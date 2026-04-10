地域の皆さまに愛されるお店に！「アカチャンホンポ 西原シティ店」2026年4月24日（金）オープン！

株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）は、沖縄県中頭郡の商業施設「サンエー西原シティ」内に、「アカチャンホンポ 西原シティ店」を2026年4月24日（金）にオープンいたします。

オープンを記念いたしまして、期間限定セールやポイントアップ企画などを実施いたします。

「サンエー西原シティ」は、スーパーマーケットをはじめ、ファッションや飲食など多彩な店舗で構成された商業施設です。

アカチャンホンポは妊娠・出産・子育てに必要なさまざまな商品や情報、イベントなどを提供する、地域の皆さまに愛されるお店を目指しています。子育て環境の変化や多様化するライフスタイルに合わせて「赤ちゃんのいる暮らし」をサポートしてまいります。





※画像はイメージです。

■期間限定セール・オープン記念特典

4月24日（金）～4月30日（木）まで期間限定セールを開催いたします。

特別価格の商品を多数ご用意して、皆さまのご来店をお待ちしております。





オープン記念特典として、セール期間中「西原シティ店」でお買上げいただいた方に「水99％Super 手口まわりウェットティッシュ（30枚入）」をプレゼントいたします。

（各日先着200名様限定 ※1家族様1点限り）

さらに、会員登録でお得なアカチャンホンポ ポイントは、4月24日（金）～4月26日（日）の3日間全品ポイント10倍を実施いたします。

■アカチャンホンポの会員登録でお得





入会費･年会費無料のポイント･アプリ会員に登録いただくと、さまざまな特典があります。 アプリ登録でお得な情報やクーポンを受け取ることができます。 また、出産予定日をご登録いただいたお客さまには、出産・育児に役立つサンプルセット＆マタニティキーホルダーをプレゼントいたします。

■店舗概要

【店 名】 アカチャンホンポ 西原シティ店

【所在地】 〒903-0102 沖縄県中頭郡西原町嘉手苅130 サンエー西原シティ2F

【開店日】 2026年4月24日（金）

【営業時間】 9：00～22：00 (状況により変更となる場合があります)

【商品構成】 マタニティ・ベビー・キッズ用品（出産準備品、育児雑貨、衣料、玩具、ギフトなど）

【店舗ＨＰ】 https://stores.akachan.jp/339

[赤ちゃん本舗について]

赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。

https://www.akachan.jp