日本初、全世界約19,000件のゴルフ場・練習場検索サービス「Check A Golf」をリリース ～世界のゴルフ場の見積り・予約・現地手配が簡単に～
多機能トイレ情報共有サービス「Check A Toilet ユニバーサルデザイントイレマップ（ https://checkatoilet.com/ ）」を運営する特定非営利活動法人Check（本社：東京都世田谷区、代表理事 金子健二、以下 NPO法人Check）は、全世界約19,000件のゴルフ場・ゴルフ練習場・インドア練習場が検索できるサービス「Check A Golf（ https://checkagolf.com/ ）」を4月10日（金）から開始しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346557/images/bodyimage1】
■ 「Check A Golf」について
世界のゴルフ場数については、統一された正確なデータが存在しておらず、既存のデータベースには以下の課題がありました。
* 重複データが多数存在する
* 閉鎖された施設が含まれている
* コース単位でカウントされている
* 練習場・インドア施設が含まれていない
さらに、海外でゴルフを利用する際には、以下のような課題もあります。
* 英語や現地の言語での予約が必要でハードルが高い
* ゴルフ場の公式サイトが分かりにくい、または存在しない
* 現地での手配方法が分からない・どこが良いゴルフ場なのか分からない
* アジアやアメリカなどでも、日本語でゴルフ旅行の手配ができるサービスが限られている
そのため、
「ゴルフ場は見つかっても、予約ができない」?「どのゴルフ場を選べばいいか分からない」
といった課題が存在していました。
Check A Golfではこれらの課題を解消するため、約3年間にわたり人力でデータ収集・精査を行い、
実在するゴルフ施設のみを対象としたデータベースを構築しました。検索から見積り・おすすめ提案・予約手配・現地サポートまでを一貫して対応できる環境を整備しました。
【サービス内容】
Check A Golfは、以下の機能を提供します。
● 世界のゴルフ施設検索
* ゴルフ場
* ゴルフ練習場
* インドアゴルフ施設
を対象に検索可能
● 約19,000件の高精度データ
* 重複データ排除
* 閉鎖施設削除
* 緯度経度のピンポイント補正
* 住所・電話・URLの確認
※他のデータベースより件数は少ないものの、実用性を重視した精度の高いデータ構成
● 海外ゴルフ旅行の見積り・予約対応
本サービスは、海外旅行手配を行う「World Booking jp ( https://world-booking.jp/ )」 と連携し、
・海外ゴルフ場の見積り
・ゴルフ場の予約手配
・現地対応
・送迎車の手配
・通訳ガイドの手配
が可能です。
ゴルフ場詳細ページから専用ページへ遷移し、問い合わせが可能です。
● API提供（法人向け）
本データベースは、法人向けにAPI提供しております。利用を希望される場合はお問い合わせにて
対応いたします。
■ 利用シーン
Check A Golfは、以下のような場面で利用できます。
* 海外旅行前のゴルフ場検索
* 海外出張時のゴルフ利用
* 現地での練習場リサーチ・ゴルフ場予約手配
* ゴルフ旅行の事前検討
配信元企業：特定非営利活動法人Check
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346557/images/bodyimage1】
■ 「Check A Golf」について
世界のゴルフ場数については、統一された正確なデータが存在しておらず、既存のデータベースには以下の課題がありました。
* 重複データが多数存在する
* 閉鎖された施設が含まれている
* コース単位でカウントされている
* 練習場・インドア施設が含まれていない
さらに、海外でゴルフを利用する際には、以下のような課題もあります。
* 英語や現地の言語での予約が必要でハードルが高い
* ゴルフ場の公式サイトが分かりにくい、または存在しない
* 現地での手配方法が分からない・どこが良いゴルフ場なのか分からない
* アジアやアメリカなどでも、日本語でゴルフ旅行の手配ができるサービスが限られている
そのため、
「ゴルフ場は見つかっても、予約ができない」?「どのゴルフ場を選べばいいか分からない」
といった課題が存在していました。
Check A Golfではこれらの課題を解消するため、約3年間にわたり人力でデータ収集・精査を行い、
実在するゴルフ施設のみを対象としたデータベースを構築しました。検索から見積り・おすすめ提案・予約手配・現地サポートまでを一貫して対応できる環境を整備しました。
【サービス内容】
Check A Golfは、以下の機能を提供します。
● 世界のゴルフ施設検索
* ゴルフ場
* ゴルフ練習場
* インドアゴルフ施設
を対象に検索可能
● 約19,000件の高精度データ
* 重複データ排除
* 閉鎖施設削除
* 緯度経度のピンポイント補正
* 住所・電話・URLの確認
※他のデータベースより件数は少ないものの、実用性を重視した精度の高いデータ構成
● 海外ゴルフ旅行の見積り・予約対応
本サービスは、海外旅行手配を行う「World Booking jp ( https://world-booking.jp/ )」 と連携し、
・海外ゴルフ場の見積り
・ゴルフ場の予約手配
・現地対応
・送迎車の手配
・通訳ガイドの手配
が可能です。
ゴルフ場詳細ページから専用ページへ遷移し、問い合わせが可能です。
● API提供（法人向け）
本データベースは、法人向けにAPI提供しております。利用を希望される場合はお問い合わせにて
対応いたします。
■ 利用シーン
Check A Golfは、以下のような場面で利用できます。
* 海外旅行前のゴルフ場検索
* 海外出張時のゴルフ利用
* 現地での練習場リサーチ・ゴルフ場予約手配
* ゴルフ旅行の事前検討
配信元企業：特定非営利活動法人Check
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