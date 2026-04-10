【開催レポート】食と食材でつながる日 ー北海道白糠町の食材を通して“都市”と“地方”をつなぐ体験型イベントを開催

北海道白糠町

北海道白糠町（しらぬかちょう）と、株式会社イミュー（代表取締役：黒田 康平）、株式会社playknot（代表取締役：本屋敷匠真・山口恭兵）等が共同で運営する「シラリカブランドプロジェクト実行委員会」は、“都市と地方を食で繋げる”をコンセプトとした体験型イベント「食と食材でつながる日」を、千葉県野田市の清水公園キャンプ場にて、2026年3月21日（土）および28日（土）の2日間にわたり開催いたしました。

本イベントは、北海道白糠町の食材を通じて、生産者や生産現場への理解を深め、都市と地方の新たな関係性を考える機会を創出することを目的として開催しました。2日間合計で用意したミールキット250セットを全て配布し、多くの来場者にお楽しみいただきました。

■イベント開催背景

白糠町は「食と食材のまち」として、これまでふるさと納税を通じて全国の寄付者とつながりを築いてきました。

人口減少社会において、都市と地方の関係性の再構築が求められる中、とりわけ「食」は両者をつなぐ重要な接点です。

本イベントでは、日常の食卓に並ぶ食材の背景にある“生産者の営み”に思いを馳せる機会を提供し、都市と地方のつながりを体感的に理解していただくことを目指しました。

■イベント概要と実施内容

本イベントでは、キャンプ場利用者限定で、白糠町産の食材を使用したミールキットを無料配布。現地で調理・体験できる形にすることで、「食べる」だけでなく「知る・感じる」体験を提供しました。

●ミールキット配布（合計250セット）

3月21日（土）：130セット 3月28日（土）：120セット

内容：

白糠町産じゃがいも（もりもりふぁ～む）

自然栽培で育てられ、栄養素を豊富に含んだ皮ごと食べられるのが特長。甘みと香りが強く、みずみずしくクリーミーな口当たりで、じゃがいも本来のおいしさを楽しめます。

白糠町産ラム肉（茶路めん羊牧場）

白糠町の自然で育った羊のお肉。希少な国産の新鮮なラム肉は特有のクセが少なく、噛むたびに香りと旨味が広がるのが特長で、脂肪燃焼効果のある「カルニチン」を多く含んでいます。

白糠町産チーズ（チーズ工房 白糠酪恵舎）

新鮮なミルクが持つ風味や味を損なわないよう、丁寧な管理・製造によって作れられたイタリアチーズ。さまざまな製法による多様なチーズは、どれも特徴的で絶品です。

・調味料一式

これらをセットにし、その場で「白糠食材のアヒージョ」が作れる仕様で提供しました。

また、各食材の生産者情報を掲載したレシピブックも同封し、「この食材は誰がどこで作っているのか」という視点への気づきを促しました。

●トークセッション（3月21日開催）

3月21日には、都市と地方の関係性をテーマにしたトークセッションを実施。

登壇者：

・あばれる君（タレント／キャンプ芸人）

・林綾子 （元・滋賀食べる通信編集長）

・黒田康平（シラリカブランドプロジェクト）

・魚住英司（シラリカブランドプロジェクト）ファシリテーター

キャンプや食の現場を知る視点から、都市と地方の関係性やこれからの食のあり方について活発な議論が交わされ、来場者との交流も生まれました。

アンケートでいただいたお声（抜粋）

・トークショーを聞くまで生産者のことを考えてなかった。知れてよかった。がんばってほしい！

・白糠町は納税のランキングで見たことある。生産者の想いや背景を知ってさらに美味しいと感じた。

・もっとたくさんの人に広まって食べてもらいたい

■当日の様子

春の穏やかな気候の中、会場では家族連れやキャンプ利用者がミールキットを手に取り、実際に調理を楽しむ姿が多く見られました。

参加者からは

「食材の背景を知ることで、より美味しく感じた」

「子どもと一緒に食について考えるきっかけになった」

といった声が寄せられ、都市と地方のつながりを“体験”として実感いただける場となりました。

■今後の展望

配付したミールキット白糠町産のじゃがいも・ラム肉・チーズトークショーの様子立ち見が出るほど多くの方に興味関心をいただきました参加者が調理した白糠食材のアヒージョミールキットを受け取る参加者

シラリカブランドプロジェクトは、自治体・生産者・消費者が一体となり、自然と調和した食文化の定着・発信を促すプロジェクトです。

「シラリカ」は白糠の語源となったアイヌの言葉で「岩瀬のほとり」という意味を持ち、2023年より活動を開始しました。

シラリカブランドプロジェクトでは、今後も白糠町の食材や生産者の魅力を発信しながら都市と地方をつなぎ、食を起点とした関係人口の創出や、持続可能な地域づくりへの貢献を目指してまいります。

■北海道白糠町のご紹介

白糠町は北海道の東部に位置する人口約7,000人のまちです。アイヌの言葉で「岩磯のほとり＝シラリカ」が町名の由来です。豊かな自然に恵まれ漁業、林業、酪農などが盛んです。太平洋沖の暖流と寒流が交わる絶好の漁場にあり、1年を通じて様々な海産物が獲れます。茶路川、庶路川、音別川と鮭が産卵に帰ってくる川が3本もある恵まれた立地から「秋鮭」が獲れ、ふるさと納税の返礼品としても高い人気を誇っています。近年は「ブリ」の漁獲量が増え、「極寒ぶり(R)」として新たな名産品の一つになっています。

白糠町ホームページ：https://www.town.shiranuka.lg.jp/

白糠町公式note：https://note.com/_shiranukacho/

Instagram：https://www.instagram.com/shiranukacho_hokkaido/

シラリカブランドプロジェクト

株式会社イミュー

「地域に根を張り、日本を興す」というコンセプトのもと、全国で地場産品の開発事業や、ふるさと納税支援事業を通じた地域と寄付者をつなぐ活動を行っている。

設立年月：2021年4月

所在地 ：東京都品川区西五反田7丁目22-17 TOCビル10階

代表者 ：代表取締役社長 黒田康平

URL ：http://www.immue.co.jp/

株式会社playknot

『Solve with Playfull idea』をスローガンに、ビジネス・クリエイティブ・テクノロジーにほんの少しの遊び心を掛け合わせたアイデアを通じて、クライアントの事業成長を生み出すプロフェッショナルチーム。

設立年月：2021年6月

所在地 ：東京都世田谷区世田谷4-7-8

代表者 ：代表取締役 本屋敷匠真、山口恭兵

URL ：https://www.playknot.co.jp/