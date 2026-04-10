競技歴わずか1年で日本代表へ！苔を愛するインドア少女が、世界の森を駆け抜ける。オリエンテーリング山崎葵の挑戦を、広告なしメディア「NEXT STORIES」が独占公開！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346402/images/bodyimage1】
アスリートの情熱と軌跡を届けるWebメディア「NEXT STORIES（ネクストストーリーズ）」（運営：株式会社ライズインターナショナル）は、オリエンテーリング日本代表として世界選手権に出場した山崎葵（やまさき あおい）選手のインタビュー記事を公開いたしました。
■ 記事の概要：森を読み、世界を走る。大自然を舞台にした究極のナビゲーション
岡山の自然に囲まれ、幼い頃から苔（こけ）の観察が好きだった少女が、どのようにして道なき森を走るオリエンテーリング日本代表へと覚醒したのか。
決められた道への「違和感」： 高校時代は山岳部に所属し、10kgのザックを背負って山を歩いていた彼女が抱いた「登山道だけを進むことへの物足りなさ」と、新競技との運命的な出会い。
わずか1年で世界選手権（WOC）へ： 筑波大学進学後の2022年に競技を開始。持ち前の自然に対する感性と適応力で瞬く間に頭角を現し、翌2023年にはスイスでの世界選手権日本代表に大抜擢。
自然と一体になる競技の魅力： 地図とコンパスだけを頼りに、自らの頭脳と脚力で最適なルートを導き出す。自然の中で自由に駆け回るオリエンテーリングの奥深さと、今後の世界への野望。
記事URL： https://nextstories.jp/aoi_yamasaki/
■ 「NEXT STORIES」の独自性
「挑戦者たちの物語」をコンセプトに、メジャー・マイナーを問わず一つの道に懸ける人々の人生を記録するWebメディアです。広告を排除し、読者が挑戦者たちの紡ぐ言葉一つひとつに集中できる環境を整えています。
取材協力：筑波大学オリエンテーリング部 ／ Song LLC ( https://song.co.jp/fx/ )
配信元企業：株式会社ライズインターナショナル
アスリートの情熱と軌跡を届けるWebメディア「NEXT STORIES（ネクストストーリーズ）」（運営：株式会社ライズインターナショナル）は、オリエンテーリング日本代表として世界選手権に出場した山崎葵（やまさき あおい）選手のインタビュー記事を公開いたしました。
■ 記事の概要：森を読み、世界を走る。大自然を舞台にした究極のナビゲーション
岡山の自然に囲まれ、幼い頃から苔（こけ）の観察が好きだった少女が、どのようにして道なき森を走るオリエンテーリング日本代表へと覚醒したのか。
決められた道への「違和感」： 高校時代は山岳部に所属し、10kgのザックを背負って山を歩いていた彼女が抱いた「登山道だけを進むことへの物足りなさ」と、新競技との運命的な出会い。
わずか1年で世界選手権（WOC）へ： 筑波大学進学後の2022年に競技を開始。持ち前の自然に対する感性と適応力で瞬く間に頭角を現し、翌2023年にはスイスでの世界選手権日本代表に大抜擢。
自然と一体になる競技の魅力： 地図とコンパスだけを頼りに、自らの頭脳と脚力で最適なルートを導き出す。自然の中で自由に駆け回るオリエンテーリングの奥深さと、今後の世界への野望。
記事URL： https://nextstories.jp/aoi_yamasaki/
■ 「NEXT STORIES」の独自性
「挑戦者たちの物語」をコンセプトに、メジャー・マイナーを問わず一つの道に懸ける人々の人生を記録するWebメディアです。広告を排除し、読者が挑戦者たちの紡ぐ言葉一つひとつに集中できる環境を整えています。
取材協力：筑波大学オリエンテーリング部 ／ Song LLC ( https://song.co.jp/fx/ )
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