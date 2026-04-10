口コミコム、海外店舗の情報を一元管理する「海外GBP管理」機能をリリース

株式会社mov

店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」および業界最大級のインバウンド業界メディア「訪日ラボ」を運営する株式会社mov（代表取締役：渡邊 誠、本社：東京都渋谷区、以下mov）は、海外店舗のGoogleビジネスプロフィール（以下、海外GBP）や口コミ分析を「口コミコム」内で管理、実行できる新機能「海外GBP管理」の提供を開始いたしました。

これにより「口コミコム」だけで、国内外の全ての店舗情報や口コミ分析を一元管理することが可能になります。

■新機能リリースの背景

昨今、サービス業を中心に人手不足が深刻な課題となっており、限られた人員でいかに生産性を高めるかが企業の最優先課題となっています。

特にグローバル展開を行う企業においては、国内店舗に加え、言語や時差の壁がある海外拠点の情報管理やデータ分析が多大な運用負荷となっており、限られたリソースを本来の店舗運営や接客に集中させたいという、現場の課題が顕在化しています。

このような背景から、「口コミコム」をご利用中のお客様からも「海外店舗のGBP管理や口コミ分析を国内店舗と同じ画面で一括管理し、運用体制を最適化したい」というお声を多数いただいておりました。こうしたご要望にお応えするため「海外GBP管理」機能の提供を開始いたしました。

■「海外GBP管理」機能とは

「海外GBP管理」は、海外店舗*1のGBP管理や口コミ分析の一元管理が可能になる機能です。

これまで海外GBPの管理には海外製ツールなどを使い分けた作業が必要でしたが、本機能により情報入力作業の簡略化と、口コミ分析工数の削減を実現しました。また、国内外の全店舗の口コミ情報を「口コミコム」内で横断的に分析できるため、国ごとのサービス品質の差を可視化し、グローバル規模でのブランド品質の管理・底上げを可能にします。

日本語の管理画面から直感的に操作でき、入力自体は現地の言語で行えるため、言語の壁を感じることなく海外店舗の運用を標準化することが可能です。

日本企業の海外店舗は、現地でのブランド体験を通じて将来的なインバウンド需要を掘り起こす、重要な顧客接点の場となります。movは、国内外を横断する店舗施策を包括的にご支援してまいります。

*1対応国は、GBP対応国(https://support.google.com/business/answer/6270107?hl=ja)となります。

口コミサイトを“もっと”売上に変える「口コミコム」とは

口コミコムは、国内外の口コミサイトを“もっと”売上に変える「店舗向け集客一元化プラットフォーム」です。

口コミ分析データを活かした店舗改善やGoogleマップ・口コミサイトからの集客数増加、複数の口コミサイト店舗情報の更新工数の削減を支援します。さらにインバウンド向けサイトとも連携しており、多言語で店舗情報の整備や口コミ分析など、インバウンド向けMEO対策にも対応しています。

飲食店や商業施設、小売店だけでなく自治体と連携するなど、業種業界に関わらず広くご利用頂いております。

＜口コミコム特徴その1＞

自社HPを含む32サイトと連携！

店舗情報・メニューや商品・投稿を一括管理

口コミコムでは、自社HPやGoogleマップを含む国内外32サイトとの連携が可能です。お店の営業時間やメニュー情報などをマスターデータとして更新することで、各サイトの店舗情報や投稿内容を一括で更新でき、工数削減やお店への集客施策にご活用いただけます。

＜口コミコム特徴その2＞

口コミを一元管理！AIが分析・返信をサポート

集約した口コミやアンケートをAIが解析・スコア化することで、分析の難しいお客様の声を様々な軸で定量的に分析し、経営判断や店舗改善に役立てることができます。また、口コミの返信もAIがサポートするので、お客様との円滑なコミュニケーションも実現します。

＜口コミコム特徴その3＞

インバウンド対応も！最新情報・ノウハウを活かしたMEO対策

口コミコムではインバウンド対策において重要なGoogleマップや大衆点評ほか海外サイト、自社HPの店舗検索ページを一括で管理・運用できます。また、口コミコムを提供するmovは、業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」を運営しており、その豊富な知見やノウハウを活かしてMEO対策をご支援します。

口コミコムをもっとくわしく見る :https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=global_gbp

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」とは

訪日ラボは、インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに訪日外国人に関するニュースやデータを毎日配信する、業界最大級のインバウンドビジネスメディアです。

訪日外国人の国籍別での来日数や入出国に関するルート情報、都道府県ごとでのインバウンド状況など様々なインバウンドに関わるデータを配信すると同時に、日々のニュースにて「政府の方針や動向」や「インバウンドに関する補助金の情報」、「インバウンド対策におけるノウハウ」などの多岐にわたる記事を配信しています。



さらに、会員限定コンテンツも充実。より実践的に学べるセミナーの参加や動画配信・資料ダウンロード・教科書コンテンツなど、幅広い業種の方に役立つ内容をラインアップしています。

訪日ラボをもっとくわしく見る :https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=global_gbp

【会社概要】

会社名：株式会社mov（コーポレートサイト(https://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=global_gbp)）

所在地：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

代表者：渡邊 誠

設立：2015年9月



事業内容：

・店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム(https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=global_gbp)」の運営

・業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ(https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=global_gbp)」の運営

・インバウンド対策に特化した資料請求サイト「訪日ラボ ソリューションストア(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=global_gbp)」の運営

■ このリリースに関するお問い合わせ

pr@mov.am