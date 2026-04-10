AIエージェントで宇宙に人工生命を創る。社会実装プロジェクト「AUTOMATA」始動

株式会社スペースデータ

株式会社スペースデータ（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤航陽、以下「スペースデータ」）は、AIエージェントを活用して宇宙における汎用人工生命（Artificial General Life）の創出を目指す社会実装プロジェクト「AUTOMATA（オートマタ）」を開始しました。

本プロジェクトは、研究コミュニティ「シンギュラボ」を通じて、分野・バックグラウンドを問わず広く参画者を募集します。

AUTOMATA 公式ホームページ

https://automata-lab.jp/

なぜ、宇宙に「人工生命」が必要なのか

人類が月面、そしてその先の深宇宙へと進出するとき、生身の身体を持つ人間が過酷な宇宙環境に適応し続けることには、物理的な限界があります。極限の放射線・真空・重力下では、人間の肉体はあまりにも脆い。しかし、もし宇宙で自律的に活動し、自ら環境に適応・進化・複製していく「人工生命」を創ることができれば、宇宙における文明構築のあり方は、根本から変わります。

AUTOMATA（オートマタ）は、AIエージェントを単なる支援ツールから、自己進化・自己複製を行う「自律的な知的生命」へと転換させることを目的とした社会実装プロジェクトです。その思想的起源は、1940年代にジョン・フォン・ノイマンが提唱した「自己複製オートマトン（自己複製宇宙機）」にあります。宇宙空間における大規模活動には、指数関数的に自己複製する機械こそが最も有効である。この理論を、現代のAIエージェントとして再解釈・実装することが、本プロジェクトの出発点です。

3つの人工生命：宇宙・機械・情報空間に新たな生命圏を

AUTOMATAが定義する人工生命は、活動するフィールドによって三つの形態に分類されます。

宇宙生命（SPACE LIFE）

月面や深宇宙などの極限環境で、人間の介入なしに自律的に活動する存在。AIエージェントが環境に適応しながら自己進化・自己複製を繰り返し、資源開発やインフラ構築を継続的に実行。宇宙空間に新たな生命圏を形成します。

機械生命（MACHINE LIFE）

物理世界において自律的に稼働し、環境との相互作用を通じて進化する人工生命。自ら判断し構造や機能を更新しながら、成功した個体が複製・継承されることで、全体として継続的に進化するシステムです。

情報生命（VIRTUAL LIFE）

情報空間・認知空間で活動する人工生命。AIが自律的に情報を生成・交換し、相互作用を通じて社会構造や文化を形成。記憶と内省を持つエージェントの連鎖により、仮想空間に独自の生命圏を生み出します。

実装アプローチ：論文より、社会実装を優先する

本プロジェクトのゴールは、論文の発表ではありません。実際に機能する人工生命システムの構築を最優先に、以下の4つのアプローチで研究・開発を推進します。

- 社会シミュレーション（AGENTIC SIMULATION）：複数のAIエージェントによる仮想社会の構築と観測。AI同士の相互作用から生まれる創発的な社会構造を研究し、宇宙文明の発生プロセスをモデル化します。- 人工生態系（ARTIFICIAL ECOSYSTEM）：組織やコミュニティを「生態系」として捉え、AIと人間のコラボレーションにより、自己進化・恒常性・自己増殖性を持つシステムとして制御可能にします。- 自律型ロボット（ROBOT AUTONOMY）：身体性を持ったAIとして、宇宙環境に適応しながら自ら判断・行動し、自己進化・自己複製を行う自律型ロボット・無人機の設計・開発を行います。- 群知能（SWARM INTELLIGENCE）：多数のAIエージェントや自律型ロボットが協調し、全体最適を実現する群知能アルゴリズムを開発。仮想空間から宇宙の物理空間への適用を目指します。

最終目標：汎用人工生命（AGL）で、人類の生活圏を宇宙へ拡張する

AUTOMATAの戦略的ゴールは、あらゆる環境に適応する「汎用人工生命（Artificial General Life / AGL）」の創出です。

自律的に活動する人工生命は、宇宙や深海といった極限環境において人類のパートナーとなり、人類の生活圏を未踏の領域へと拡張します。それは単なる道具の延長ではなく、自然生命と共生する新たな生態系の誕生です。AUTOMATAはその第一歩として、宇宙における人工生命の基盤技術の確立に挑みます。

あなたも、このプロジェクトに参画できます

AUTOMATAは、特定の専門家だけが参加する閉じた研究ではありません。本プロジェクトは、研究コミュニティ「シンギュラボ」を通じて、技術者・科学者・起業家・クリエイターなど、分野を問わずどなたでも参画いただけます。

宇宙×AIという未踏の領域で、人工生命の研究・実装に挑みたい方のご参加をお待ちしています。

シンギュラボへの参加はこちら

https://singulab.jp/

プロジェクト推進メンバー

佐藤 航陽（KATSUAKI SATO）／プロジェクトリード

起業家・発明家。AI企業を創業して上場させた後に、宇宙企業を設立。宇宙防衛とデジタル技術が専門。

兵頭 龍樹（RYUKI HYODO）

NASA・JAXA・ESAの世界3大宇宙機関で探査研究を重ねた惑星科学者・宇宙物理学者・AI科学者。

株式会社スペースデータについて

株式会社スペースデータは、「宇宙を誰もが活用できる社会へ」という思いのもと、宇宙とAI技術の融合によって新たな産業や社会基盤を創造するテクノロジースタートアップです。地球・宇宙環境を精密に再現するデジタルツイン技術を活用して、宇宙から都市開発、防災、安全保障まで、次の未来を支えるデジタルプラットフォームの構築を目指しています。

スペースデータの公式サイトでは、「NEWS」にて最新の取り組みや発表をご紹介しています。

詳細はhttps://spacedata.jp/news をご覧ください。

社名：株式会社スペースデータ

代表：佐藤 航陽

所在地：東京都港区虎ノ門 1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 15階

資本金：15億1300万円

HP：https://spacedata.jp/

NEWS：https://spacedata.jp/news

X：https://x.com/spacedatainc

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/spacedatajp/

採用情報：https://www.wantedly.com/companies/spacedata/projects

本件に関するお問い合わせ

下記のお問い合わせフォームからご連絡ください。

https://spacedata.jp/contact