍でプロ野球界を牽引する存在であるとともに、地域に根ざしたファンとの強い結びつきも特徴で、福岡の街とともに歩むチームとして地元の人々から愛され続けています。

■展開アイテム

Tシャツ

トートバック

キャップ

ソックス

手ぬぐい

今回、ホークスと、福岡市内に2店舗、北九州市内に1店舗を構えるグリーンレーベルとのコラボレーションが実現。グリーンレーベルの“地元を知り、地元を楽しみ、地元を応援する”「THINK LOCAL」プロジェクトとしての取り組みとして、「ホームタウン」「エンブレム」「マスコット」をテーマに、ホークスの象徴的なモチーフをtaiki kishimoto氏ならではの豊かな色彩感覚とポップアートの世界観で表現したラインアップが登場します。球場はもちろん街中でも活躍するアイテムで、パシフィック・リーグ3連覇と日本シリーズ連覇を目指して今シーズンも進化を続けるホークスと、地元への愛着を込めたコレクションです。地域とともに歩むブランドとして、福岡に根ざしたホークスとのコラボレーションを通じ、地元の魅力をファッションで再発見していただくことを目指します。

アイテムの販売期間中は、グリーンレーベル アミュプラザ博多(https://store.united-arrows.co.jp/brand/glr/stores/ght.html)店とららぽーと福岡店(https://store.united-arrows.co.jp/brand/glr/stores/gfo.html)内にホークスのグッズを展示。ホークスの臨場感を体感できる空間で今回のコレクションをお楽しみいただけます。

＊アミュプラザ小倉店は改装工事に伴う仮営業中のため、当該アイテムの販売およびホークスグッズの展示は行いません。

■コラボアイテムの概要について

【Tシャツ】

Tシャツは5種類で、いずれも価格は6,930円（税込）です。

・ホームタウン

＊カラー：ホワイト

・エンブレム

＊カラー：イエロー

＊「エンブレム」は、グリーンレーベル店舗限定の展開です。「HAWKS STORE HOME」および「ホークス公式オンラインストア」での取り扱いはありません。

・マスコット

＊カラー：グレー

米国のカジュアルウェアブランド「フルーツオブザルーム（FRUIT OF THE LOOM）」のボディ（本体）を採用しました。背中内側にホークス、フルーツオブザルーム、グリーンレーベルそれぞれのネームが入っています。

・HAWKS STORE限定Tシャツ（集合柄）

＊カラー：イエロー・グレー。

（前面）（背面）

みずほPayPayドーム福岡周辺の風景を連想させるアートを取り入れ、街のにぎわいや空気感をグラフィカルに表現した一着です。球場の象徴的な建築や周辺のランドマーク、行き交うファンの活気など、ローカルの魅力が伝わる仕上がりです。

・HAWKS STORE限定Tシャツ（投球）

＊カラー：ホワイト・グレー。

投球の躍動感をイメージしたデザイン。背面は無地です。

＊HAWKS STORE限定Tシャツは「HAWKS STORE HOME」(https://www.softbankhawks.co.jp/goods/goodsshop.html)および「ホークス公式オンラインストア」(https://www.softbankhawksstore.jp/ja/)限定の展開です。グリーンレーベル店舗での取り扱いはありません。

【キャップ（1種）】価格：4,620円

＊カラー：イエロー・グレー。

深さを抑えたシャープなシルエットが特徴の「INFIELDER DESIGN」(https://tamaniwa.tokyo/collections/infielder-design)のキャップをボディに採用。観戦スタイルにも日常のコーディネートにも取り入れやすい仕上がりです。「INFIELDER」は野球用語で「内野手」を表し、元野球選手のデザイナーが手掛ける日本のファッションブランドです。

【トートバッグ（3種）】 価格：3,300円

応援グッズから日用品まで幅広く収納できるA4サイズ対応トートバッグ。Tシャツとリンクしたグラフィックで、持ち歩くだけでホークスのムードが感じられます。肩掛けしやすいハンドルと軽い素材で、試合観戦にも毎日の外出にも活躍するアイテムです。

【ソックス（2種）】 価格：2,750円

野球用語「Roster（1軍登録）」に由来するソックスブランド「ROSTER SOX」(https://tamaniwa.tokyo/collections/roster-sox)のボディをベースに、ホークスのチームカラーを想起させるペイントデザインをジャガード縫込みで表現しました。足元からホークスらしさを楽しめる一足です。

＊ソックスは、グリーンレーベル店舗限定の展開です。「HAWKS STORE HOME」および「ホークス公式オンラインストア」での取り扱いはありません。

【手ぬぐい（1種）】 価格：3,300円

＊カラー：イエロー・ブラック。

「INFIELDER DESIGN」(https://tamaniwa.tokyo/collections/infielder-design)の手ぬぐいをボディに、ホークスのロゴをモチーフにした総柄のグラフィックを施しました。応援シーンはもちろん、首元やバッグに巻くだけでスタイリングのアクセントにも。インテリアとして飾っても存在感のあるデザインです。

・価格は全て税込みです。

・商品のデザイン、色、仕様、価格等は予告なく変更になる場合があります。

■コラボアイテムの発売概要について

・発売日：2026年4月24日（金）

・取扱い店舗：「ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング」アミュプラザ博多店(https://store.united-arrows.co.jp/brand/glr/stores/ght.html)、ららぽーと福岡店(https://store.united-arrows.co.jp/brand/glr/stores/gfo.html)、「ユナイテッドアローズ オンライン」(https://store.united-arrows.co.jp/)等「グリーンレーベル」取り扱いの各ECサイト。ホークス公式ショップ「HAWKS STORE HOME」(https://www.softbankhawks.co.jp/goods/goodsshop.html)および「ホークス公式オンラインストア」(https://www.softbankhawksstore.jp/ja/)。

■ノベルティについて

コラボアイテム5,000円（税込）以上のお買い上げでステッカーをプレゼント

コラボアイテムを5,000円（税込）以上購入いただいた方に、taiki kishimoto氏デザインのコラボステッカー（全8種）を1枚プレゼントします。

＊10,000円（税込）以上で2枚、それ以降は購入金額に応じた枚数をお渡しします。

（例）「HAWKS STORE HOME」で10,000円（税込）のお買い上げいただいた場合、その場でステッカーを2枚お渡しします。さらに、そのレシートをグリーンレーベル アミュプラザ博多店またはららぽーと福岡店でご提示いただくと、追加でステッカー2枚をお渡しし、合計4枚のステッカーをお受け取りいただけます。グリーンレーベル店舗でお買い上げいただきそのレシートを「HAWKS STORE HOME」にお持ち込みいただいた場合も同様です。なお、グリーンレーベル店舗同士のレシートのご提示は、ステッカー配布の対象外となります。

＊各ECサイトでの購入は、ステッカープレゼントの対象外とさせていただきます。

＊ステッカーの絵柄の選択はできません。

■「THINK LOCAL」について

グリーンレーベルが取り組む地元応援プロジェクト。“地元を知り、地元を楽しみ、地元を応援する” をコンセプトに、地域に根ざした魅力や文化、人々の営みを、ファッションを通して発信する活動です。地域とブランドをつなぐ架け橋となり、暮らしの中でその土地の個性やストーリーを感じられるアイテムや企画を展開しています。

https://thinklocal.green-label-relaxing.jp/

■ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシングについて

訪れるたびに新しい発見があって心が豊かになる「モノ」「コト」、を提案する服と雑貨のブランド。さまざまなライフスタイルにピッタリとフィットした自分らしい何かがみつかる「Be happy」をコンセプトにしたショップです。

■株式会社ユナイテッドアローズについて

1989年創業。独自のセンスで国内外から調達したデザイナーズブランドとオリジナル企画の紳士服・婦人服および雑貨等の商品をミックスし販売するセレクトショップを運営しています。「ユナイテッドアローズ」「ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ」「ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング」等のブランドやレーベルを展開。