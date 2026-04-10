全編台湾ロケ敢行！史上初！「車」の身になって想像する、「ハッピーカーズ」の“車愛”溢れるテレビCMが公開！

株式会社ハッピーカーズ

車買取り専門店の株式会社ハッピーカーズ（本社所在地：神奈川県鎌倉市、代表取締役：新佛 千治、以下ハッピーカーズ）は、テレビCMを2026年4月10日（金）より、オンエアいたします。

本CMは、地上波テレビ放送・YouTubeで順次公開いたします。

テレビCMを通じて、多くの人にハッピーカーズを知ってもらいたい。

そして、「クルマを通じて関わる人すべてにハッピーを提供したい」というハッピーカーズの想いをこのCMに込めました。

■CMの見どころ

愛とは、相手の立場になり考えること。そんな想像力のことだと思います。

今回は「車」の身になり、想像する3本のシリーズを制作しました。

1本目の「車愛。登場」篇は、暗闇に佇む謎の男のシルエットで、これからどんなことが巻き起こるのか期待を膨らませる映像です。

2本目は「車愛。駐車場」篇で、何が起きても笑顔を崩さない男の表情にも注目ください。

3本目の「車愛。洗車場」篇は、洗車場で体当たりの演技を通して車の身になり、想像しています。

実際にスーツを濡らしているので失敗の許されない緊張感のあるシーンも見どころです。

そして、今回はオール台湾ロケで撮影しています。

日本とはまたひと味違う世界観の映像で、ハッピーカーズの“車愛”を感じていただければと思います。

■CMの概要

・タイトル：「車愛。登場」篇 「車愛。駐車場」篇 「車愛。洗車場」篇

・YouTube URL：

登場篇 （https://youtu.be/Y4B4UHmHOco）

駐車場篇 （https://youtu.be/SQdWU1Psru4）

洗車場篇 （https://youtu.be/cO1j-TM1f0o）

メイキング動画（https://youtu.be/SCNdLNmO320）

・放送開始日：地上波テレビ放送、およびYouTubeで2026年4月10日（金）より順次公開

■CMストーリー

「車愛。登場」篇

暗闇にうっすら見えるシルエット。そして、車のライトによって男の輪郭がはっきりと現れる。これから何かが起こりそうな予感をさせるかっこいい登場篇です。

「車愛。駐車場」篇

舞台は、駐車場。そこに颯爽と現れるハッピーカーズピンクのスーツを身に纏った男。まるで車のようにバックして駐車すると、犬が現れて男の前で止まり、なんとおしっこをするのであった。

「車愛。洗車場」篇

舞台は、洗車場。雨上がりの洗車にぴったりな日。そこに笑顔で堂々と立っているハッピーカーズピンクのスーツを身に纏った男。欧米人がコインを入れてノズルを持っておもむろに男の前に立つと、なんと水を噴射する。それでも笑顔を崩さない男。そして、空にはうっすらと虹がかかる。

■車の身になり想像する男 プロフィール

川崎 貴成 モデル・俳優

■ハッピーカーズ について

株式会社ハッピーカーズ（https://happycars.jp/）は、全国160店規模のネットワークの“出張クルマ買取りハッピーカーズ(R)”の仲間になってくれる経営者（オーナー）を募集しています。

ハッピーカーズは、従来のフランチャイズから一線を画し、その進化版ともいえる独自のボランタリーチェーン型の組織モデルへ業態移行することでブランドバリューの最大化を目指しています。

■中古車買取の可能性

クルマ買取りハッピーカーズ(R)は、単なる車買取りのチェーンとは違い、基本的に小売り販売は行わないため、在庫も不要。

低リスク・低コストで参入可能な出張車買取り専門のフランチャイズチェーン（VC）です。

実質的に大手チェーンと変わらない経営環境を実現しながら、ロイヤリティ無料！

月々わずか5万円の会費で開業が可能です。

※最初の加盟金は50万円。そのほか諸費用が別途必要です。

わずか月々5万円の会費とはいえ、スケールメリットを活かして、全国ネットのラジオCMやテレビCMも実施。徹底的に加盟店が利益をあげられる環境の実現を目指しています。

代表取締役 新佛千治 コメント

私たちが目指すのは、『車を通じて関わる人すべてをハッピーにする』という理念を全国どの地域でも変わらず実現し続けることです。

今後は従来の枠組みにとらわれることなく、全国の経験とノウハウが循環する独自のフランチャイズチェーン（VC）型ネットワークとして、持続的で自律的な組織づくりを進め、中古車業界における新しい組織のあり方を発信してまいります。

ハッピーカーズが1人開業できる3つの理由

１.知識なしでも開業できるから専門職の雇用不要

業界未経験・クルマの専門知識がなくても開業可能

開業当初、「パワーウインドウって？」という方でも現在活躍されているオーナーさまがいます。クルマの専門知識があるスタッフや査定士を雇用せず、オーナーさま1名で開業し活躍できます。その秘密は、スマホに入力するだけで査定ができる独自アプリの存在。日々の相場なども即時反映し最適な買取金額が確認できるので専門知識がなくても適正価格を知ることができます。

２.手間が少ないから1人でも運営できる

買取専門だからこその効率の良さで手間が少ない

販売はアフターフォローも大切で、クレームや営業トークにかける時間もスキルも必要です。

一方、ハッピーカーズは買取専門店なので、査定後に買取ればあとはオークションに出品するだけのシンプルなシステム。お客さまは納得されたうえで、売却しお金を手にされるのでクレームに繋がりにくいのも特徴です。

３.無店舗型で開業できるから常駐スタッフ不要

ランニングコストも削減でき高い利益率

来店されるお客さまの対応が重なることを想定すると、店舗型のビジネスだとスタッフの雇用が必要となり、どうしても人件費がかかります。しかし、ハッピーカーズは、出張買取のため店舗は不要。予約されたお客さまのいる場所に伺うので、予約が重ならないようにすれば、1人で対応が可能です。スタッフを雇わず、店舗を持たずに自宅で開業することができるので固定費を低く抑えられます。

詳細を見る :https://happycars.jp/franchise/

■サポート体制

・初心者でも安心！

加盟店の開業前は、ハッピーカーズの買取りノウハウが最大限に詰まった開業研修を受けていただくため、異業種からの未経験者でも安心して事業を立ち上げることができます。

・情報共有も充実！

未経験者でもすぐに活躍できる研修やセミナーなど、教育・ノウハウ共有にも力を入れています。

全国160店規模の加盟店ネットワークを生かして本部だけでなく、オーナーたちも積極的に情報共有し、常に新しいナレッジを創出しています。

・店舗戦略も可能！

本部からの査定依頼案件はもちろん、集客施策の提供やコンサルティングも行っています。

また、広告企業とのアライアンス戦略により最短加盟翌日から送客することができます。

個人事業主からの法人支援、法人からの多店舗展開も推奨しています。

■加盟までの流れ

STEP1 お問い合わせ 説明会予約

STEP2 申込書記入

STEP3 一次面談（対面orWeb）

STEP4 本部面談→審査

STEP5 古物商申請

STEP6 加盟完了

■お問い合わせ・説明会予約：https://happycars.jp/franchise/

＜各種SNS＞

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCjk8xuPl5A_ChU1F_YRhcwg

Instagram：https://www.instagram.com/shinbutsu_chiharu(https://www.instagram.com/shinbutsu_chiharu)

株式会社ハッピーカーズ 広報担当

Mail：info@happycars.jp

TEL：0466-31-0818

Webサイト：https://www.happycars.jp