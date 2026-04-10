「物流センター霧島」が完成 -九州地域の事業拡大に向けた戦略拠点が稼働します-
ＳＢＳグループ（代表：鎌田正彦、本社：東京都新宿区）は、「物流センター霧島」（鹿児島県霧島市）の完成にあたり、４月９日に竣工式を執り行いました。
◆
「物流センター霧島」は、ＳＢＳグループにおいて九州では初となる自社開発の物流施設で、地上１階建て、延床面積7,080.25m2の倉庫です。東九州自動車道国分ICまで約1.3kmと優れた交通アクセスを有し、鹿児島県内はじめ近隣の宮崎県・熊本県への輸配送も可能な広域拠点となります。
本センターは、小売業のお客様向け物流拠点として、TC（通過型物流）機能［TC１・TC２］およびDC（在庫型物流）機能の双方に対応しており、入荷から仕分け、保管、出荷までを一体的に行うことが可能です。今後、稼働に向けた庫内の設備搬入等を行い2026年９月の稼働開始を予定しております。
また、倉庫内では最新のマテリアルハンドリング設備の導入により庫内作業の自動化・省人化を推進し、安定的かつ効率的な物流オペレーションを実現します。ＳＢＳグループでは本センターを事業拡大に向けたモデル拠点、戦略的拠点として位置付けています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346570/images/bodyimage1】
竣工式のなかで、ＳＢＳグループ代表（ＳＢＳホールディングス（株）代表取締役社長）の鎌田正彦は「九州初の自社開発倉庫である本センターを基点とし、これから地域の皆様と長い付き合いとなることを願います」とコメントしました。
また、本センターを運営するＳＢＳネクサード（株）（本社：東京都新宿区）代表取締役社長の若松勝久は「当センターが鹿児島県内を網羅する３PL拠点として、南九州地域のお客様のビジネス拡大を物流面から支えてまいります」とコメントしました。
当社は今後も、お客様の事業成長に寄り添いながら、物流の高度化・効率化を通じて、持続可能なサプライチェーンの構築に貢献してまいります。
以 上
■ご参考
＜物流センター霧島 概要＞
名称 物流センター霧島
住所 鹿児島県霧島市国分下井字塩濱3247-2
構造 地上１階、鉄骨造
敷地面積 3,529.78坪（11,668.72m2）
倉庫天井高 5.5m以上
トラックバース １階17台（10ｔ車）
＜ＳＢＳグループ概要＞（2025年12月末時点）
持株会社：ＳＢＳホールディングス株式会社（ＳＢＳグループ持株会社）
設立：1987年12月
代表者：代表取締役社長 鎌田 正彦
上場：東京証券取引所プライム市場（証券コード：2384）
本社住所：東京都新宿区西新宿８丁目17番１号 住友不動産新宿グランドタワー
資本金：39億円
売上高：4,903億円（連結、2025年12月期）
従業員数：26,316名（うち正社員10,315名、連結）
事業内容：ＳＢＳグループは、1987年の創業以来、物流ならびに物流に付帯するサービスを充実させ、ワンストップの物流サービスをご提供することで、お客様の利益創造に貢献してまいりました。グループ内には、食品から超重量物までさまざまな商品を扱う企業群、路線、区域、即日配送まで多様な配送形態にお応えできる企業群、そして、物流施設開発、環境物流などの専門的な企業群を有しています。
ＵＲＬ：HUhttps://www.sbs-group.co.jp
■本件に関するお問い合わせ先
ＳＢＳホールディングス株式会社 ＩＲ・広報部
e-mail：contact11@sbs-group.co.jp
※ 当資料に掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。
配信元企業：ＳＢＳホールディングス株式会社
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「物流センター霧島」は、ＳＢＳグループにおいて九州では初となる自社開発の物流施設で、地上１階建て、延床面積7,080.25m2の倉庫です。東九州自動車道国分ICまで約1.3kmと優れた交通アクセスを有し、鹿児島県内はじめ近隣の宮崎県・熊本県への輸配送も可能な広域拠点となります。
本センターは、小売業のお客様向け物流拠点として、TC（通過型物流）機能［TC１・TC２］およびDC（在庫型物流）機能の双方に対応しており、入荷から仕分け、保管、出荷までを一体的に行うことが可能です。今後、稼働に向けた庫内の設備搬入等を行い2026年９月の稼働開始を予定しております。
また、倉庫内では最新のマテリアルハンドリング設備の導入により庫内作業の自動化・省人化を推進し、安定的かつ効率的な物流オペレーションを実現します。ＳＢＳグループでは本センターを事業拡大に向けたモデル拠点、戦略的拠点として位置付けています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346570/images/bodyimage1】
竣工式のなかで、ＳＢＳグループ代表（ＳＢＳホールディングス（株）代表取締役社長）の鎌田正彦は「九州初の自社開発倉庫である本センターを基点とし、これから地域の皆様と長い付き合いとなることを願います」とコメントしました。
また、本センターを運営するＳＢＳネクサード（株）（本社：東京都新宿区）代表取締役社長の若松勝久は「当センターが鹿児島県内を網羅する３PL拠点として、南九州地域のお客様のビジネス拡大を物流面から支えてまいります」とコメントしました。
当社は今後も、お客様の事業成長に寄り添いながら、物流の高度化・効率化を通じて、持続可能なサプライチェーンの構築に貢献してまいります。
以 上
■ご参考
＜物流センター霧島 概要＞
名称 物流センター霧島
住所 鹿児島県霧島市国分下井字塩濱3247-2
構造 地上１階、鉄骨造
敷地面積 3,529.78坪（11,668.72m2）
倉庫天井高 5.5m以上
トラックバース １階17台（10ｔ車）
＜ＳＢＳグループ概要＞（2025年12月末時点）
持株会社：ＳＢＳホールディングス株式会社（ＳＢＳグループ持株会社）
設立：1987年12月
代表者：代表取締役社長 鎌田 正彦
上場：東京証券取引所プライム市場（証券コード：2384）
本社住所：東京都新宿区西新宿８丁目17番１号 住友不動産新宿グランドタワー
資本金：39億円
売上高：4,903億円（連結、2025年12月期）
従業員数：26,316名（うち正社員10,315名、連結）
事業内容：ＳＢＳグループは、1987年の創業以来、物流ならびに物流に付帯するサービスを充実させ、ワンストップの物流サービスをご提供することで、お客様の利益創造に貢献してまいりました。グループ内には、食品から超重量物までさまざまな商品を扱う企業群、路線、区域、即日配送まで多様な配送形態にお応えできる企業群、そして、物流施設開発、環境物流などの専門的な企業群を有しています。
ＵＲＬ：HUhttps://www.sbs-group.co.jp
■本件に関するお問い合わせ先
ＳＢＳホールディングス株式会社 ＩＲ・広報部
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※ 当資料に掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。
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