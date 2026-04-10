既製品ウィッグブランド「ジュリア・オージェ」新商品『ループフィット』発売記念　「ウィッグおためしフェア」を開催

株式会社アートネイチャー

毛髪に関する総合サービスを提供する株式会社アートネイチャー（本社：東京都渋谷区 代表取締役会長兼社長：五十嵐祥剛）は、既製品ウィッグブランド「ジュリア・オージェ」の新商品『ループフィット』の発売を記念し、2026年4月10日(金)～5月14日(木)の期間、「ウィッグおためしフェア」をウィッグショップ「ジュリア・オージェ」各店にて開催いたします。

ループフィット使用例

「ウィッグおためしフェア」の期間中、「ジュリア・オージェ」各店にてウィッグをご試着されたお客様を対象に、抽選くじにて下記の賞品をプレゼントいたします。前髪のアレンジが簡単にできる新商品『ループフィット』をはじめ、さまざまなタイプのウィッグをおためしいただけます。

この機会にぜひ、お近くの「ジュリア・オージェ」各店へのご来店をお待ちしております。

A賞：映画「お終活3 幸春！人生メモリーズ」特別ご鑑賞券／ペアで110組

B賞：なだ万ドレッシング（梅かつお）／1,100名様

C賞：ジュリア・オージェ 店内商品1,100円OFF券 2,200名様

※店内商品1,100円FF券は、他の割引との併用はできません。

【ウィッグおためしフェア 開催店舗】

ジュリア・オージェ商品取り扱い全店舗（全110店舗）

【フェア開催期間】

2026年4月10日(金)～5月14日(木)

(C)2026「お終活3」製作委員会

新商品『ループフィット』 商品概要

特長はループ状のストッパーを使用した“簡単装着”。まるでヘアバンドのような新感覚で自髪にウィッグがなじみます。

さらに『ループフィット』は、髪のボリュームだけでなく、オシャレに外観の雰囲気をチェンジできる多彩な“前髪アレンジ”が魅力です。根元からふわっと立ち上げて流したり、ピタッと流すタイトな前髪など、お好みの質感がお楽しみいただけます。

【ループフィット 商品仕様】

ネットサイズ：11cm×13.5cm

スタイル：セミロング カラー：1色（DE6）

価格：121,000円（税込）

ループフィット使用例

ジュリア・オージェ 専用フリーダイヤル 0120-355-722

https://www.julliaolger.jp/