農林水産省「食育実践優良法人2026」に初認定

第一工業製薬株式会社

第一工業製薬(本社：京都市南区、代表取締役社長：山路直貴）は、農林水産省が新たに創設した「食育実践優良法人顕彰制度」において、制度初年度となる2026年4月1日付で、「食育実践優良法人2026」に初めて認定されました。

1. 当社における食育・健康増進の取り組み

『第一工業製薬は、従業員を会社の財産と考え、従業員の健康の維持向上に努めます。』の健康宣言のもと、健康経営の一環として、食育を通じた健康経営推進施策を継続的に推進しています。

当社は、従業員の健康増進を目的とした食育活動の普及・促進に継続的に取り組んできたことが評価され、今回の認定に至りました。

当社の健康経営推進施策の詳細は、以下のウェブサイトをご覧ください。

【健康経営(R)について】(https://www.dks-web.co.jp/sustainability/society/health/)

https://www.dks-web.co.jp/sustainability/society/health/

2. 食育実践優良法人顕彰制度について

農林水産省が「大人の食育」推進の一環として、従業員の「食生活の改善」に資する取り組みを実施している法人を認定・顕彰することを目的に、2025年7月に創設した制度です。

企業における食育の取り組みを可視化し、職場の活力向上や優良事例の普及を図ることを目的としています。

初回となる「食育実践優良法人2026」では、全国で333法人が認定されました。

制度の詳細については、農林水産省のプレスリリースをご参照ください。

【「食育実践優良法人2026」に333法人を初認定！】(https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/hyoji/260401.html)

https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/hyoji/260401.html

以上

【本リリースについてのお問い合わせ先】

第一工業製薬株式会社 管理本部 戦略統括部 広報IR部

TEL. 075-276-3027 E-mail: d-kouhou@dks-web.co.jp

コーポレートサイト https://www.dks-web.co.jp

〒601-8002 京都市南区東九条上殿田町 48 番地 2