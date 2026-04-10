【佐賀玉屋】寝具ブランド「nishikawa ショップ」佐賀初出店の体験型ショップをオープン

株式会社 佐賀玉屋

株式会社佐賀玉屋（本社：佐賀県佐賀市中の小路2-5、代表取締役社長 山越 悠登）は、2026年4月8日（水）、佐賀県初出店となる寝具の老舗「nishikawa」のショップを南館6階にオープンいたしました。

本ショップでは、快適な眠りを提案する体験型サービスを強化し、一人ひとりに合わせた寝具選びをサポートいたします。

なお本出店は、同社が推進する館内刷新の取り組み“プレ・リモデル”の一環として実施したものです。

「nishikawa ショップ」について

「nishikawa」は、長年にわたり日本の睡眠文化を支えてきた寝具ブランドです。

本ショップでは、枕・マットレスを中心に、快適な眠りをサポートする商品を取り揃え、日常の質を高める提案を行います。

オーダーメイド枕など体験型サービスを展開

店頭では、測定やカウンセリングを通じて一人ひとりに合った寝具を提案する、体験型サービスを導入しています。

・オーダーメイド枕の作成

・寝具のフィッティング体験

・使用後のメンテナンスや高さ調整対応

など、購入後も安心して長く使用できるサポート体制を整えています。

単なる商品販売にとどまらず、**“自分に合った眠りを見つける場”**としての価値を提供します

南館6階 リニューアルについて

今回の出店にあわせ、南館6階ではリビング・キッチン用品売場の再編集を実施しました。

同フロアでは、

・家具・インテリアショップの導入

・キッチン用品売場の刷新

などを行い、“住まい・眠り・食”を横断したライフスタイル提案フロアへと進化しています。

「nishikawa」ショップの展開により、“眠り”という生活の基盤にフォーカスした提案を強化しました。

“プレ・リモデル”の取り組みについて

佐賀玉屋では創業220周年を機に、館全体の魅力を再構築する大規模アップデート、「プレ・リモデル」を進めています。

新規ショップ導入や売場編集を通じて、より魅力的な商業空間の実現を目指しています。

▼プレリモデル詳細（PRTIMES）

佐賀玉屋は「創業220周年」という節目に、従来の百貨店の枠を超えた「新生・佐賀玉屋」へと生まれ変わります。佐賀玉屋、新本館×温泉×街づくりへ。3月から既存館内の大規模アップデート“プレ・リモデル”始動

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000107.000106657.html

店舗概要

店舗名：nishikawa ショップ

オープン日：2026年4月8日（水）

場所：佐賀玉屋 南館6階