Sobagni （ソバニ）が、「ゴルフコンペなどの景品向け 参加者に喜ばれる“実用的で上質な景品”の選び方」ページを公開
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346572/images/bodyimage1】
Sobagni （ソバニ）が、「ゴルフコンペなどの景品向け 参加者に喜ばれる“実用的で上質な景品”の選び方」ページを公開
自動車内装合成皮革表皮材でグローバルでのシェアはトップクラスを誇る、共和レザー株式会社（本社：静岡県浜松市、取締役社長執行役員：花井幹雄）が展開するエシカル合皮ブランド Sobagni（ソバニ）はこの度、ゴルフの景品にオススメの商品を紹介するブログページを公開いたしました。暖かくなりゴルフコンペやイベントが本格化する中、主催者が悩むのが景品選びです。sobagniは、「誰に当たっても使える」「長く使われる」ことを重視したゴルフコンペ向け景品として、ゴルフボストンバッグやカートバッグ、グリーンフォークなどを提案しています。
・ボストンバッグ Prato：ゴルフ用としてはもちろん、旅行や日常使いにも対応。上位賞に。
https://sobagni.jp/bag/k7287bst/
・カートバッグ Prato：ラウンド中にすぐ使える実用性の高さで定番の賞品。
https://sobagni.jp/bag/k7288krt/
・グリーンフォーク：記念品、参加賞に最適。名入れサービスもあります。
https://sobagni.jp/golfgoods/k4137grk/
自社製造の高耐久合成皮革素材を使用し、汚れやシワに強く防水性も備えたアイテムは、ゴルフシーンだけでなく日常使いにも対応。参加者満足度の高い景品選びをサポートします。
https://sobagni.jp/ethical-blog/golf-prizes/
Sobagni（ソバニ）は、自動車用内装合成表皮材で国内トップ、世界でもトップクラスのシェアを占める合成皮革メーカー共和レザー株式会社（浜松市中央区）から立ち上がったブランドです。高い耐久性を持つ合皮製品の販売を通じ、「物を長く使い続けることこそエシカルである」というメッセージを伝えています。シンプルで洗練されたデザインと、使いやすさを重視した機能性が特徴です。ギフトにも最適なアイテムを揃え、ラッピングサービスやカスタムオーダーにも対応しています。Sobagni公式サイトで購入でき、季節ごとの特集やキャンペーンも充実しています。
Sobagniは、1935年（昭和10年）8月1日に創立した共和レザー株式会社から立ち上がったブランドです。
Sobagniは人にも地球にも優しい素材を使用し様々な商品をみなさまにお届けしてまいります。
＊Sobagniの素材とは？→公式HPをチェック！https://sobagni.jp/
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会社概要
社名 共和レザー株式会社（KYOWA LEATHER CLOTH CO., LTD.)
代表者 取締役社長執行役員 花井 幹雄 本社所在地 〒430-8510 静岡県浜松市中央区東町1876番地
Sobagni公式サイト https://sobagni.jp/ 楽天サイト https://www.rakuten.co.jp/sobagni/
メールアドレス sobagni@kyowale.co.jp
本リリースのお問合わせは、 Sobagni事業部 村尾まで
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346572/images/bodyimage2】
配信元企業：共和レザー株式会社
Sobagni （ソバニ）が、「ゴルフコンペなどの景品向け 参加者に喜ばれる“実用的で上質な景品”の選び方」ページを公開
自動車内装合成皮革表皮材でグローバルでのシェアはトップクラスを誇る、共和レザー株式会社（本社：静岡県浜松市、取締役社長執行役員：花井幹雄）が展開するエシカル合皮ブランド Sobagni（ソバニ）はこの度、ゴルフの景品にオススメの商品を紹介するブログページを公開いたしました。暖かくなりゴルフコンペやイベントが本格化する中、主催者が悩むのが景品選びです。sobagniは、「誰に当たっても使える」「長く使われる」ことを重視したゴルフコンペ向け景品として、ゴルフボストンバッグやカートバッグ、グリーンフォークなどを提案しています。
・ボストンバッグ Prato：ゴルフ用としてはもちろん、旅行や日常使いにも対応。上位賞に。
https://sobagni.jp/bag/k7287bst/
・カートバッグ Prato：ラウンド中にすぐ使える実用性の高さで定番の賞品。
https://sobagni.jp/bag/k7288krt/
・グリーンフォーク：記念品、参加賞に最適。名入れサービスもあります。
https://sobagni.jp/golfgoods/k4137grk/
自社製造の高耐久合成皮革素材を使用し、汚れやシワに強く防水性も備えたアイテムは、ゴルフシーンだけでなく日常使いにも対応。参加者満足度の高い景品選びをサポートします。
https://sobagni.jp/ethical-blog/golf-prizes/
Sobagni（ソバニ）は、自動車用内装合成表皮材で国内トップ、世界でもトップクラスのシェアを占める合成皮革メーカー共和レザー株式会社（浜松市中央区）から立ち上がったブランドです。高い耐久性を持つ合皮製品の販売を通じ、「物を長く使い続けることこそエシカルである」というメッセージを伝えています。シンプルで洗練されたデザインと、使いやすさを重視した機能性が特徴です。ギフトにも最適なアイテムを揃え、ラッピングサービスやカスタムオーダーにも対応しています。Sobagni公式サイトで購入でき、季節ごとの特集やキャンペーンも充実しています。
Sobagniは人にも地球にも優しい素材を使用し様々な商品をみなさまにお届けしてまいります。
＊Sobagniの素材とは？→公式HPをチェック！https://sobagni.jp/
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会社概要
社名 共和レザー株式会社（KYOWA LEATHER CLOTH CO., LTD.)
代表者 取締役社長執行役員 花井 幹雄 本社所在地 〒430-8510 静岡県浜松市中央区東町1876番地
Sobagni公式サイト https://sobagni.jp/ 楽天サイト https://www.rakuten.co.jp/sobagni/
メールアドレス sobagni@kyowale.co.jp
本リリースのお問合わせは、 Sobagni事業部 村尾まで
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配信元企業：共和レザー株式会社
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