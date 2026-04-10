【銀座コージーコーナー】冷やしたり、凍らせたり、ひんやりがうれしい夏の贈りもの。ギフトアソートが４月10日から順次登場

株式会社銀座コージーコーナー

株式会社銀座コージーコーナー＜代表取締役社長 庄野和彦 東京都中央区＞は、2026年4月10日（金）から順次、全国の店舗（※）で夏季限定スイーツギフトを販売します。

※福井県・京都府・鳥取県に取扱店はありません。

ゼリーやシャーベット、くずきりなど、多彩にご用意しました

夏のごあいさつや、ご自宅でのデザートにおすすめのフルーティーで爽やかなスイーツギフトを多彩にご用意しました。

夏の平均気温が3年連続で最高記録を更新していることを背景に、ひんやりシャリっと感がうれしい“シャーベット“や、冷やしてゼリー、凍らせてシャーベットとしても楽しめる”シャーベットゼリー” を新たにアソートに加え、暑い夏にうれしいギフトをラインアップ。

果実感あふれるゼリーとなめらかに口どけていくシャーベットの詰合せ「フリュイジュレ&シャーベット」、吉野本葛使用のくずきりを果汁入りシロップと一緒にいただく「フルーツくずきり」、焼菓子やフルーツゼリー、シャーベットなどをバラエティ豊かに詰め合わせた「ギフトアソート」。

感謝の気持ちをスイーツにのせて、大切な方へ贈りませんか。

オンラインショップでは、4月下旬より順次発売となります

◆銀座コージーコーナー オンラインショップ

https://lotte-shop.jp/shop/brand/cozy(https://lotte-shop.jp/shop/brand/cozy)

【商品概要】

販売：4月10日（金）から順次～9月中旬頃

※フルーツゼリーアソート（9個入）は4月24日（金）～ 8月下旬頃まで

https://www.cozycorner.co.jp/product/summergift/index.html(https://www.cozycorner.co.jp/product/summergift/index.html)

ギフトアソート（22個入）

価格：3,000円（税込3,240円）

特長：フルーツ果汁やピューレを使用した、みずみずしく口あたりなめらかな「フリュイジュレ」。フルーティーでなめらかな味わいを凍らせて楽しむ「フルーツシャーベット」。風味豊かに焼き上げた2種のマドレーヌと、4種のクッキーを詰め合わせました。

バラエティ豊かなアソートをお楽しみください。

内容：フリュイジュレ（白桃）2個、フリュイジュレ（とちあいか、温州みかん、グレープ、シャインマスカット）各1個、フルーツシャーベット（マスカット、グレープ、パイナップル）各1個、バターマドレーヌ 3個、アールグレイマドレーヌ 2個、クッキー（フランボワーズ、チェック、シナモン、ピスターチ）各2個

●19個入り、28個入りもございます。

ギフトアソート（19個入）

価格：2,500円（税込2,700円）

▲左：上段 右：下段

ギフトアソート（28個入）

※こちらの商品は2段重ねです。

価格：5,000円（税込5,400円）

※クッキー（フランボワーズ）にはフランボワーズを2.3%使用しています。

※19個入と28個入は、はちみつを使用している商品がございます。一歳未満の乳児には食べさせないでください。

フリュイジュレ（6個入）

価格：1,500円（税込1,620円）

特長：フルーツ果汁やピューレを使用した、みずみずしく口あたりなめらかな「フリュイジュレ」。暑い時期にうれしい、ひんやりスイーツのギフトです。

内容：フリュイジュレ（温州みかん）2個、フリュイジュレ（白桃、とちあいか、グレープ、シャインマスカット）各1個

フリュイジュレ＆シャーベット（12個入）

価格：3,000円（税込3,240円）

特長：フルーツ果汁やピューレを使用した、みずみずしく口あたりなめらかな「フリュイジュレ」。フルーティーでなめらかなおいしさを凍らせて楽しむ「フルーツシャーベット」。

暑い時期にうれしい、ひんやりスイーツのギフトです。

内容：フリュイジュレ（白桃、温州みかん、グレープ）各2個、フリュイジュレ（シャインマスカット、とちあいか）各1個、フルーツシャーベット（グレープ）2個、フルーツシャーベット（マスカット、パイナップル）各1個

●8個入り（2,000円・税込2,160円）もございます。

フルーツゼリーアソート（9個入）

価格：3,000円（税込3,240円）

販売：4月24日（金）～8月下旬頃

特長：フルーツ果汁やピューレを使用した、みずみずしく口あたりなめらかな「フリュイジュレ」。フルーティーでなめらかなおいしさを凍らせて楽しむ「フルーツシャーベット」。冷やし方で2通りの食感を楽しめる「2層のシャーベットゼリー」。暑い時期にうれしい、ひんやりスイーツのギフトです。

内容：フリュイジュレ（温州みかん、シャインマスカット、とちあいか、白桃）各1個、フルーツシャーベット（パイナップル、グレープ）各1個、2層のシャーベットゼリー（マスカット＆レモン ※巨峰果肉使用、白桃＆レモン、マンゴー＆レモン）各1個

フルーツくずきり（6個入）

価格：2,800円（税込3,024円）

特長：吉野本葛を使用した、なめらかな口あたりのくずきりと、果汁入りシロップを一緒にいただく和スイーツです。爽やかな甘み「ふじりんご」、濃厚な甘みと香り「愛媛県産せとか」、すがすがしい甘ずっぱさ「瀬戸内レモン」、甘さと酸味のバランスがよい「紅ほっぺ苺」の4つの味わいをアソートしました。

内容：フルーツくずきり（瀬戸内レモン、愛媛県産せとか）各2個、フルーツくずきり（ふじりんご、紅ほっぺ苺）各1個

◆万一、品切れの場合はご容赦ください。また、店舗により発売日が異なる場合や、お取り扱いしていない場合がございます。

◆表示の税込価格は消費税8%を含む価格です。

◆税込価格は1円未満を切り下げて表示しております。一部店舗では実際のお買い上げ価格と差額が生じる場合がございます。