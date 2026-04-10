未来へ踏み出す想いに寄り添い、飛躍を願う４℃「2026 Spring/Summer Collection」

株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ



株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ(所在：東京都品川区 代表取締役社長：岡藤一朗)が展開するジュエリーブランド「4℃」は、未来へ踏み出す想いに寄り添い、人生の飛躍を願う「2026 Spring/Summer Collection」を2026年4月10日(金)より全国の４℃店舗および公式オンラインショップにて販売を開始いたします。

４℃の「2026 Spring/Summer Collection」のテーマは “Departure Glow ― 想いを込めて ― ”。 旅立ちに向かう想いに寄り添い、人生の飛躍を願う想いを込めたコレクションです。水面にきらめく光や爽やかな風をイメージし、流れるようなラインややわらかなフォルムで表現。

ボリューム感のあるシルバーの輝きに、トパーズやアクアマリンなど澄んだ色彩を添え、未来へ踏み出す気持ちに寄り添うジュエリーが揃います。

■爽やかな風と水面の輝きを映すボリュームシルバージュエリー

From Left

SV950(PTc) Necklace / Topaz \49,500

SV950(PTc) Necklace / Topaz \29,700

SV950(PTc) Ring / Topaz \19,800

SV950(PTc) Bangle / Topaz \39,600

帆を張って進む船に吹き抜ける爽やかな風や、水面のきらめきをイメージしたボリューム感のあるシルバージュエリー。帆船が「順風満帆」や「困難を乗り越える」という意味を持つように、人生の飛躍を願う想いを込めたシリーズです。風の流れを思わせる立体的なラインで、軽やかな動きを表現しました。ネックレスは、ラインに沿ってセッティングされたトパーズが光を受けて繊細に輝き、水面のきらめきを思わせる透明感を添えます。さらに、2種類のチェーンを組み合わせたネックレスは、チャームを取り外して楽しめる2WAY仕様。装いに合わせてアレンジできるデザインです。リングやバングルは、流れるようなフォルムが手元に自然になじみ、シルバーならではの存在感を引き立てます。

■風と波のきらめきをまとうジュエリー

From Left

K10WG Ring / Aquamarine \39,600

K10WG Ring / Aquamarine \29,700

SV950(PTc)+K10(PTc) Pierced Earrings / Topaz \29,700

風の流れや波のきらめきをイメージしたジュエリー。爽やかな風の流れを表現したチェーンリングと、波の輝きを思わせるチェーンリングの2種類を展開します。航海のお守りとも言われるアクアマリンをあしらい、新たな一歩を踏み出す勇気をそっと後押しするような想いを込めています。ピアスは風の流れを思わせるラインが揺れ、軽やかな動きとともに耳元で上品に輝きます。チェーンを取り外してフープピアスとしてもお楽しみいただけるアイテムです。

■人生の飛躍を願う羽モチーフジュエリー

From Left

K10YG Necklace / Topaz \66,000

K10WG Necklace / Topaz \49,500

K10YG Pierced Earrings / Topaz \39,600

K10YG Bracelet / Topaz \37,400

空を飛び交う鳥たちの羽を、軽やかなラインとトパーズの繊細な輝きで表現したジュエリー。人生の飛躍を意味する羽モチーフに、明るい未来へと導いてくれますようにという想いを込めました。ネックレスは2種類を展開し、シンプルでシーズンレスに身に着けられるデザインに。ピアスは羽が舞うような軽やかなフォルムで耳元にさりげない輝きを添えます。ブレスレットは繊細にきらめくチェーンが華やかな印象を添え、手元を上品に彩ります。

■前向きな想いを宿すお守りチャーム

From Left

SV950(PTc) Necklace \24,200

SV950(PTc) Charm / Topaz / Aquamarine \15,400

SV950(PTc) Charm / Quartz \15,400

SV950(K18YGc) Charm / Topaz \8,800

繊細な輝きを放つロングチェーンネックレスと、前向きな想いを込めたチャーム。アクアマリンをあしらったチャームは、石言葉に「勇敢」「聡明」を持ち、航海のお守りや癒しの石と言われています。クォーツの石言葉は「調和」「純粋」を意味し、蝶モチーフには「美しさ」や「成長」、さらに船の先に蝶がとまると「成功」を意味するという言い伝えも。身に着ける人の前向きな一歩を後押しするような想いを込めました。ネックレスは70cmのロングチェーンで、スタイリングに軽やかな抜け感をプラス。単体ではもちろん、チャームとの組み合わせでも楽しめるデザインに仕上げました。

■きらめく水の輝きが導く、未来へのジュエリー

From Left

SV950(PTc) Necklace / Topaz \19,800

SV950(PTc) Necklace / Aquamarine / Diamond \24,200

SV950(PTc) Pierced Earrings / Aquamarine / Diamond \24,200

K10PG Necklace / Topaz \33,000

K10WG Necklace / Diamond \44,000

PT950 Necklace / Diamond \79,200

PT950 Pierced Earrings / Diamond \88,000

風に舞い、きらめく水の輝きをイメージしたジュエリー。軽やかな地金に天然石が繊細に輝き、水の動きの中にある美しさを表現しました。水しぶきには上昇や飛躍の意味が込められており、身に着ける人の未来を前向きに照らします。ホワイトトパーズは「希望に満ちた未来」、アクアマリンは「勇敢」「聡明」「幸福」、ダイヤモンドは「永遠の絆」「変わらぬ愛」を象徴し、それぞれの想いをさりげなく添えています。さらに、上質な輝きを放つプラチナ素材のネックレスとピアスも展開。シンプルなデザインと豊富なバリエーションで、日常使いはもちろんギフトにもおすすめのアイテムです。

■やわらかな輝きをまとった、オンライン限定ジュエリー

From Left

SV950(PGc) Necklace / Topaz \19,800 ※オンラインショップ限定

SV950(PGc) Necklace / Topaz / Diamond \22,000 ※オンラインショップ限定

風に舞い、きらめく水の輝きをイメージしたジュエリーに、やわらかなピンクゴールドコーティングを施したオンラインショップ限定アイテムも登場。やわらかな色合いが肌になじみ、上品で優しい印象に仕上げました。

■限定ケース

Spring/Summer Collectionをご購入いただいたお客さまには、爽やかに吹き抜ける風をマーブル柄でスタイリッシュに表現したオリジナルパッケージにお包みいたします。

※数量限定の為、なくなり次第終了とさせていただきます。

※詳しくは店舗までお問い合わせください。

【４℃公式サイト】

https://www.fdcp.co.jp/4c-jewelry/special/spring/?bid=4c-jewelry