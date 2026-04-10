SHEIN、『KANSAI COLLECTION 2026 SPRING & SUMMER』に登場！しなこさんなど豪華人気モデルが登場、さらに最大25%オフクーポン配布を発表

ROADGET BUSINESS PTE. LTD.

SHEIN（シーイン）は、SHEIN Group（https://www.sheingroup.com/）が運営するファッション＆ライフスタイルのグローバルオンラインブランドで、Webサイトおよびアプリにおいて、160以上の国と地域（※2026年3月末時点）にてサービスを提供しています。

この度、「SHEIN」は、2026年4月5日（日）に京セラドーム大阪で開催された『KANSAI COLLECTION 2026 SPRING & SUMMER』に参加し、ステージを通じて2026年春夏の最新トレンドをテーマにしたファッションを披露いたしました。また本イベントへの参加を記念して、2026年4月5日（日）より、「SHEIN」の特設ページを公開し、最大25%オフのクーポン配布キャンペーンを実施しています。

（特設ページ：https://jp.shein.com/ark/12999）

■さくらさん、ねおさん、しなこさんなど豪華人気モデルが登場！

今季のトレンド「バレエコア」、「森ガール」、「Y2K」をテーマに、春夏に

おすすめなスタイルを披露

さらに、関西コレクションのステージ参加を記念した特別クーポンの配布キャン

ペーンを発表！

バレエコア森ガールY2K

今回のステージは、スローガン「Fashion for Everyone」を掲げ、「バレエコア」「森ガール」「Y2K」の3つのトレンドファッションを軸として、2026年春夏コレクションを表現しました。SHEINの最新アイテムをまとった豪華人気モデル15名が登場し、約7分間にわたって華やかなランウェイを披露しました。

SHEINステージのオープニングでは、SHEIN Visual CMが公開され、一気に会場の熱気が高まりました。

1つ目のトレンドである「バレエコア」ステージでは、バレエの優雅さを現代ファッションに落とし込んだスタイルを展開。今季注目のガーリートレンドを象徴するスタイルとして、デイリーからお出かけまで幅広く着回しできるコーディネートが披露され、会場を華やかに彩りました。「森ガール」ステージでは、ナチュラルでやわらかな雰囲気をベースに、レイヤードや素材感を活かしたコーディネートを披露。自然体で可愛らしい世界観が表現され、観客を魅了しました。「Y2K」ステージでは、ストリート感とガーリーさをミックスしたスタイルが印象的に登場。若い世代を中心に注目を集めるトレンドとして、個性を強く打ち出したルックがランウェイを盛り上げました。

ランウェイ後のトークコーナーでは、モデルたちが自身のコーディネートのこだわりや、今季注目のトレンドについて紹介。各テーマの着こなしポイントにも注目が集まりました。

そして、本イベントへの参加が今年で6年目となる「SHEIN」より、感謝を込めて、最大25%オフのクーポンを配布するキャンペーンも発表。最後まで熱気に包まれた会場の中、華やかなステージは幕を閉じました。

■『KANSAI COLLECTION 2026 SPRING & SUMMER』特設ページ概要

『KANSAI COLLECTION 2026 SPRING &SUMMER』への参加を記念して、特設ページがオープン。SHEINステージに登場したモデルの着用アイテムをチェックできるほか、最大25%オフのクーポンも配布しております。ぜひこのお得な機会に春夏の最新トレンドアイテムをお買い求めください。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/84888/table/262_1_bed9de338b02606c8fc52156b49fee98.jpg?v=202604101051 ]

※本クーポンコードは、1つのアカウントにつき、1回までご利用いただけます。

※一部マーケットプレイス商品および特定商品を除き、すべての商品が対象です。

■『KANSAI COLLECTION 2026 SPRING & SUMMER』着用アイテム（抜粋）

商品名：女性のピンクシャツ&グレータンクドレス、2in1ショートドレス

価格：1,480円

コード：sz25042462003301111

SHEINで「バレエコア」と検索！

商品名：非対称ネック レタープリント 長袖スウェットシャツ

価格：1,771円

コード：sz2410122080036212

SHEINで「バレエコア」と検索！

商品名：ゆるっとしたワイドレッグジーンズ ローライズジーンズ

価格：2,218円

コード：sz25022482441248581

SHEINで「森ガール」と検索！

商品名：レディース ヴィンテージレッド マリージェーン シューズ

価格：1,946円

コード：sx25051516692661841

SHEINで「森ガール」と検索！

商品名：ウィメンズ ハウンドトゥース プリーツ フレアスカート

価格：1,523円

コード：sz2407226899370046

SHEINで「Y2K」と検索！

商品名：セクシーなスローガンプリントパンクリベットローカットボディコンギャザーキャミソール

価格：913円

コード：sz25101032142529193

SHEINで「Y2K」と検索！

※価格は変動する場合があります。

※販売数には限りがございますので、売り切れの際はご容赦ください。

※SHEINアプリ内で「関コレ26S/S」もしくはトレンドキーワード（「バレエコア」「森ガール」「Y2K 関コレ」）と検索いただくと、関連商品をより多くご覧いただけます。

■抽選で豪華ギフトが当たる！SNSプレゼントキャンペーンを開催

さらに、SHEINの公式SNS（@shein_japan）では、抽選で豪華ギフトが当たるプレゼントキャンペーンを実施します。

＜キャンペーン概要＞

■関西コレクションで紹介したコーディネートを「SHEIN TOKYO」にて期間限定で展示！

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/84888/table/262_2_ac5caf867e025f18e7568e910168000a.jpg?v=202604101051 ]

『KANSAI COLLECTION 2026 SPRING & SUMMER』で披露された全15体のコーディネートを、2026年4月10日（金）より、一か月間限定で東京・原宿にあるショールーム「SHEIN TOKYO」にて期間限定で展示します。

店内ではステージの様子を収めたビジュアルも放映しており、SHEINの世界観を体感いただけます。ぜひこの機会にお立ち寄りください。

＜SHEIN TOKYO概要・アクセス＞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/84888/table/262_3_b0db868e1f5e5d9ad4baa405f1efeb96.jpg?v=202604101051 ]

・東京メトロ副都心線/千代田線「明治神宮前〈原宿〉駅」徒歩6分

・JR「原宿駅」徒歩10分

■『KANSAI COLLECTION 2026 SPRING & SUMMER』開催概要

関西から世界へ文化を発信し続ける、日本最大級のファッションイベント『KANSAI COLLECTION』。今回で30回目となる『KANSAI COLLECTION 2026 SPRING&SUMMER』は、お客様に「ありがとうのおもてなし」をテーマに、楽しいパーティの時間をお届けしました。「楽しいおもてなし」はステージで、「ドキドキのおもてなし」はランウェイで、「カワイイおもてなし」はブースで表現し、新しい原石との出会いや憧れ、ドキドキワクワクが広がる特別なパーティとなりました。

2026年4月5日（日）に、『KANSAI COLLECTION 2026 SPRING&SUMMER』を開催しました。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/84888/table/262_4_84914ce488462c385935f75b43859ec7.jpg?v=202604101051 ]

■SHEINのご紹介

SHEINは、グローバルに展開するオンラインファッション＆ライフスタイルブランドです。オリジナルブランドのアパレル商品や、世界各地のサプライヤーと提携した多彩なアイテムを、手頃な価格で提供しています。すべての人にファッションの魅力を届けることを使命に、最先端のオンデマンド生産方式を推進。スマートで未来を見据えたファッション業界を目指しています。

■会社概要

会社名：SHEIN Group

U R L：https://jp.shein.com/

コーポレートサイトＵＲＬ：https://www.sheingroup.com/

Instagram：https://www.instagram.com/shein_japan/

LINE公式アカウント：https://page.line.me/142khvkx

アプリダウンロード料金：無料

アプリダウンロードURL：https://shein.top/aky6icg

対応OS：iOS/Android