阪急電車といっしょに夏を走ろう！IFMEコラボサマーシューズ新発売

丸紅コンシューマーリンク株式会社

子ども靴ブランド「IFME」（イフミー：丸紅コンシューマーリンク株式会社）は、様々な新幹線・列車のシューズを展開するIFMEの人気シリーズ「IFME×TRAINシリーズ」より、阪急電車をモチーフとした新商品を、IFME 直営店舗、オンラインストア、阪急電車グッズ公式オンラインショップ「HANKYU DENSHA SHOP」にて2026年4月10日（金）より順次発売を開始します。

“IFME×阪急電車“初となるサマーシューズが新発売

「IFME×TRAINシリーズ」の中でも特に人気の高い「阪急電車」モデルから、初となる“サマーシューズ”を発売します。

アッパー全体は、阪急電車を象徴する“マルーンカラー”で統一し、中敷きには座席をイメージした“ゴールデンオリーブ”で彩りました。さらに、ベルト部分には車両のモチーフをあしらい、特別感のある一足に仕上げています。

もちろん、IFMEのサマーシューズならではの機能性も搭載。アウトソールにはおなじみの「水抜きソール」を採用し、ソールに設けた穴が、排水性と速乾性を高めます。アッパーには通気性の良いメッシュ素材を採用しているため、暑い時期でも涼しく快適にお使いいただけます。さらに、つま先を覆うような形により、サンダルにありがちな指先のケガの防止にも役立ちます。阪急電車といっしょに夏の思い出づくりを楽しめる、特別な一足です。

商品概要

IFME × TRAINサマーシューズ阪急電車

サイズ：15.0～21.0cm (ハーフサイズあり)

カラー：MAROON

品番 ：20-6355

価格 ：5,390円（税込）

≪主な機能≫

アウトサイドストラップ：脱ぎ履きしやすいように、かかと部分の外側に付けたストラップ。

ウインドラスソーサー：「親指の付け根部分」と「5本指のあたるところ」のふたつのくぼみが、土踏まずのアーチ形成を促進するイフミーオリジナルのカップインソール。

水抜きソール：くつに水が入ってもインソールとアウトソールに設けた穴から水を排出。

リフレクター：夜間のライトを反射して、お子様の安全性を高めます。

販売店

IFME有明ガーデン店

〒135-0063 東京都江東区有明 2-1-8 有明ガーデン4F

IFME阪急西宮ガーデンズ店

〒663-8204 兵庫県西宮市高松町14番2号 阪急西宮ガーデンズ 3F

IFMEイオンレイクタウンmori店

〒343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン3丁目1番地1イオンレイクタウンmori 3階

IFME公式オンラインストア

https://ifme.jp/

IFME ZOZO TOWN

https://zozo.jp/shop/ifme/

IFME公式楽天市場店

https://www.rakuten.ne.jp/gold/ifme-official/

HANKYU DENSHA SHOP（阪急電車グッズ公式オンラインショップ）

https://www.hankyudensha-shop.com/

IFME（イフミー）とは

「子どもたちの健やかな成長を育む」をコンセプトに、ファーストシューズからベビー、キッズやジュニアまで、直営店・オンラインストアの他、靴量販店を中心に全国展開しています。早稲田大学スポーツ科学学術院の鳥居俊教授との共同研究のもと、子どもたちの足や歩行だけでなく、取りまく生活習慣や環境にも目を向け、子どもたちの大切な足の発育をサポートする“靴づくり”を行っています。

子ども自身での履きやすさに配慮した「アウトサイドストラップ」や、子どもの健やかな足の成長を育むインソール「ウィンドラスソーサー (R)」などIFMEのオリジナル機能を搭載しています。

IFME公式ウェブサイト：https://ifme.jp/

会社概要

丸紅コンシューマーリンク株式会社は、丸紅ファッションリンク株式会社と丸紅コンシューマーブランズ株式会社の合併により2026年4月に発足した、丸紅グループのライフスタイル事業会社です。アパレル、フットウェア、雑貨等の企画・製造・販売およびブランド関連事業を展開し、モノ作りからマーケティング、販売までの一貫機能を集約・強化。国内外グループ会社やパートナーとの連携を通じて、商品力向上、新たな商材・ブランドの提案、事業領域・展開エリアの拡大を図り、ライフスタイル分野における持続的な価値創造を目指してまいります。

URL： https://www.marubeni-cl.com/