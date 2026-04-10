SalesNow、Salesforce Japan Partner Award 2026を受賞

株式会社SalesNow

SalesNowは、Salesforce Japan Partner Award 2026におけるBest Reviewed App of the Yearを受賞しました。昨年度のAppExchangeサイトで多くのユーザレビュー数を獲得し平均評価で秀でた実績を残したことを評価され授与されたものです。

■発表に対するコメント- 株式会社SalesNow 代表取締役 村岡 功規この度、Salesforce Japan Partner Awardにおいて「Best Reviewed App of the Year」を受賞できたことを、大変光栄に思います。日頃よりSalesNowをご活用いただいているお客様、そしてSalesforceのパートナーチームの皆様に心より感謝申し上げます。今回の受賞は、AppExchange上でお客様から高い評価をいただけた結果であり、私たちが追求してきた「正確で網羅的な企業データによる営業の仕組み化」が、現場で確かな価値を生んでいることの証だと受け止めています。SalesNowは「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」というミッションのもと、1,400万件超の企業・組織データをSalesforceとシームレスに連携し、営業組織の生産性向上を支援してまいりました。今後もSalesforceとの協業をさらに深め、データとAIの力で、お客様がより確かな判断と行動を取れる営業の未来を共に実現してまいります。

- 株式会社セールスフォース・ジャパン 専務執行役員 アライアンス事業統括本部 統括本部長の浦野敦資氏は、次のように述べています。「株式会社SalesNowのようなSalesforce Japan Partner Award 2026の受賞者は、テクノロジーがかつてないスピードで発展しAI革命が進行する世界において、お客様がより迅速に成長し、さらに躍進するよう尽力されています。Salesforceにとってパートナーの皆様は、お客様の成功を推進するために欠かせない存在です。」

第19回目を迎えるSalesforce Japan Partner Award 2026は、コンサルティング会社、デジタルエージェンシー、販売代理店、ISVパートナーなど、クラウド、業種・業界、および広範なパートナープログラムにわたって、Salesforceのパートナーが果たした多大な貢献に与えられる賞です。今年のSalesforce Japan Partner Award 2026を受賞されたSalesforceパートナーの一覧はこちら(https://appexchangejp.salesforce.com/learn/fy27-partner-award)をご覧ください。

SalesforceなどはSalesforce, inc.の商標です。

■株式会社SalesNowについて

SalesNowは「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、営業組織の生産性を高めるAI企業データプラットフォーム「SalesNow」を提供しています。

サービス名：SalesNow

提供形態：AI企業データプラットフォーム

収録企業・組織データ数：約1,400万件超

公式サイト：https://top.salesnow.jp/

【会社概要】

会社名：株式会社SalesNow

所在地：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー7F

代表者：代表取締役 村岡 功規

設立：2019年8月

事業内容：AI企業データプラットフォーム「SalesNow」の企画・開発・運営

会社HP：https://salesnow.jp/