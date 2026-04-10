フジサキテキスタイル株式会社(代表取締役社長：藤邉 直)は、新生活のスタートに向け、パラグライダーの生地をアップサイクルして制作したミニポーチ「parabum(パラバム)」の販売強化を実施します。





parabumポーチ





空を飛ぶために使われていたパラグライダー生地は、軽量でありながら高い耐久性を持つのが特徴です。「parabum」はその特性を活かし、日常使いしやすいミニポーチとして再構築したアップサイクルアイテムです。





現在、店舗ではS・M・Lサイズに加え、ペンケースも展開。中でも最も人気のSサイズは、コインケースやイヤホン、鍵などの小物収納として活用されており、「なくしがちなものをまとめて持ち歩ける」と好評です。





価格はSサイズ990円(税込)からと手に取りやすく、リピート購入やギフト需要も増加しています。すべて一点もののため、カラーや風合いがそれぞれ異なり、「選ぶ楽しさがある」という点も支持されている理由のひとつです。





また、パラグライダー生地に加え、カヌーの端材を使用したコラボレーションミニポーチも展開。いずれも本来廃棄されるはずだった素材を活用しており、異なる素材ならではの質感や配色を楽しめる点も特徴です。





さらに、新生活が始まる春のタイミングにおいて、日常の持ち物をコンパクトに整理できるアイテムとしても注目されています。

サイズごとに用途を変えられる汎用性の高さと、素材の背景にあるストーリー性を兼ね備えた「parabum」は、日常にさりげなく取り入れられるサステナブルアイテムとして支持を広げています。





店頭ではカラーバリエーションを楽しめるよう複数展開で陳列し、選ぶ楽しさを提案しています。あわせて、オンラインでも購入できるように随時在庫の補充を行い、より多くの顧客に手に取っていただける体制を整えています。今後は新生活シーズンに向けた展開強化や、さらなるラインナップ拡充も視野に入れ、販売を強化してまいります。









【商品概要】

商品名 ：parabum(パラバム)

販売ブランド：ktp.labo

価格 ：Sサイズ990円(税込)～

展開 ：S・M・Lサイズ、ペンケース

特徴 ：パラグライダー生地を再利用した一点ものミニポーチ

販売場所 ：オンラインストア、店頭









【ブランド概要】

「人や環境にやさしい」をテーマにこだわりの日本製雑貨をお届けします。普段はアパレルメーカー向けに生地を販売している企業ですが、その知識を活かした商品や、環境に配慮したエコ素材を使った雑貨などを展開しています。





ツクツク店： https://tsuku2.jp/ktplabo

BASE店 ： https://ktplabo.thebase.in/

Instagram ： https://www.instagram.com/ktp.labo

YouTube ： https://www.youtube.com/@ktplabochannel









【会社概要】

フジサキテキスタイル株式会社は1968年創業以来、約半世紀にわたってカットソーや布帛を中心に幅広いテキスタイルを供給する素材会社として成長してきました。





自社で企画、製造はもちろんのこと、各テキスタイルメーカーとの密接な関係をベースにファッションの未来を切り開く人たちのバックヤードとしてその機能を充実させています。





両国の本社、渋谷店、大阪店を拠点とし、お客様のニーズに的確かつスピーディーに対応していけることが大きな強みです。現在では、5社からなるフジサキグループを形成し、地域や取引先各社のニーズに対応できる体制をつくりあげています。





会社名 ： フジサキテキスタイル株式会社

設立 ： 昭和46年1月

代表者 ： 代表取締役社長 藤邉 直

所在地 ： 〒130-0014 東京都墨田区亀沢2-8-5

公式HP ： https://fujisaki-tex.co.jp/

Instagram： https://www.instagram.com/fujisakitextile_official