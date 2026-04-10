株式会社SuperIO東京都「現場対話型スタートアップ協働プロジェクト」において新事業分野開拓者に認定

株式会社SuperIO

【概要】

株式会社SuperIO（本社：東京都中央区、代表取締役：工 素子）は、東京都スタートアップ戦略推進本部が実施する「現場対話型スタートアップ協働プロジェクト（令和7年度）」に採択され、キャラクターカスタマイズ プラットフォーム「キャラクターベース」を開発しました。同プロジェクト等の成果として、令和8年3月24日付で東京都知事より「新事業分野開拓者」として認定されました。認定期間は令和11年3月31日までです。

■ 背景・課題

東京都都市整備局は、局キャラクター「都市せいっぴ」をイベントや報道発表等で活用してきました。しかし、既存データは正面・側面のみの平面画像に限られており、多様な表情・ポーズでの活用が困難な状況でした。また、都職員が3Dデータを扱う技術を持っていないため、立体的な活用を行うことができないという課題を抱えていました。

東京都が実施する「現場対話型スタートアップ協働プロジェクト」は、都政現場の課題に対し、優れた技術を持つスタートアップと職員が直接対話しながら解決を目指す取り組みです。令和7年度は全20プロジェクトが採択されており、株式会社SuperIOはそのうちの1社として都市整備局との協働に取り組みました。

■ プロジェクト内容と成果

株式会社SuperIOは、先端技術3D・AI・デザインを融合した独自のアプローチにより、平面画像のみ存在していた「都市せいっぴ」を3Dデータ化し、直感的な操作とAIアシスタント機能を備えたプラットフォーム「キャラクターベース」を開発しました。本プラットフォームにより、都職員はポーズや表情などを選択・生成でき、各事業に合わせたキャラクター活用を即座に実現できます。

効果検証の結果：

■ 新事業分野開拓者認定について

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/97158/table/5_1_06e26b405f15b91b965923ea8497334a.jpg?v=202604101051 ]

本プロジェクトの成果等を受け、株式会社SuperIOは令和8年3月24日付で、「現場対話型スタートアップ協働プロジェクトにおける新商品等の生産・提供による新事業分野開拓者」として認定されました。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/97158/table/5_2_62e306f496c8c10cd0b197606d5d9a6a.jpg?v=202604101051 ]■ 「キャラクターベース」の技術的特長

「キャラクターベース」は先端技術（ 3D x AI ）とデザインを融合した新しいプラットフォームです。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/97158/table/5_3_e31d87e9bf801d7ba0fde480de48b217.jpg?v=202604101051 ]3D

平面イラストを高精度に多種3Dデータ化。独自開発した組み合わせによってキャラクターを360度から活用を可能にします。

AI

統制AIアシスタント機能により、オリジナルデザインを保護しながらポーズや表情の生成・選択をサポート。専門知識がなくても直感的に操作できる環境を実現します。

デザイン

既存のデザインガイドラインに準拠しつつ、目的に応じたバリエーション豊かなビジュアルを短時間で生成できます。

■ 代表取締役コメント

「今回のプロジェクトを通じて、行政の現場が抱えるDXの課題と、スタートアップが持つ先端技術のかけ橋となることができたことを大変光栄に思います。3D・AI・デザインを融合した『キャラクターベース』が都民の皆様への効果的な情報発信に貢献できたことは、私たちの技術の社会的意義を改めて実感する機会となりました。今後も行政DX推進に貢献すべく、引き続き技術開発と社会実装に取り組んでまいります。」 株式会社SuperIO 代表取締役 工素子

■ 会社概要

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/97158/table/5_4_b105a9249fa6671a4690b11c353713e9.jpg?v=202604101051 ]

■ 参考情報

・現場対話型スタートアップ協働プロジェクト（東京都）：https://dialogue-startup.metro.tokyo.lg.jp/

・東京都報道発表（令和7年10月10日）：https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2025/10/2025101018

【本件に関する報道お問い合わせ先】

株式会社Super IO

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 ギンザシックス 13F

Web：https://www.superio.co.jp/