明日香村(奈良県高市郡、村長：森川 裕一)は、観光サイトを「あすか時間」として、装いも新たにリニューアルしました。





サイトURL： https://asukamura.com/





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初めてお越しになる方にもわかりやすいよう、旅の計画に役立つコンテンツの他、さまざまな観点から明日香村について紹介していますので、ぜひご活用ください。









■ポイント1

＊明日香の地図帖

豊かな明日香村の風景と物語を、少しだけ噛み砕いて紹介できるよう、村を四つのエリアに分けました。エリアごとに拡大して、周辺スポットを見ることができます。明日香をめぐる旅の手がかりとしてご覧ください。

明日香の地図帖





■ポイント2

＊明日香村のめぐりかた

歴史遺産や里山の風景が点在する飛鳥。「飛鳥・藤原の宮都」を巡るコースや学生向けコースなど、目的・移動手段別にモデルコースを用意しています。

明日香のめぐりかた





■ポイント3

＊「飛鳥・藤原の宮都」の世界遺産登録をめざして

世界遺産登録をめざす「飛鳥・藤原の宮都」について、その概要や構成資産をコンパクトに紹介しています。

「飛鳥・藤原の宮都」の世界遺産登録をめざして





■ポイント4

＊ようこそ、フィールドミュージアム明日香へ

人々が受け継いできた伝統的な日本の農村の自然・文化がいまだ根付いている明日香村は、歴史資産とあわせてさまざまな楽しみ方ができるフィールドミュージアムです。そんな明日香村のこれまでの歩みをわかりやすく紹介しています。歴史年表つきです。

ようこそ、フィールドミュージアム明日香へ





■ポイント5

＊あすか来訪ガイドライン

脈々と受け継がれてきた明日香村の姿を、100年先まで遺していけるよう、明日香村を訪れるみなさまと大切にしたいことを記しています。

あすか来訪ガイドライン





■ポイント6

＊旅行会社・メディア・学校関係者様向けページ

企業や学校関係者などからお問合せの多いものを中心に情報を集めました。企画や情報発信の検討に活用ください。

旅行会社・メディア・学校関係者様向けページ





■ポイント7

＊多言語対応

自動翻訳機能を導入、英・韓・中(繁体・簡体)に翻訳されます。

多言語対応





運営 ：一般社団法人飛鳥観光協会

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