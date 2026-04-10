地元社労士事務所との共催セミナー第４弾｜白馬村内事業者向け「人が活きる、会社が栄える、地域が変わる～給与デジタル時代のウェルビーイング経営～」を4月27日に開催（後援：白馬村）

株式会社KortValuta

株式会社 Kort Valuta (本社：東京都渋谷区、代表取締役 柴田秀樹 以下、当社)は、社会保険労務士法人レガート（所在地：長野県松本市、代表：傘木聡子、以下「レガート」）と共同で、2026年4月27日（月）に白馬村内事業者向けセミナー「人が活きる、会社が栄える、地域が変わる ～給与デジタル時代のウェルビーイング経営～」を開催することをお知らせいたします。

本セミナーは、給与デジタル払い＊を見据えたサービス「TwooCa（ツウカ）」を運営する当社が、地方でのサービス展開を見据えて地元社労士事務所と連携し、白馬村内の事業者に対して給与デジタル払いへの対応や新しい形の福利厚生の紹介を通じたウェルビーイング経営支援を目的としています。

お申込みはこちら(https://forms.gle/H74MRp252iFcA1Gr8)

＊当社は現在、賃金のデジタル払い(いわゆる「給与デジタル払い」)の事業者（指定資金移動業者）としての指定を受けるべく申請を準備中です。

■背景

採用強化や人的資本経営を目的とした従業員エンゲージメント向上や健康経営に注力する企業が増えている一方、最新のデジタルサービスに関する情報や導入ノウハウが不足している状況が散見されます。

そんな中、長年にわたり地元企業の人事・労務に関する相談に応えてきたレガートは、ウェルビーイング経営を重視する企業が増えている現状を受けて、人的資本の強化が企業の持続的成長と価値向上に不可欠と考えていました。今回、「TwooCa」の地方展開において地域に根差した専門家との協働が重要であると考えてきた当社と、ウェルビーイング経営支援に取り組むレガートの想いが一致し、本セミナーが実現しました。

また当日は、当社が考える白馬村の地域特性（外国人観光客や外国人労働者、季節就労者への対応）に応じた地域経済の活性化策について、村内事業者の皆様のご意見をいただきたいと考えております。

こうした背景のもと、当社の取り組みはメディアでも注目されており北陸朝日放送「HABニューススカッシュ」にて地方企業向けセミナーの様子が紹介されるなど、地域における取り組みとして関心を集めています。

さらに、TOKYO MX（地上波9ch）の報道・情報生番組「堀潤 Live Junction」内の「豊崎由里絵の家計Lab」のコーナーで、物価高を背景に電子マネーに交換可能なポイントを活用して“実質手取り”を高める「第3の賃上げ」*の動きとして、当社の「TwooCa」が取り上げられるなど、社会的なテーマとして広がりを見せています。

＊従業員においては、付与を受けた電子マネーに交換可能なポイントは、雑所得ないしは一時所得等として取り扱われる場合がございますので、ご留意ください。また、「第三の賃上げ」とは、「第一の賃上げ」が定期昇給、「第二の賃上げ」がベースアップ、「第三の賃上げ」が福利厚生の活用とする一般的な意味で用いています。

■セミナー概要

【主な内容】

- TwooCaを活用したウェルビーイング経営支援事例のご紹介（Kort Valuta）- 給与デジタル払いの最新動向と使用者において必要な手続き（Kort Valuta）- TwooCaを通して考える地域経済の活性化（Kort Valuta×レガート×参加者様）

【開催予定】

日時：2026年4月27日（月）14時～（13:30受付開始）

会場：白馬商工会館2階会議室（長野県北安曇郡白馬村北城7078-166）

対象：白馬村内の事業会社の経営者、人事・労務・経理担当者様（白馬村外の事業者もご参加可能）

参加費：無料

申込締切：4月26日（日）17時まで

以下リンクよりお申込みください。

お申込みはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebNejnGauUjOOp9YK9_7c6Cv6zH6TL61yr9adoW7WPCcS7ig/viewform?usp=header

■コメント

【株式会社Kort Valuta 代表取締役 柴田秀樹】

「白馬村には、観光産業を中心に多様な働き手が集まり、地域全体で価値を生み出していく力があります。だからこそ、これからの時代は、給与支払いや福利厚生、従業員とのつながり方も、地域の実情に合った形で進化させていくことが重要です。TwooCaは、“人・健康・お金”をつなぐ仕組みとして、企業のウェルビーイング経営とバックオフィスDXを支援します。今回、地域に根差したレガート様とご一緒できることを大変心強く感じています。白馬村の皆様と対話しながら、地域に合った新しい仕組みづくりを進めていきたいと思います」

【社会保険労務士法人レガート 代表 傘木聡子】

「白馬村のように、地域ならではの産業構造や雇用環境を持つエリアでは、画一的な制度導入ではなく、現場に合った工夫が何より重要です。私たちレガートは、地域企業の労務課題に向き合ってきた経験を活かし、制度対応と働きやすい職場づくりを両立する支援を行ってきました。今回のセミナーでは、Kort Valuta様の先進的な仕組みと、私たちの現場支援の知見を掛け合わせることで、白馬村の事業者の皆様にとって実践的で取り入れやすいヒントをお届けしたいと考えています」

■過去開催セミナーのプレスリリース

これまでに開催した共催セミナーの開催告知は、以下よりご覧いただけます。

地元社労士事務所との共催セミナー第1弾｜石川県内の企業向け「給与デジタル化時代のバックオフィスDXセミナー」 (https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000078.000076589.html)

地元社労士事務所との共催セミナー第2弾｜長野県内の企業向け「人が活きる、会社が栄える、地域が変わる」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000080.000076589.html)

地元社労士事務所との共催セミナー第3弾｜愛知県内企業向け「人が活きる、会社が栄える～給与デジタル時代のウェルビーイング経営～」を4月23日に共催(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000086.000076589.html)

■TwooCaとは

TwooCaとは、当社が提供する各種サービスの総称であり、主なサービスは、国際ブランドカードの決済機能付き従業員証・会員証を備えたTwooCaアプリを通じて提供されます。アプリと連動する決済機能付きカードはプリペイド式のため、すべての従業員や会員の方にご利用いただけます（※日本国内居住者に限ります）。また、経費振込や従業員・会員間送金なども行うことができます。

またTwooCaは、従業員や会員を大切にすることが企業や組織の価値向上につながるという考えのもと開発されました。「情けは人の為ならず（人を思いやる行動が、巡り巡って組織や社会の力になる）」という理念を、テクノロジーによって具現化しています。

TwooCaのサービス詳細については、以下よりご覧いただけます。

TwooCaのサービス詳細を見る :https://twooca.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hakubamura_seminar

[TwooCa機能一覧]

- 電子決済（国際ブランドカードのタッチ決済に対応）- デジタルマネーを活用したポイント付与（従業員や会員の日々の行動や貢献を評価＊）＊労働基準法上の賃金に該当しない、福利厚生を目的とするものに限ります。- 職域向けクローズドモール（TwooCa導入企業・団体の従業員や会員のみが利用できる限定モール）- ICチップ付き従業員証・会員証- 従業員・会員間送金・譲渡- 出退勤管理- アンケートログ管理（従業員や会員の声を継続的に受け取り、蓄積・把握）- 掲示板（企業・組織からの情報発信を行い、円滑な情報共有）- 音声によるメンタルチェックサービス（従業員や会員の健康管理や日々のコンディション把握）- サンクスメッセージ（従業員・会員同士で感謝や称賛の気持ちを伝え合う仕組み／オプション）

その他、随時「あったらいいな」と思っていただけるサービスを拡充中。

■今後の展望

今後も地方の専門家との協働を積極的に進め、全国の中小企業に対してフィンテックサービスを活用したウェルビーイング経営の支援を拡大してまいります。

また、地域ごとの特性やニーズに応じたサービス展開を行い、地方企業の競争力強化と従業員の働きやすさ向上に貢献してまいります。

■社会保険労務士法人レガート 概要

会社名：社会保険労務士法人レガート ＜https://www.legato.or.jp/＞

所在地：長野県松本市中央1-7-23 丸山ビル1F

代表者：傘木聡子

事業概要：社会保険労務士事務所

メッセージ：人と人をなめらかにつなぎ、幸せが響き合う未来をつくる

■株式会社Kort Valuta概要

会社名 ：株式会社 Kort Valuta ＜https://kortvaluta.com(https://kortvaluta.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hakubamura_seminar)＞

所在地：東京都渋谷区渋谷3-11-2 渋谷パインビル4F

代表者：柴田秀樹

事業概要：各種カードの発行、企画、管理、運営、スマートリングの開発および販売