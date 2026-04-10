EMBERZ所属 クラサキ アキラ選手 「2026 Queretaro Pokemon TCG Regional Championships」優勝のお知らせおよび優勝記念セール開催のご案内
株式会社centerwave（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：齊藤航省）は、当社が運営するトレーディングカードゲームのプロチーム「EMBERZ」に所属するクラサキ アキラ選手が、「2026 Queretaro Pokemon TCG Regional Championships」において優勝いたしましたことをお知らせいたします。
本大会は世界中の強豪プレイヤーが集う大規模大会であり、その中での優勝は、クラサキ選手の卓越した実力と積み重ねてきた努力の証です。日頃より応援いただいている皆様に、心より感謝申し上げます。
優勝記念セール開催について
本優勝を記念し、トレカキャンプ大須店およびオンラインショップにて「優勝記念セール」を開催いたします。
■開催店舗
・トレカキャンプ 大須店 / 名古屋駅前店 / 通販サイト
■期間
4月10日（金）～16日（木）
■セール内容
□大須店 店頭キャンペーン
・「大安の日クーポン」を日曜日まで適用
・以下商品を10％オフで販売
（サプライ商品 / トレカキャンプオリジナルグッズ / クラサキアキラ選手関連グッズ）
・ショーケースにてスタンダードレギュレーションの汎用カードを中心に特価商品を多数展開
・逆鱗シールド くらぽんGOLD 777円販売（1人1個まで）
※逆鱗シールド くらぽんGOLDはサプライ10％オフは適用されません。
□ECサイト キャンペーン
・特設ページ掲載商品が対象、カート追加時に自動で10％オフが適用
■通販特設ページURL
特設セールページ(https://torecacamp-pokemon.com/collections/kurapongsale)
逆鱗SHIELD くらぽんゴールド(https://torecacamp-pokemon.com/products/rc_itjc1yj2nsgk_joax?_pos=2&_sid=370349a86&_ss=r)
オンラインでも、優勝記念として厳選した商品を特別価格でご提供いたします。
クラサキ アキラ選手について
クラサキ アキラ 選手
クラサキアキラ
1998年12月7日生まれ
新潟県出身
X：@pokepongkura
大学1年生からポケカを始める。
主な戦績
・2023,2024日本代表
・チャンピオンズリーグ2024札幌 優勝
・LAIC2026 Top8
・2026 Queretaro Pokemon TCG Regional Championships 優勝
EMBERZについて
EMBERZは、「カードゲームで生きていく世界をつくる」というミッションのもと活動する、株式会社centerwaveが運営するトレーディングカードゲームのプロチームです。
競技シーンでの勝利を追求するだけでなく、プレイや情報発信を通じてカードゲームの魅力や思考の深さを広く伝え、文化としての価値を社会に広げることを目指しています。
選手一人ひとりが結果と発信の両面で価値を生み出し、次世代のプレイヤーやコミュニティへとつながる存在となることを目標としています。
今後について
株式会社centerwaveは、「好きで満たされる世界を創る」という理念のもと、今後もEMBERZの活動を通じて、カードゲームの魅力と可能性を広く発信してまいります。
引き続き、クラサキアキラ選手およびEMBERZ所属選手へのご支援・ご声援のほど、よろしくお願い申し上げます。