【新書体発売】「書けぬなら、フォントを使えばいいじゃない」上品で読みやすい、万年筆インクの濃淡を表現したカラーフォント「イワタつづり」、4月10日より販売開始

株式会社イワタ

株式会社イワタ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：水野 昭、以下 イワタ）は、万年筆で書かれた文字の質感をリアルに再現した新書体「イワタつづり(https://www.iwatafont.co.jp/tsuzuri/)」を、2026年4月10日（金・フォントの日）より販売いたします。

発売に合わせ、試し書きもできる特設Webサイトもオープンしました。

特設サイトはこちら :https://www.iwatafont.co.jp/tsuzuri/

「達筆な人がさらりと書いたような」上品で読みやすいデザイン

本製品は、「自分の字にコンプレックスがあり、お礼状などを書く手が止まってしまう」という方にも寄り添う、美しい手書き表現を叶える万年筆風フォントです。

字形のテーマは「達筆な人による読める崩し書き」。手書きらしい文字の適度な崩しを取り入れながらも自然に読むことができる上品な形を目指しました。

丁寧な挨拶状からカジュアルなメッセージまで、様々なシーンにてお使いいただけます。

まるで自筆のように流れる筆致

単線の原図から肉付けする独自手法と、執念が生んだ緻密なディテール

万年筆が描き出す美しい線の形状をデジタルで再現するために、あえて一度手で「書いた」文字から骨格を抽出し、その上にデザインしたパーツを配置する手法をとりました。これにより、手書き特有の品のある筆勢や、自然な骨格を宿した温もりのある書体が完成しました。

手書きの骨格に重ねた緻密な造形

理想の「崩し」と「筆勢」を追い求めたアナログ原図

万年筆の「インクの濃淡」を実現したカラーフォントへのこだわり

「イワタつづり」の最大の特徴は、線端・転折に生じる万年筆特有のインクの濃淡の美しさです。

インクが濃くなる部分の抽出には専用の処理ツールを開発し、さらに人の手による細やかな調整を加えることで、フォントとして美しく見えるインクの濃淡配置を追求しました。

フォントを打つだけで、インクの濃淡が表現可能に

本製品には、自由に色を変えられる「通常のアウトラインフォント」に加え、万年筆のインクの濃淡を表現した「カラーフォント」3色を展開。カラーフォントは、色情報をフォント自体に組み込んでいるため、文字を打つだけで万年筆特有のインク表現が可能です。

BlueBlackの色味の参考になった会社ロゴ。定番のBlueBlackに加え、Sepia、Whiteの3色を用意

さらに、インクが溜まってで濃くなる部分だけを収録した「Layer（レイヤー）フォント」もご用意しました。

通常のアウトラインフォントの上にLayerフォントを重ねることで、ユーザーオリジナルのインク色を表現することも可能です。これにより、印刷データ用途としてCMYKでの色指定、作成にも対応いたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=E1a27LQg9bw ]

Layerフォントの使い方

充実の製品ラインナップ

本シリーズは、用途に合わせてお選びいただける3つの製品を展開いたします。

細めの「Light」、標準的な太さの「Regular」の2種類の単体販売に加え、「Complete Pack」をご用意しました。

Complete Packでは、Light、Regularの2書体にプラスして、本パッケージ限定となるカラーフォント（3色）およびLayerフォントを収録しています。

打ち込むだけで美しい文字組を実現

欧文はもちろん、すべての仮名と一部の漢字にメトリクス（詰め情報）を設定しており、文字を打ち込むだけで自然で美しい文字間を再現できます（和文は縦組みにも対応）。

横組み上（縦組み右）：メトリクス設定の「適用前」横組み下（縦組み左）：メトリクス設定の「適用後」

用途やお好みに合わせてフォントや色を使い分けることで、万年筆好きの方から、デザインの幅を広げたいクリエイターの方まで、新しい「フォント体験」をお楽しみいただけます。

製品仕様

■フォーマット OpenType

■文字セット Adobe-Japan1-3＋N準拠＋元号合字「令和」（9,499文字）

■内容および標準小売価格

・イワタつづり Complete Pack

【ダウンロード版】27,500円（税込） ／ 【CD版】29,700円（税込）

・イワタつづり StdN L/R

・イワタつづり Layer StdN L/R

・イワタつづり BlueBlack StdN L/R

・イワタつづり Sepia StdN L/R

・イワタつづり White StdN L/R

・イワタつづり Light

【ダウンロード版】15,400円（税込） ／ 【CD版】17,600円（税込）

・イワタつづり StdN L

・イワタつづり Regular

【ダウンロード版】15,400円（税込） ／ 【CD版】17,600円（税込）

・イワタつづり StdN R

イワタについて

1920年（大正9年）の創業より一貫して変わらぬ文字づくりの姿勢で、イワタ明朝体オールド、イワタUDフォント、みんなの文字、イワタ福まるご(https://www.iwatafont.co.jp/fukumarugo/index.html)など、時代に合った書体開発を行っております。

近年では、漫画家の弐瓶勉氏とのコラボフォント、『東亜重工(https://www.iwatafont.co.jp/toa/)』や、マンガ・イラスト制作アプリ搭載の『Clip Studio Comic(https://www.iwatafont.co.jp/clipstudiocomic/)』の一般販売など、幅広いシーンで親しまれるデザイン書体を開発・販売。

2026年4月10日には、中国北魏時代の石碑に刻まれた書体を再現した『イワタ鄭道昭(https://www.iwatafont.co.jp/teidosho/)』と、万年筆のインクの濃淡まで表現できる書体『イワタつづり(https://www.iwatafont.co.jp/tsuzuri/)』の2書体を同時リリースしました。

企業のコーポレートフォントや各種機器の組込み用フォントなど、お客様のニーズに合わせた受託開発にも数多く対応しております。

イワタWebサイトはこちら :https://www.iwatafont.co.jp/