ONEVIEW所属クリエイターLiLi×LAGUA GEM、唯一無二の存在感を放つ特別なコレクションが誕生

株式会社ナハト

株式会社ナハト（本社：東京都渋谷区、代表取締役：安達友基）の100%子会社である株式会社ADDICTが運営するインフルエンサー事務所「ONEVIEW（ワンビュー）」は、所属クリエイターLiLiと、株式会社バロックジャパンリミテッドが展開するファッションブランド「LAGUA GEM（ラグア ジェム）」とのコラボレーションアイテムを、2026年5月15日（金）より販売開始いたします。

※LUMINEでは5月14日（木）より先行販売を開始。



本コレクションは、LiLi独自の感性を反映したディテールと、周囲と一線を画す存在感が魅力的なデザインです。それぞれのアイテムが一枚で主役となり、着る人の個性を引き立てながら、スタイリングに新たな表情をもたらします。ここでしか手に入らない、唯一無二のラインナップをお届けします。

コラボレーションについてLiLiインタビュー

Q. 今回のコラボレーションについての感想と意気込みを教えてください。

「LAGUA GEM」はもともとずっと好きなブランドで、お話をいただいた時は本当にうれしかったです。実はコロナ禍にショップで働こうと思っていたくらいで（笑）、それくらい自分の中では特別な存在でした。

だからこそ「ちゃんといいものにしたい！」という気持ちがすごく強くて。LAGUA GEMっぽさもありつつ、自分らしさもちゃんとある、そのバランスをどう作るかはずっと悩んでいました。

自分の名前で一から服を作ることも初めてだったので、正直めっちゃ難しかったです（笑）。でもその分、「いい感じに融合できたんじゃないかな」って思っています。

Q. 今回のコレクションで、LiLiさんらしさはどのように表現されていますか？

もともと私は “ちょっとごちゃっとした感じ” が好きなんです。今回もレースとかチェックとか、いろんな素材や柄をミックスしたり、その私らしさはちゃんと入れていきつつ、LAGUA GEMの雰囲気に合うように色味を落ち着かせています。

普段はもっとカラフルで派手な感じが多いんですけど、今回はあえてトーンを抑えて、「LAGUA GEMの中にちゃんと馴染むけど、でも私っぽいよね」っていうバランスを意識しました。生地も全部自分で選ばせてもらっていて、「この組み合わせ可愛いじゃん！」みたいな感覚も大事にしながら進めました。

Q. 特に注目してほしいポイントやこのコレクションに込めた想いを教えてください。

今回のアイテムはとにかく “全部が主役” というのを意識しています。1枚取り入れるだけで「なんかこの人いいじゃん」って思ってもらえるような服にしたくて。

パッと見は「ちょっと難しそうかも？」って感じる人もいると思うんですけど、着てみると意外とハマるはず。「あれ、意外といけるじゃん」みたいな（笑）。普段あんまりオシャレで冒険しない方にも「これなら着てみたいかも」って思ってもらえたらうれしいですし、この服がきっかけでちょっと新しい自分に出会えたらいいなと思っています。

Q. ではそんなファンの方々に向けてメッセージをお願いします！

今回は本当に、自分の “好き” をそのまま詰め込んだコレクションになっています。「絶対みんな好きでしょ？」っていう気持ちで作りました（笑）。普段の私服とかSNSの雰囲気ともすごく繋がっているので、「これリリちゃんっぽい！」って思ってもらえたらうれしいです。キャミワンピとかハーフパンツとか、普段からよく着ているアイテムもたくさん取り入れたので、みんなそれぞれのスタイルで自由に着こなしを楽しんでもらえたらいいなと思います。

LiLi × LAGUA GEM 展開商品およびLiLi コメント

■ LiLi × LAGUA GEM BACK LACEUP TOPS

「普通じゃない形が好きなので、“ちょっと変だけど可愛い” って思ってもらえたら！」LiLiの好きなチャイナディテールをベースにしながらも、メタルボタンを採用することで甘さを抑え、ブランドらしいエッジを効かせた一着。フロントを開閉できる仕様で着脱しやすく、バックの調整ディテールによってウエストラインを美しく見せられる設計です。キャップスリーブは腕のラインをきれいに見せる絶妙なカッティングで、ヘルシーさと安心感を両立しています。

NO： 510JSM01-2171

PRICE： \8,800（Tax in）

■ LiLi × LAGUA GEM HEM CUT TOPS

「がっつり肩出るのちょっと苦手で…でも着たいじゃないですか。だから “ちょうどいいやつ” 作りました」肩の露出を抑えつつ、腕のラインをきれいに見せる絶妙なカッティングのノースリーブ。ギャザーによる立体感で、シンプルながらもさりげないデザイン性をプラス。ボディラインを拾いすぎない絶妙なバランスに配慮されています。

NO： 510JSM01-2161

PRICE： \8,800（Tax in）

■ LiLi × LAGUA GEM PATCH WORK CAMI

「夏って “とりあえずこれ1枚でいいじゃん” って服が欲しくなるじゃないですか（笑）。でもちゃんと可愛い、みたいなのを作りたくて」異なる素材を縦に切り替えた、存在感のあるキャミソールワンピース。透け感のあるレースや立体的な生地を組み合わせ、動きのある表情を生み出しています。程よくゆとりを持たせたシルエットで、1枚での着用はもちろん、デニムとのレイヤードも楽しめる一着です。

NO： 510JSM01-2191

PRICE： \12,100（Tax in）

■ LiLi × LAGUA GEM POCKET PANTS

「シンプルに見えるけど “なんか違うよね” ってなるやつにしたくて」どの主役級トップスとも相性のいい万能カーゴパンツ。ウエストのあしらいや大きなポケットなど、ディテールで存在感を出しています。カジュアルな中にも女性らしさを感じられるシルエットにこだわった一枚です。

NO： 510JSM01-2151

PRICE： \16,500（Tax in）

■ LiLi × LAGUA GEM HALF DENIM

「ハーフパンツが好きでめちゃくちゃ持っているのですが、“こんなのあったら最高じゃん” って思って作りました」LiLi氏が普段から愛用しているハーフパンツをリアルなスタイルで反映。シルエットや丈感にこだわり、カジュアルになりすぎないバランスに。トップス次第で幅広い表情を楽しめる、汎用性の高い一着です。

NO： 510JSM01-2641

PRICE： \13,200（Tax in）

■ LiLi × LAGUA GEM 2WAY SKIRT

「“アイドルみたいなこういうの着てみたかった！” という憧れのアイテムがインスピレーションです」アイドル衣装から着想を得た、動きのあるシルエットが特徴的なミニスカート。取り外し可能なパーツによってシンプルなミニスカートとしても着用できる2WAY仕様。落ち着いたトーンの生地を採用し、デイリーに取り入れやすく仕上げています。

NO： 510JSM01-2141

PRICE： \13,200（Tax in）

■ LILI × LAGUA GEM PATCHWORK SCARF

「正直めっちゃ悩んだんですけど、“これ見たことなくない？” というデザインを選びました」大判サイズでマルチに使えるスカーフ。腰に巻いてボトムとレイヤードしたり、ビスチェのようにアレンジしたりと自由度の高さが魅力。プリントではなく実際の生地感を活かしたパッチワーク仕様で、唯一無二の質感にこだわりました。

NO： 510JSM01-2181

PRICE： \6,050（Tax in）

■ NOVELTY

LILI × LAGUA GEM コラボレーションアイテム購入者限定のノベルティ。

※先着順、無くなり次第終了となります。

LiLiについて

1999年12月1日生まれ。SNSの総フォロワー数は150万人を超え、モデルやアーティストとしても多方面で才能を発揮し活動中。独自の感性とファッションセンスでZ世代を中心に支持を集めています。歌唱力にも定評があり、弾き語り風の「#僕はギターが弾けない」YouTubeチャンネルが話題になり、中でも、いきものがかりの「コイスルオトメ」をカバーした動画は300万回以上再生されるなど、注目を集めています。

Instagram：https://www.instagram.com/watashiwali/(https://www.instagram.com/watashiwali/)

TikTok：https://www.tiktok.com/@watashiwalil/(https://www.tiktok.com/@watashiwalil/)

YouTube

メイン：https://www.youtube.com/@sandomenoshoujiki(https://www.youtube.com/@sandomenoshoujiki)

弾き語り： https://www.youtube.com/@bokuguitar(https://www.youtube.com/@bokuguitar)

LAGUA GEMについて

“LAGUA GEM”BRAND CONCEPT

媚びない強さとしなやかな女性らしさが共存するスタイル ―



LAGUA GEMの掲げる女性像は何ものにも縛られず自分らしいスタイルをもった女性

カジュアルなアイテムにヴィンテージテイストをミックス

メンズライクになりすぎない

女性らしさとバランス感のある着こなしにこだわった

新しいカジュアルスタイルを提案



LAGUA GEM HP： https://laguagem.jp/

LAGUA GEM Instagram：https://www.instagram.com/laguagem/

〈会社概要〉

名称： 株式会社バロックジャパンリミテッド（東証プライム・証券コード 3548）

創業： 2000年3月

代表者： 代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之

所在地： 〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 青葉台ヒルズ

企業サイト： https://www.baroque-global.com/

公式通販サイト： https://www.ec-store.net/sws/r/rSWS

ONEVIEWについて

ONEVIEW（ワンビュー）は、株式会社ADDICTが運営するインフルエンサー事務所です。SNSを中心に独自の存在感を放つクリエイターやアーティストのマネジメント、プロデュースを展開。タイアップ施策の枠を超え、イベント企画、メディアキャスティング、D2Cブランドの立ち上げなど、デジタルとリアルの両軸からクリエイターの価値を最大化し、企業との新たな可能性を創出しています。詳しくは、（https://nahato.co.jp/oneview/）をご覧ください。



【本コラボレーションに関する問い合わせ先】

・ ONEVIEW 担当者

・E-mail：ov.info@ad-dict.co.jp

株式会社ナハト について

ナハトは、クライアント企業が持つ事業のプロモーション戦略の策定・実行を担う支援会社と、自社で商品開発・運営を行う事業会社といった二つの側面を併せ持つ次世代のマーケティングカンパニーです。

ブランドプロミス「～Profitable Marketing～ 利益に繋げるマーケティング」を掲げ、本質的なマーケティングをクライアントに提供しています。働くメンバーに対しては、「仲間と勝ち続ける」をPhilosophyに掲げ、非上場で自由な組織風土の中、株価のためではなく「コミュニティの繁栄」のために、仲間、成長、勝利の実現を目指しています。詳しくは、コーポレートサイト（https://nahato.co.jp/）をご覧ください。

【会社概要（URL：https://nahato.co.jp/）】

・所在地：東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティウエスト 15F

・代表者：安達 友基

・創 業：2018年7月

・事業内容：マーケティング事業、D2C事業、クリエイティブ事業、人材育成事業 等

【本リリースに関するお問合せ先】

・ナハト広報担当

・E-mail：pr@nahato.co.jp