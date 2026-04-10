期間限定イベント「海辺でととのう、リトリートサウナ体験」開催- 唐津湾を望む静寂の中で、“No watch, No noise”のサウナリトリート

株式会社C&G Value Design

株式会社C&G Value Designが運営する、ザ・コレクション・オブ・クール&グラマラス アライアンス（CCGアライアンス）のONCRI-KARATSU／おんくり唐津（総支配人：柚木孝文、客室数：27室、所在地：唐津市浜玉町浜崎1669-55）は、海辺の静寂と自然に包まれるロケーションにて、極上のサウナ体験を提供する期間限定イベント『海辺でととのう、リトリートサウナ体験』を、2026年5月9日（土）から10日（日）の2日間限定で開催いたします。

海と波音、穏やかな風に包まれるONCRI-KARATSUにて、期間限定のテントサウナイベントを開催いたします。

唐津湾を望む開放的なロケーションと、五感を研ぎ澄ますサウナ体験を融合させ、「ととのう」を超えた深いリトリート体験をご提供します。都会の喧騒から離れ、時間に縛られないひとときをお過ごしください。

ONCRI-KARATSUは、「No watch, No noise ― 時間から解き放たれ、穏やかな静けさの中で」をコンセプトに、唐津湾を一望する海辺のリゾートとして2025年7月に誕生しました。

漆黒モダニズムの美意識に基づいた空間と、自然の音や光に包まれる環境の中で、訪れる人の心に余白をもたらす滞在を提供しています。

近年、サウナは単なる発汗や健康促進の場を超え、心身を整える“リトリート体験”として注目を集めています。本イベントでは、海辺という自然環境とサウナを掛け合わせることで、より深いリラクゼーションと、心を静かに整える時間を創出することを目的としています。

特徴

実施概要

- 海辺のプールサイドで楽しむサウナ体験ホテル敷地内のプールサイドに設えたテントサウナにて、サウナのプロフェッショナルであるODA SAUNA・小田氏の協力のもと、コーチャー付きの本格的な体験をご提供いたします。薪ストーブの炎の揺らぎや燃える音、香りといった五感を刺激する要素に加え、唐津湾から吹き抜ける風と波音が重なり、自然と一体となる没入感が、より深い「ととのう」感覚へと導きます。- アロマによる感覚の拡張無農薬レモングラスをはじめ、大分県産カボスやユーカリ、ペパーミントをブレンドしたアロマを使用。ロウリュにより、香りのレイヤーが身体と感覚に働きかけ、より質の高いリラクゼーションへと導きます。- サウナ後の身体に寄り添う“サウナ飯”体験の締めくくりには、「出汁と生姜を効かせた鯖カツカレー」をご用意。出汁の旨味を重ねたルーに、香ばしく揚げた鯖カツとジャスミンライスを合わせ、サウナ後の身体に心地よく染み渡る一皿に仕上げています。

【期間】 2026年5月9日（土）・10日（日）

【料金】 7,000円（1名／税金込・サービス料込）

【内容】 全所要時間 約180分

・コーチャー付きサウナ体験（90分）

・テントサウナ（セルフロウリュ・アロマ付）、温冷浴設備、リクライニングチェア

・館内大浴場利用

・食事（サウナ飯）

【時間枠】 １.10:00~ ２.12:30~ ３.16:00~ ４.18:30~（定員8名/部制）

【予約方法】公式ホームページ、または、お電話

【販売開始日】2026年4月10日（金）

《お客様からのお問い合わせ》

ONCRI-KARATSU／おんくり唐津

〒849-5131 唐津市浜玉町浜崎1669-55

TEL 0955-56-6234

公式サイト https://oncri-karatsu.com/

株式会社C&G Value Designは、「街のブランド価値を高める」をビジョンとし、施設のみならず地域ブランドの価値を高め、観光事業の活性化にも寄与してまいります。