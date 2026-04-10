【開催レポート】食と食材でつながる日ー北海道白糠町の食材を通して“都市”と“地方”をつなぐ体験型イベントを開催

株式会社イミュー

北海道白糠町（しらぬかちょう）と、株式会社イミュー（代表取締役：黒田 康平）、株式会社playknot（代表取締役：本屋敷匠真・山口恭兵）等が共同で運営する「シラリカブランドプロジェクト実行委員会」は、“都市と地方を食で繋げる”をコンセプトとした体験型イベント「食と食材でつながる日」を、千葉県野田市の清水公園キャンプ場にて、2026年3月21日（土）および28日（土）の2日間にわたり開催いたしました。

本イベントは、北海道白糠町の食材を通じて、生産者や生産現場への理解を深め、都市と地方の新たな関係性を考える機会を創出することを目的として開催しました。2日間合計で用意したミールキット250セットを全て配布し、多くの来場者にお楽しみいただきました。

■イベント開催背景

白糠町は「食と食材のまち」として、これまでふるさと納税を通じて全国の寄付者とつながりを築いてきました。

人口減少社会において、都市と地方の関係性の再構築が求められる中、とりわけ「食」は両者をつなぐ重要な接点です。

本イベントでは、日常の食卓に並ぶ食材の背景にある“生産者の営み”に思いを馳せる機会を提供し、都市と地方のつながりを体感的に理解していただくことを目指しました。

■イベント概要と実施内容

本イベントでは、キャンプ場利用者限定で、白糠町産の食材を使用したミールキットを無料配布。現地で調理・体験できる形にすることで、「食べる」だけでなく「知る・感じる」体験を提供しました。

●ミールキット配布（合計250セット）

・3月21日（土）：130セット

・3月28日（土）：120セット

内容：

白糠町産じゃがいも（もりもりふぁ～む）

自然栽培で育てられ、栄養素を豊富に含んだ皮ごと食べられるのが特長。甘みと香りが強く、みずみずしくクリーミーな口当たりで、じゃがいも本来のおいしさを楽しめます。

白糠町産ラム肉（茶路めん羊牧場）

白糠町の自然で育った羊のお肉。希少な国産の新鮮なラム肉は特有のクセが少なく、噛むたびに香りと旨味が広がるのが特長で、脂肪燃焼効果のある「カルニチン」を多く含んでいます。

白糠町産チーズ（チーズ工房 白糠酪恵舎）

新鮮なミルクが持つ風味や味を損なわないよう、丁寧な管理・製造によって作れられたイタリアチーズ。さまざまな製法による多様なチーズは、どれも特徴的で絶品です。

・調味料一式

これらをセットにし、その場で「白糠食材のアヒージョ」が作れる仕様で提供しました。

また、各食材の生産者情報を掲載したレシピブックも同封し、「この食材は誰がどこで作っているのか」という視点への気づきを促しました。

●トークセッション（3月21日開催）

3月21日には、都市と地方の関係性をテーマにしたトークセッションを実施。

登壇者：

・あばれる君（タレント／キャンプ芸人）

・林 綾子（元・滋賀食べる通信編集長）

・黒田康平（シラリカブランドプロジェクト）

・魚住英司（シラリカブランドプロジェクト）ファシリテーター

キャンプや食の現場を知る視点から、都市と地方の関係性やこれからの食のあり方について活発な議論が交わされ、来場者との交流も生まれました。

アンケートでいただいたお声（抜粋）

・トークショーを聞くまで生産者のことを考えてなかった。知れてよかった。がんばってほしい！

・白糠町は納税のランキングで見たことある。生産者の想いや背景を知ってさらに美味しいと感じた。

・もっとたくさんの人に広まって食べてもらいたい

■当日の様子

春の穏やかな気候の中、会場では家族連れやキャンプ利用者がミールキットを手に取り、実際に調理を楽しむ姿が多く見られました。

参加者からは

「食材の背景を知ることで、より美味しく感じた」

「子どもと一緒に食について考えるきっかけになった」

といった声が寄せられ、都市と地方のつながりを“体験”として実感いただける場となりました。

■今後の展望

配付したミールキット白糠町産のじゃがいも・ラム肉・チーズトークショーの様子立ち見が出るほど多くの方に興味関心をいただきました参加者が調理した白糠食材のアヒージョミールキットを受け取る参加者

シラリカブランドプロジェクトは、自治体・生産者・消費者が一体となり、自然と調和した食文化の定着・発信を促すプロジェクトです。

「シラリカ」は白糠の語源となったアイヌの言葉で「岩瀬のほとり」という意味を持ち、2023年より活動を開始しました。

シラリカブランドプロジェクトでは、今後も白糠町の食材や生産者の魅力を発信しながら都市と地方をつなぎ、食を起点とした関係人口の創出や、持続可能な地域づくりへの貢献を目指してまいります。

■株式会社イミュー概要

「地域に根を張り、日本を興す」をコンセプトに、地域資源のブランド化による産業創出を実施。2022年には、ふるさと納税の自治体向けに継続寄付可視化システム「ふるさとリピートマップ」（特許出願済 / 特願2022-144015）の提供を開始。また、北海道白糠町に拠点を構え、2023年に子会社「株式会社シラリカ」を設立。水産加工工場を建設し、「極寒ぶり(R)」や「本ししゃも」等の産品開発・加工製造を行う傍ら、ふるさと納税やまちのPRといった自治体支援を行い、一次産業の生産と販路、地域PRを掛け合わせたブランド化を推進。日本が誇る食ものづくり産業を世界に発信していくため、地域の社会課題に向き合いながら活動を行っている。2025年2月に、生産者や地域から選ぶふるさと納税を提言するインターローカルマガジン 『HERES(https://heres-magazine.jp/)』を創刊。

株式会社イミュー

所在地 ：東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル 10階

代表者 ：黒田 康平

設 立 ：2021年4月

事業内容：パートナー事業 ( コンサルティング/ Web支援業務 ) 、メディア事業、地域ブランド事業

従業員数：63名（役員3名（子会社役員含む ）、業務委託・パート 60名）

URL ：https://www.immue.co.jp/

note ：https://note.com/immue_inc

株式会社シラリカ（株式会社イミュー100％出資子会社）

所在地 ：北海道白糠町庶路2丁目4-31

設 立 ：2023年9月

事業内容：食品の加工・製造、供給網の全体設計、自然環境の保全

従業員数：13名（役員3名、社員・パート10名）

URL ：https://shirarika.co.jp/

note ：https://note.com/shirarika_inc