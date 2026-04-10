



メディアアクティブ株式会社は子育てサポートアプリ「鬼から電話」にて、知らない人についていってしまうことで起こりうる危険を子ども自身が理解できる新コンテンツ『悪い人図鑑』の配信を開始しました。

入学・進級により子どもの行動範囲が広がるこの時期に合わせ、連れ去り・暴行・性被害などの深刻な被害に巻き込まれる前に、「どんな危険が潜んでいるのか」を視覚的に学べる内容となっています。

入学や進級により行動範囲が広がり、一人で登下校したり友達と遊びに行ったりする機会が増えていきます。本コンテンツはそのタイミングに合わせ、「知らない人についていかない」という防犯行動を子ども自身が理解するきっかけとして制作されました。

『悪い人図鑑』では、

・「お菓子をあげるよ」

・「あっちに子猫がいるよ」

・「道に迷ったから助けてほしい」

といった、実際に起こり得る典型的な声かけを題材に、連れ去りや暴行、性被害などにつながる危険を視覚的に理解できる構成になっています。





登場する大人は特別に怪しい見た目ではなく、年代や性別もさまざまです。あえて「どこにでもいる普通の大人」が物語の途中で仮面を外し、本来の危険な表情を見せる演出によって、危険は見た目では判断できないという重要なポイントを子どもにも直感的に伝えます。

「やさしそうだから大丈夫」という判断ではなく、「知らない人にはついていかない」という行動基準を身につけるきっかけとなることを目指しています。

「鬼から電話」はこれまで生活習慣や社会性、安全行動などをテーマに、保護者だけでは伝えにくい内容をキャラクターの力で子どもに届けてきました。本コンテンツもその延長として、怖がらせることを目的とするのではなく、危険を知り、自分を守る力を育てることを目的としています。

入学前後の安全教育や登下校の開始時期など、ご家庭での防犯教育のきっかけとして活用いただけます。

■配信内容

配信期間：2026年4月9日～

タイトル：ついていくとどうなるの？「悪い人図鑑」

■メディア利用のご案内■

報道関係・メディアの方からのお問い合わせは随時受け付けております。

画像データ、動画データの提供などが可能です。以下フォームよりお気軽にお問合せください。

お問合せ：https://www.onikara-denwa.com/contact.html

■ 鬼から電話

2012年9月のリリースから現在までにシリーズ累計2,800万ダウンロードを突破した子育てサポートアプリ。何度言い聞かせても聞く耳を持たない子どもに、いつもとは違う鬼や妖怪、妖精などから電話が来ることで、意識や気持ちを上手に変化させるためのツールとして開発されたアプリケーションです。

・販売価格：無料（一部アプリ内課金あり）

・配信：App Store、Google play

・公式サイト：https://www.onikara-denwa.com

・インストール

[iOS] ：https://apps.apple.com/jp/app/guikara-dian-hua/id566799704

[Android]：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oni.oni