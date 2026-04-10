小説家・燃え殻×歌人・俵万智が初対談　“言葉”と“東京”をめぐるトークを2週にわたってオンエア　J-WAVE『BEFORE DAWN』4/17、4/24放送

株式会社J-WAVE歌人・俵万智、小説家・燃え殻

ラジオ局J-WAVE（81.3FM）で毎週金曜深夜26:30～27:00に放送中、小説家・燃え殻がナビゲートする番組『BEFORE DAWN』。夜と朝の間「夜明け前＝BEFORE DAWN」に、日常の喧騒から少し離れ、心の奥底にある“静かな感情”に耳を傾けるこの番組に、4月17日（金）と24日(金)の2週にわたり、歌人・俵万智がゲストとして登場します。

燃え殻の母親が俵のファンであり、『サラダ記念日』をはじめ、その作品に親しんでいたというエピソードも明かされる今回。燃え殻の文庫『ブルー ハワイ』に俵が解説を寄せたことをきっかけに実現した、初対談となります。

番組では、俵が大切にしている言葉との向き合い方や、日常のなかにある人生の味わい、“普通の人”や何気ない出来事をどのように受け止め、言葉にしていくのかという視点について語られます。あわせて、俵の著書『生きる言葉』をめぐるトークも展開されます。さらに、それぞれに親交のある松尾スズキの話題でも盛り上がる場面も。

また、J-WAVEで開催中の春のキャンペーン「MY STORY TOKYO」に関連し、俵が学生時代に親しんだ東京の街や劇場文化、今も足を運びたくなる場所、最近気になった新しい言葉についてもトークを展開します。

貴重な対談の模様をどうぞお聴き逃しなく。

ラジオ放送はradikoアプリでもお聴きいただけます。また、radikoタイムフリー機能で、オンエア開始後から一週間聴取可能です。

▼radikoで聴く

4月17日（金） https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260418023000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260418023000)

4月24日（金) https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260425023000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260425023000)

【番組概要】

放送局：J-WAVE(81.3FM)

番組名：BEFORE DAWN

放送日時：2026年4月17日（金）、4月24日(金) 26:30～27:00

ナビゲーター：小説家・燃え殻

ゲスト：歌人・俵万智

番組サイト： https://www.j-wave.co.jp/original/beforedawn/

番組X(旧twitter)：https://x.com/BEFOREDAWN813

ハッシュタグ：#dawn813

ポッドキャスト：https://j-wave.podcast.sonicbowl.cloud/podcast/42cbc41a-d669-4572-a6f3-a782063e87af/

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