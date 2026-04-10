ニジゲンノモリが東京・南青山に出張出店！ 『ニジゲンノモリPOPUPストア in Annex Aoyama』 4月11日（土）～12日（日）2日間限定開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346516/images/bodyimage1】
兵庫県立淡路公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」は、東京・南青山のイベントスペース「Annex Aoyama」にて、『ニジゲンノモリPOPUPストアin Annex Aoyama -TOKYO SCRAMBLE PRイベント-』を4月11日（土）、12日（日）の2日間限定で開催いたします。
今回、イベント期間限定で「Annex Aoyama」の壁一面に、ニジゲンノモリで開催中の期間限定アトラクション「TOKYO SCRAMBLE inニジゲンノモリ -Hide and Escape-」の巨大グラフィックが装飾されるほか、建物前の広場にはNintendo Switch2専用で販売中のゲーム「TOKYO SCRAMBLE」に登場するキャラクター、「ショウグン」の巨大バルーン(高さ約6m)が初登場いたします。
会場内では、ニジゲンノモリPOPUPストアを開催。「ドラゴンクエスト アイランド」や「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」、「ゴジラ迎撃作戦」、「NARUTO＆BORUTO 忍里」、「TVアニメ『進撃の巨人』×ニジゲンノモリ コラボイベント」といった人気アトラクションのオリジナルグッズの販売やゲーム「TOKYO SCRAMBLE」を実際にプレイできる試遊ブースを設置いたします。
発売から2カ月が経った「TOKYO SCRAMBLE」のPRイベントが開催となります。スリル満点のサバイバルパズルアクションゲームを体感しよう！
■イベント概要
開催期間：
2026年4月11日（土）～4月12日（日）
営業時間：
10:00~19:00
場所：
イベントスペース「Annex Aoyama」 （東京都港区南青山3-1-30）
内容：
「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」で販売中の各アトラクションオリジナルグッズを販売するPOPUPストアを開催。同スペース内では、Nintendo Switch2専用で販売中のゲーム「TOKYO SCRAMBLE」の試遊ブースや各アトラクションの紹介パネルも併設。また、イベントスペース外の広場には、「TOKYO SCRAMBLE」に登場するキャラクター、「ショウグン」の高さ約6mの巨大バルーンが初登場。「Annex Aoyama」の壁一面にも「TOKYO SCRAMBLE」巨大グラフィックを装飾いたします。
入場料：
無料
URL：
https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr
■『TOKYO SCRAMBLE』とは
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346516/images/bodyimage2】
▲ゲーム画面
絶望の地下都市で研ぎ澄まされた思考と一瞬の決断が、
生か死かを分かつ完全新作のサバイバルパズルアクションゲーム
＜物語＞
ある日、首都圏全土を襲う大崩落に巻き込まれてしまったアン
ふと気が付けば――そこは未知なるものの楽園だった
遥か東京の真下にて、人知れず存在していた地下世界【Zipang】
その世界の住人にして、オリジナルの進化を遂げた恐竜の子孫たち【Zino】
そう……アンは元いた都市群ごと、彼らの世界へと迷い込んでしまったのだ！
声を漏らせば即、襲われる……そんな状況 No thank you！
生存のカギは自らの知恵と便利な道具、そして地上で待つ仲間達の想い――
それら全てをリンクさせ、活用し続ける事のみ
さあ、アンよ。希望を胸に、地下世界から脱出せよ！
トレイラームービー https://www.youtube.com/watch?v=qhzgek5kl9g
購入はこちらから→https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000101002
■ （参考）Nintendo Switch 2用ゲーム『TOKYO SCRAMBLE』概要
名称：
TOKYO SCRAMBLE
対応機種：
Nintendo Switch 2 専用
対応言語：
日本語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、韓国語、中国語（繁体字）、中国語（簡体字）、イタリア語、ポルトガル語（ブラジル）、ロシア語
ジャンル：
サバイバルパズルアクション
価格：
ダウンロード版：2,980円（税抜）
プレイ人数：
・基本プレイ：1人
・おすそわけ通信：ゲームチャットのメンバーもしくは近くの人と最大4人まで
開発：
Adglobe Inc.
HP：
https://tokyoscramble.com/ja/
(C) BINARY HAZE INTERACTIVE Inc.
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
兵庫県立淡路公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」は、東京・南青山のイベントスペース「Annex Aoyama」にて、『ニジゲンノモリPOPUPストアin Annex Aoyama -TOKYO SCRAMBLE PRイベント-』を4月11日（土）、12日（日）の2日間限定で開催いたします。
今回、イベント期間限定で「Annex Aoyama」の壁一面に、ニジゲンノモリで開催中の期間限定アトラクション「TOKYO SCRAMBLE inニジゲンノモリ -Hide and Escape-」の巨大グラフィックが装飾されるほか、建物前の広場にはNintendo Switch2専用で販売中のゲーム「TOKYO SCRAMBLE」に登場するキャラクター、「ショウグン」の巨大バルーン(高さ約6m)が初登場いたします。
会場内では、ニジゲンノモリPOPUPストアを開催。「ドラゴンクエスト アイランド」や「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」、「ゴジラ迎撃作戦」、「NARUTO＆BORUTO 忍里」、「TVアニメ『進撃の巨人』×ニジゲンノモリ コラボイベント」といった人気アトラクションのオリジナルグッズの販売やゲーム「TOKYO SCRAMBLE」を実際にプレイできる試遊ブースを設置いたします。
発売から2カ月が経った「TOKYO SCRAMBLE」のPRイベントが開催となります。スリル満点のサバイバルパズルアクションゲームを体感しよう！
■イベント概要
開催期間：
2026年4月11日（土）～4月12日（日）
営業時間：
10:00~19:00
場所：
イベントスペース「Annex Aoyama」 （東京都港区南青山3-1-30）
内容：
「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」で販売中の各アトラクションオリジナルグッズを販売するPOPUPストアを開催。同スペース内では、Nintendo Switch2専用で販売中のゲーム「TOKYO SCRAMBLE」の試遊ブースや各アトラクションの紹介パネルも併設。また、イベントスペース外の広場には、「TOKYO SCRAMBLE」に登場するキャラクター、「ショウグン」の高さ約6mの巨大バルーンが初登場。「Annex Aoyama」の壁一面にも「TOKYO SCRAMBLE」巨大グラフィックを装飾いたします。
入場料：
無料
URL：
https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr
■『TOKYO SCRAMBLE』とは
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346516/images/bodyimage2】
▲ゲーム画面
絶望の地下都市で研ぎ澄まされた思考と一瞬の決断が、
生か死かを分かつ完全新作のサバイバルパズルアクションゲーム
＜物語＞
ある日、首都圏全土を襲う大崩落に巻き込まれてしまったアン
ふと気が付けば――そこは未知なるものの楽園だった
遥か東京の真下にて、人知れず存在していた地下世界【Zipang】
その世界の住人にして、オリジナルの進化を遂げた恐竜の子孫たち【Zino】
そう……アンは元いた都市群ごと、彼らの世界へと迷い込んでしまったのだ！
声を漏らせば即、襲われる……そんな状況 No thank you！
生存のカギは自らの知恵と便利な道具、そして地上で待つ仲間達の想い――
それら全てをリンクさせ、活用し続ける事のみ
さあ、アンよ。希望を胸に、地下世界から脱出せよ！
トレイラームービー https://www.youtube.com/watch?v=qhzgek5kl9g
購入はこちらから→https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000101002
■ （参考）Nintendo Switch 2用ゲーム『TOKYO SCRAMBLE』概要
名称：
TOKYO SCRAMBLE
対応機種：
Nintendo Switch 2 専用
対応言語：
日本語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、韓国語、中国語（繁体字）、中国語（簡体字）、イタリア語、ポルトガル語（ブラジル）、ロシア語
ジャンル：
サバイバルパズルアクション
価格：
ダウンロード版：2,980円（税抜）
プレイ人数：
・基本プレイ：1人
・おすそわけ通信：ゲームチャットのメンバーもしくは近くの人と最大4人まで
開発：
Adglobe Inc.
HP：
https://tokyoscramble.com/ja/
(C) BINARY HAZE INTERACTIVE Inc.
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
プレスリリース詳細へ