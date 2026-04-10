『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』より大胆なグラフィックを刺繍で表現したTシャツの新作が登場！

株式会社バンダイ

株式会社バンダイ ライフスタイル事業部では、ガンダムの世界観を取り入れたアパレルショップ「STRICT-G」てに、2026年４月11日(土)より『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』より大胆なグラフィックを刺繍で表現した新作Tシャツ1種をSTRICT-G 各店舗にて販売いたします。また、店頭販売に先駆けて、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/ )では、2026年４月10日(金)13時より予約販売を開始いたします。

※商品購入URL：https://p-bandai.jp/strict-g/series/g-tekketsu/list-pa20-n0/

■商品紹介

本商品は、ヘビーウェイトのTシャツのフロントにシンプルにマークモチーフのワンポイント刺繍を施し、バックのデザインを繊細な刺繍で表現したTシャツです。

『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』よりガンダム・バルバトスの迫力のあるポーズを繊細な刺繍で表現しました。

■STRICT-G『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』刺繍Tシャツ ガンダム・バルバトス

・商品名 ：STRICT-G『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』刺繍Tシャツ ガンダム・バルバトス

・価格 ：8,800円(税込)(送料・手数料別途)

・商品サイズ ：M/L/XL/XXL

・商品素材 ：本体：綿100％、刺繍部分：ポリエステル

・生産エリア ：中国

・商品購入URL：https://p-bandai.jp/item/item-1000249339/

■再販売

オルフェンズの展開に合わせて過去販売し、好評いただいた「ガンダムシリーズ」の刺繍Tシャツの再販売も行います。店頭販売2026年4月11日（土）、プレミアムバンダイでは2026年4月17日（金）より通常販売致します。



■STRICT-G「ガンダムシリーズ」刺繍Tシャツ

・商品名 ：STRICT-G「ガンダムシリーズ」刺繍Tシャツ

・種類 ：『機動戦士ガンダム』RX-78-2 ガンダム(ネイビー)

https://p-bandai.jp/item/item-1000236648/

『機動戦士ガンダム』MS-06S シャア専用ザクII(スミクロ)

https://p-bandai.jp/item/item-1000236649/

『機動戦士ガンダム 逆襲シャア』RX-93 νガンダム(ネイビー)

https://p-bandai.jp/item/item-1000236650/

『機動戦士ガンダム 逆襲シャア』MSN-04 サザビー(ブラック)

https://p-bandai.jp/item/item-1000236662/

・価格 ：8,800円(税込)(送料・手数料別途)

・商品サイズ ：M/L/XL/XXL

・商品素材 ：本体：綿100％、刺繍部分：ポリエステル

・生産エリア ：中国

＜予約販売：2026年4月10日 (金)＞

・「プレミアムバンダイ」内「STRICT-G Online Store」

商品購入URL：https://p-bandai.jp/strict-g/series/gundam-hathaway/list-pa20-n0/

販売期間 ：2026年４月10日(金)13時～2026年４月26日(日)23時

発売元 ：株式会社バンダイ

発送月 ：2026年５月発送予定、再販売品は通常販売

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

＜一般販売：2026年４月11日(土)＞

・STRICT-G 東京お台場店

所在地 ：〒135-0064 東京都江東区青海1-1-10 ダイバーシティ東京 プラザ7F

電話 ：03-5579-6157

営業時間：11:00～20:00 ※土・日10:00～21:00

・STRICT-G 東京ソラマチ店

所在地 ：〒131-0045 東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ4F

電話 ：03-5809-7328

営業時間：10:00～21:00

・STRICT-G NEOPASA静岡(下り)店

所在地 ：〒421-1224 静岡県静岡市葵区飯間1258

(新東名高速道路下り線 静岡サービスエリア内)

電話 ：054-295-9121

営業時間：8:00～21:00

・STRICT-G 多賀SA(下り)店

所在地 ：〒522-0342 滋賀県犬上郡多賀町敏満寺西谷66-31 多賀SA(下り線)内

電話 ：0749‐47‐3228

営業時間：10：00～20：00

＊詳しくは店舗へ直接お問い合わせください。

(C)創通・サンライズ

※在庫は常に変動をしておりますので、ご来店いただいた時点でご希望の商品が完売している場合もあります。ご了承ください。

※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。

■「STRICT-G(ストリクト ジー)」とは

『機動戦士ガンダム』の世界観を取り入れた、“COOL JAPAN”を象徴する本格的なアパレルショップとして、2012年4月に『ガンダムフロント東京店』、『NEOPASA静岡店』の2店舗を同時期にオープン。現在は国内4店舗にて、日本を代表するブランドとのコラボレーションや、オリジナル商品などを多数展開しております。

■バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」とは

「プレミアムバンダイ」は今ここでしか買えないメーカー公式の限定商品、アニメ・コミックなどに登場する人気キャラクターのグッズを多数取り扱っています。ガンプラなどのプラモデルやフィギュア、ガシャポン、食玩からファッションまで豊富な品揃えです。

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」 https://p-bandai.jp/