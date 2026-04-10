国内最大級のモータースポーツイベント「SUPER GT」 4/11～、2026シリーズをニコニコで生中継
株式会社ドワンゴは、ライブ配信サービス「ニコニコ生放送」で、4月11日（土）より開催される国内最大級のモータースポーツイベント「SUPER GT 2026シリーズ」（予選・決勝）全戦を、スポーツテレビ局を運営する株式会社ジェイ・スポーツと協力して生中継します。
「SUPER GT」は、高性能なレーシングカーが、時速300kmに迫る白熱のレースを繰り広げる国際レースシリーズのひとつです。トヨタ・ホンダ・日産・ランボルギーニ・ポルシェをはじめとする国内外の有力メーカーの車両や、「初音ミク」など人気キャラクターの装飾が施された車両など、多彩なGTカーが混走する展開や高速ピット作業が見どころのモータースポーツイベントです。4月11日（土）に岡山国際サーキットで開催される予選レースからスタートし、富士スピードウェイや鈴鹿サーキットなどを巡り、勝敗を競います。
ニコニコでの生配信は、ネット配信視聴チケット制で、前売券・当日券のどちらでも予選と決勝の両レースを楽しめます。第１戦のチケットは、4月9日（木）14時より、ドワンゴチケット（https://dwango-ticket.jp/project/0RVgGbhjea）にて販売します。第2戦以降の情報については、ニコニコインフォ（https://blog.nicovideo.jp/niconews/）で順次お知らせします。
さらに、「SUPER GT」をより楽しめる、ジェイ・スポーツ制作の情報番組「GTV 2026 ～SUPER GT トークバラエティ～」を4月10日（金）22時より無料配信します。
┃放送概要＆ネット配信視聴チケット情報
■【第1戦】岡山国際サーキット（岡山県美作市）
【予選レース】
・開催日：2026年4月11日（土）13時50分～
・視聴ページ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350145550
【決勝レース】
・開催日：2026年4月12日（日）12時50分～
・視聴ページ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350145565
※第2戦以降の情報は、ニコニコインフォ（https://blog.nicovideo.jp/niconews/）でお知らせします。
※放送日時が変更、雨天により中止になる場合があります。
※本番組は日本国内でのみ視聴できます。海外からの視聴はできません。
■ネット配信視聴チケット
・価格：前売券：2,390円（税込）、当日券：2,660円（税込）
・購入ページ：https://dwango-ticket.jp/project/0RVgGbhjea
＜無料放送＞
「GTV 2026 ～SUPER GT トークバラエティ～ ＃1」
・放送日時：2026年4月10日（金）22時～
・視聴ページ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350217054
※＃2以降の放送予定は、ニコニコインフォ（https://blog.nicovideo.jp/niconews/）でお知らせします。
┃イベント概要
・イベント名：AUTOBACS SUPER GT
・公式サイト：https://supergt.net/