リディアダンスアカデミー都島校にてseraの新クラス開講!!
キッズダンススタジオ「リディアダンスアカデミー」は、大阪府大阪市都島区のダンススタジオにて新クラス（担当：sera）を4月2日よりスタートいたしました。
HP：https://re-dia.jp/blog/miyakojima-newclass-sera/
［講師］
sera
担当レッスン
■木曜日クラス 4/2（木）～
16:00～17:00 リトル
18:45～20:00 JAZZ HIPHOP／キッズ
[ 講師紹介 ]
■講師プロフィール
7歳からダンスを始め、
11歳からHIPHOP、18歳からJAZZ、21歳からJAZZ funk、23歳からWACCKと、様々なジャンルに触れてきた。
現在はJAZZをメインに活動。
■経歴
2018年9月 KIRA バックアップダンサー
2022年3月 Master piece出演
2023年1月 HighLight出演
2023年3月 Master piece出演
2023年5月 舞台《月夜にダンス》出演
2023年8月 THE GOLD 出演
2023年8月 STEP JAM OSAKA出演
2023年9月 G･C･C 出演
その他：
小学生クラス（小学3～6年）の指導経験あり
[ レッスン内容紹介 ]
ストレッチ、リズムトレーニングなど
まずは音楽に合わせて体を動かしていきます！
振り付けはFree Styleが多いので
・歌詞に合わせて分かりやすく！
・洋楽やK-POPに合わせてリズム重視で！
など生徒さんのスキルに合わせてレッスンしていきます！
また、私のレッスンは《とにかく楽しく！》がモットーです。
“幼稚園や保育園の運動会でダンスをして楽しかった”
“最近ダンスの動画ばかり見ている！”
「だけど、いざダンスを始める！となると難しそうで気が引けるな」
「結局何からすればいいの？」
気持ちすごく分かります。
最初はとても不安だし、戸惑いもありますよね。
きっかけは様々ですが、「ダンスが好き！」という気持ちがあれば全然大丈夫です！！
まずは私と一緒に、音楽に慣れるところから！
ぜひ楽しく踊りましょう?
お会いできるのを楽しみにしています！
『ダンスを始めるならリディアダンスアカデミー都島校へ』
初回体験料は無料になっております。
まずは体験へお越しください。
ご見学もお気軽にどうぞ！
教室名：リディアダンスアカデミー都島校
所在地：〒534-0021 大阪府大阪市都島区都島本通3-18-4 サニータウン日新 205号
最寄駅：Osaka Metro谷町線 / 都島駅 徒歩3分
開講曜日：月・火・水・木・金・土・日
ホームページ：https://re-dia.jp/miyakojima/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345674/images/bodyimage1】
[リディアダンスアカデミーとは]
大阪府箕面市に本部を置き、キッズダンススクール運営を中心に展開。主に大阪府内で約22校を運営し、2022年に神奈川県海老名市・愛知県日進市・豊田市・安城市・石川県金沢市、2023年に岐阜県岐阜市・和歌山県和歌山市・長野県長野市、2024年に岐阜県可児市・茨城県水戸市・つくば市・埼玉県さいたま市、2025年4月に神奈川県川崎市に開校。
2026年4月には、東京都港区・目黒区・世田谷区・北区、千葉県柏市、滋賀県大津市にも新設校をオープンします。
本社所在地：〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ICCビル5階
ホームページ：https://re-dia.jp/
＜会社概要＞
社名 株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
代表者 代表取締役 三木 侑平
所在地 〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
資本金 500万円
設立日 2011年8月25日
事業内容 キッズダンススクール事業/ダンススクールFC事業
URL https://sl-i.co.jp/
2022年よりキッズダンススタジオのフランチャイズ事業を開始し、現在、神奈川県海老名市・愛知県日進市・愛知県豊田市・愛知県安城市・石川県金沢市・和歌山県和歌山市・長野県長野市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・茨城県つくば市・神奈川県川崎市にも開校しています。
2026年4月には、東京都港区・東京都目黒区・東京都世田谷区・東京都北区・千葉県柏市・滋賀県大津市に新設校をオープンします。
フランチャイズオーナー様も募集しています。
配信元企業：株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
HP：https://re-dia.jp/blog/miyakojima-newclass-sera/
［講師］
sera
担当レッスン
■木曜日クラス 4/2（木）～
16:00～17:00 リトル
18:45～20:00 JAZZ HIPHOP／キッズ
[ 講師紹介 ]
■講師プロフィール
7歳からダンスを始め、
11歳からHIPHOP、18歳からJAZZ、21歳からJAZZ funk、23歳からWACCKと、様々なジャンルに触れてきた。
現在はJAZZをメインに活動。
■経歴
2018年9月 KIRA バックアップダンサー
2022年3月 Master piece出演
2023年1月 HighLight出演
2023年3月 Master piece出演
2023年5月 舞台《月夜にダンス》出演
2023年8月 THE GOLD 出演
2023年8月 STEP JAM OSAKA出演
2023年9月 G･C･C 出演
その他：
小学生クラス（小学3～6年）の指導経験あり
[ レッスン内容紹介 ]
ストレッチ、リズムトレーニングなど
まずは音楽に合わせて体を動かしていきます！
振り付けはFree Styleが多いので
・歌詞に合わせて分かりやすく！
・洋楽やK-POPに合わせてリズム重視で！
など生徒さんのスキルに合わせてレッスンしていきます！
また、私のレッスンは《とにかく楽しく！》がモットーです。
“幼稚園や保育園の運動会でダンスをして楽しかった”
“最近ダンスの動画ばかり見ている！”
「だけど、いざダンスを始める！となると難しそうで気が引けるな」
「結局何からすればいいの？」
気持ちすごく分かります。
最初はとても不安だし、戸惑いもありますよね。
きっかけは様々ですが、「ダンスが好き！」という気持ちがあれば全然大丈夫です！！
まずは私と一緒に、音楽に慣れるところから！
ぜひ楽しく踊りましょう?
お会いできるのを楽しみにしています！
初回体験料は無料になっております。
まずは体験へお越しください。
ご見学もお気軽にどうぞ！
教室名：リディアダンスアカデミー都島校
所在地：〒534-0021 大阪府大阪市都島区都島本通3-18-4 サニータウン日新 205号
最寄駅：Osaka Metro谷町線 / 都島駅 徒歩3分
開講曜日：月・火・水・木・金・土・日
ホームページ：https://re-dia.jp/miyakojima/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345674/images/bodyimage1】
[リディアダンスアカデミーとは]
大阪府箕面市に本部を置き、キッズダンススクール運営を中心に展開。主に大阪府内で約22校を運営し、2022年に神奈川県海老名市・愛知県日進市・豊田市・安城市・石川県金沢市、2023年に岐阜県岐阜市・和歌山県和歌山市・長野県長野市、2024年に岐阜県可児市・茨城県水戸市・つくば市・埼玉県さいたま市、2025年4月に神奈川県川崎市に開校。
2026年4月には、東京都港区・目黒区・世田谷区・北区、千葉県柏市、滋賀県大津市にも新設校をオープンします。
本社所在地：〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ICCビル5階
ホームページ：https://re-dia.jp/
＜会社概要＞
社名 株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
代表者 代表取締役 三木 侑平
所在地 〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
資本金 500万円
設立日 2011年8月25日
事業内容 キッズダンススクール事業/ダンススクールFC事業
URL https://sl-i.co.jp/
2022年よりキッズダンススタジオのフランチャイズ事業を開始し、現在、神奈川県海老名市・愛知県日進市・愛知県豊田市・愛知県安城市・石川県金沢市・和歌山県和歌山市・長野県長野市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・茨城県つくば市・神奈川県川崎市にも開校しています。
2026年4月には、東京都港区・東京都目黒区・東京都世田谷区・東京都北区・千葉県柏市・滋賀県大津市に新設校をオープンします。
フランチャイズオーナー様も募集しています。
配信元企業：株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
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