（株）光文社は、日本最大級の創作コンテスト「創作大賞2026」に参加します！

株式会社光文社

(株)光文社（本社：文京区音羽／代表取締役社長：巴 一寿）は、noteとTALES（テイルズ）共催の日本最大級の創作コンテスト「創作大賞2026」への参加を決定しました。2026年4月8日（水）より作品の募集を開始し、光文社は、「#ミステリー小説部門」「#ホラー小説部門」「#恋愛小説部門」「#お仕事小説部門」の選考に携わります。

▼特設サイト

https://note.com/creative-award(https://note.com/creative-award)

本コンテストは、これまで累計173,387作品の応募が寄せられ、32作品の書籍化や映像・舞台化、連載が実現しています。5回目となる今回は、34のメディアが参加し、新しい書き手の発掘と商業展開を目指します。

プロ・アマチュアを問わず参加できるほか、過去に別のコンテストで投稿した作品も応募が可能です。皆さんからの応募を、心よりお待ちしております。

編集部からのメッセージ

東野圭吾さんのミステリーや、加門七海さんのホラー、白川紺子さんのキャラクター文庫など、「エンタメ性」を大事にしているのが光文社の文芸です。読者層は20代～60代と幅広く獲得していますが、創作大賞ではとくに若年層の20代～40代をメインターゲットにしています。昨年は高津ナジミさんの「毒の声 ～法中毒学者 家達ルイの事件簿～」を弊社のメディア賞に選出させていただきました。7月の刊行に向け、現在鋭意制作中です。読者が時間を忘れて没頭してしまうような、驚きや楽しさに満ちた、まさに「ページをめくる手が止まらない」、新人作家さんならではのサービス精神と、勢いのある小説を期待しています！

創作大賞2026の概要

スケジュール

応募受付期間：4月8日（水）11:00 ～ 7月8日（水）23:59

読者応援期間：4月8日（水）11:00 ～ 7月31日（金）23:59

中間発表：9月上旬

最終結果発表・授賞式：11月上旬

創作大賞2025授賞式の様子

参加メディア（五十音順）

募集部門

以下募集部門のうち、光文社は「#ミステリー小説部門」「#ホラー小説部門」「#恋愛小説部門」「#お仕事小説部門」の選考に携わります。

応募方法や投稿方法の規定は、部門ごとに異なります。詳細は、以下の特設サイトをご覧ください。

https://note.com/creative-award(https://note.com/creative-award)

賞・賞金

1. 大賞（各メディアにつき若干名）

正賞：記念品、副賞：賞金10万円

受賞作品には選出したメディアの担当者がつき、媒体への掲載や書籍化、連載化、映像化に向けた話し合いを行います。

2. note賞（若干名）

正賞：記念品、副賞：賞金10万円

「#オールカテゴリ部門」に応募された作品の中から、note運営事務局が選出します。

3. 入選（若干名）

正賞：記念品、副賞：賞金1万円

4. 読者賞（若干名）

正賞：記念品、副賞：賞金1万円

5. レビュアー賞（若干名）

賞金：1万円

「#創作大賞感想」のハッシュタグをつけてnoteまたはXに投稿した方の中から選出します。

詳細は、特設サイト（https://note.com/creative-award(https://note.com/creative-award)）をご覧ください。