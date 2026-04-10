国内最大級のモータースポーツイベント「SUPER GT」 4/11～、2026シリーズをニコニコで生中継

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴは、ライブ配信サービス「ニコニコ生放送」で、4月11日（土）より開催される国内最大級のモータースポーツイベント「SUPER GT 2026シリーズ」（予選・決勝）全戦を、スポーツテレビ局を運営する株式会社ジェイ・スポーツと協力して生中継します。

「SUPER GT」は、高性能なレーシングカーが、時速300kmに迫る白熱のレースを繰り広げる国際レースシリーズのひとつです。トヨタ・ホンダ・日産・ランボルギーニ・ポルシェをはじめとする国内外の有力メーカーの車両や、「初音ミク」など人気キャラクターの装飾が施された車両など、多彩なGTカーが混走する展開や高速ピット作業が見どころのモータースポーツイベントです。4月11日（土）に岡山国際サーキットで開催される予選レースからスタートし、富士スピードウェイや鈴鹿サーキットなどを巡り、勝敗を競います。

ニコニコでの生配信は、ネット配信視聴チケット制で、前売券・当日券のどちらでも予選と決勝の両レースを楽しめます。第１戦のチケットは、4月9日（木）14時より、ドワンゴチケット（https://dwango-ticket.jp/project/0RVgGbhjea）にて販売します。第2戦以降の情報については、ニコニコインフォ（https://blog.nicovideo.jp/niconews/）で順次お知らせします。

さらに、「SUPER GT」をより楽しめる、ジェイ・スポーツ制作の情報番組「GTV 2026 ～SUPER GT トークバラエティ～」を4月10日（金）22時より無料配信します。

┃放送概要＆ネット配信視聴チケット情報

■【第1戦】岡山国際サーキット（岡山県美作市）

【予選レース】

・開催日：2026年4月11日（土）13時50分～

・視聴ページ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350145550

【決勝レース】

・開催日：2026年4月12日（日）12時50分～

・視聴ページ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350145565

※第2戦以降の情報は、ニコニコインフォ（https://blog.nicovideo.jp/niconews/）でお知らせします。

※放送日時が変更、雨天により中止になる場合があります。

※本番組は日本国内でのみ視聴できます。海外からの視聴はできません。

■ネット配信視聴チケット

・価格：前売券：2,390円（税込）、当日券：2,660円（税込）

・購入ページ：https://dwango-ticket.jp/project/0RVgGbhjea

＜無料放送＞

「GTV 2026 ～SUPER GT トークバラエティ～ ＃1」

・放送日時：2026年4月10日（金）22時～

・視聴ページ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350217054

※＃2以降の放送予定は、ニコニコインフォ（https://blog.nicovideo.jp/niconews/）でお知らせします。

┃イベント概要

・イベント名：AUTOBACS SUPER GT

・公式サイト：https://supergt.net/