ドラムモーター産業の成長フェーズを検証：市場規模の拡大と新たな機会
ドラムモーター世界総市場規模
ドラムモーターとは、コンベヤの駆動を一体化した電動機構を指します。具体的には、モーター、減速機、ドラム（ローラー）が一体化されており、外部に露出する駆動部品がほとんどない構造です。この設計により、従来のモーターとチェーン駆動方式に比べて、省スペースで静音性が高く、メンテナンス性も向上します。ドラムモーターはベルトコンベヤや食品加工ライン、物流設備などで広く使用されており、モーター内部の密封性が高いため水や粉塵に強く、過酷な環境下でも安定した駆動が可能です。また、効率的なトルク伝達により省エネルギー性能も優れており、長寿命化や運用コスト削減にも寄与します。このため、産業用搬送システムにおいて、ドラムモーターは信頼性と経済性の両立を実現する重要な技術とされています。
図. ドラムモーターの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346522/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346522/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバルドラムモーター市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の2305百万米ドルから2032年には3039百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは4.7%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルドラムモーター市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、省スペース化とコンパクト設計の需要
ドラムモーターはモーター、減速機、ドラムが一体化されており、従来型の外付け駆動装置に比べて非常にコンパクトです。このため、工場や倉庫内での省スペース化要求が高まる中、ドラムモーターの採用は加速しています。特に限られた設置スペースで効率的な搬送システムを構築する際、ドラムモーターは重要なソリューションとなります。
2、衛生管理や清掃の容易性
食品加工、医薬品、化粧品業界では衛生管理が非常に重要です。ドラムモーターは外部に露出した駆動部が少なく、密封構造で洗浄が容易なため、洗浄頻度の高い環境でも安全に使用できます。これにより、衛生面の規制遵守を求められる市場での需要が増加しています。
3、メンテナンスコスト削減
従来型のベルトやチェーン駆動に比べ、ドラムモーターは摩耗部品が少なく、定期的な調整や交換作業がほとんど不要です。これにより、稼働率を高めつつメンテナンスコストを削減できることから、物流や製造業における導入が促進されています。
今後の発展チャンス
1、自動化・スマート物流の拡大
近年、倉庫や物流センターでの自動化システムの導入が加速しています。ドラムモーターは省スペースかつ高効率で安定した駆動を提供できるため、AGV（無人搬送車）や自動倉庫ラインにおける採用機会が増加し、将来的な市場拡大が期待されます。
2、食品・医薬品業界での衛生規制強化
食品や医薬品分野では衛生管理がますます厳格化しています。ドラムモーターは密封構造で洗浄が容易なため、衛生規制に適応した搬送装置としての需要が今後さらに高まると考えられます。
ドラムモーターとは、コンベヤの駆動を一体化した電動機構を指します。具体的には、モーター、減速機、ドラム（ローラー）が一体化されており、外部に露出する駆動部品がほとんどない構造です。この設計により、従来のモーターとチェーン駆動方式に比べて、省スペースで静音性が高く、メンテナンス性も向上します。ドラムモーターはベルトコンベヤや食品加工ライン、物流設備などで広く使用されており、モーター内部の密封性が高いため水や粉塵に強く、過酷な環境下でも安定した駆動が可能です。また、効率的なトルク伝達により省エネルギー性能も優れており、長寿命化や運用コスト削減にも寄与します。このため、産業用搬送システムにおいて、ドラムモーターは信頼性と経済性の両立を実現する重要な技術とされています。
図. ドラムモーターの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346522/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346522/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバルドラムモーター市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の2305百万米ドルから2032年には3039百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは4.7%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルドラムモーター市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、省スペース化とコンパクト設計の需要
ドラムモーターはモーター、減速機、ドラムが一体化されており、従来型の外付け駆動装置に比べて非常にコンパクトです。このため、工場や倉庫内での省スペース化要求が高まる中、ドラムモーターの採用は加速しています。特に限られた設置スペースで効率的な搬送システムを構築する際、ドラムモーターは重要なソリューションとなります。
2、衛生管理や清掃の容易性
食品加工、医薬品、化粧品業界では衛生管理が非常に重要です。ドラムモーターは外部に露出した駆動部が少なく、密封構造で洗浄が容易なため、洗浄頻度の高い環境でも安全に使用できます。これにより、衛生面の規制遵守を求められる市場での需要が増加しています。
3、メンテナンスコスト削減
従来型のベルトやチェーン駆動に比べ、ドラムモーターは摩耗部品が少なく、定期的な調整や交換作業がほとんど不要です。これにより、稼働率を高めつつメンテナンスコストを削減できることから、物流や製造業における導入が促進されています。
今後の発展チャンス
1、自動化・スマート物流の拡大
近年、倉庫や物流センターでの自動化システムの導入が加速しています。ドラムモーターは省スペースかつ高効率で安定した駆動を提供できるため、AGV（無人搬送車）や自動倉庫ラインにおける採用機会が増加し、将来的な市場拡大が期待されます。
2、食品・医薬品業界での衛生規制強化
食品や医薬品分野では衛生管理がますます厳格化しています。ドラムモーターは密封構造で洗浄が容易なため、衛生規制に適応した搬送装置としての需要が今後さらに高まると考えられます。