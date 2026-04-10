イオンフィナンシャルサービス株式会社(代表取締役社長：深山 友晴)は、スマホ決済『AEON Pay』の新CMキャラクターとして就任したタレントの杉浦太陽さん、辻希美※さん、そして長女の希空さんの3名が初共演する新CM「登場」篇、「ブランド」篇、「キャンペーン」篇を2026年4月10日(金)から全国で放映開始いたします。

※辻さんのシンニョウの点は1つが正式表記となります。





AEON Pay





■新TVCM「登場」篇「ブランド」篇「キャンペーン」篇について

新TVCMでは、「日本のいい未来へ」というメッセージと共に、杉浦太陽さん、辻希美さん、希空さんが『LOVEマシーン』に合わせて家族で踊る姿を通じ、『AEON Pay』がもたらす前向きな日常を描いています。劇中では、お買い物シーンを中心に、スマホひとつで支払いが完結するスマートな決済体験に加え、加盟店の拡大やおトクなキャンペーンといったサービスの進化を、生活者目線で実感できる日常の風景として映し出しています。さらに、親から子へとつながる家族のコミュニケーションや、多様なライフスタイルを背景に、新しいスタンダードとして一人ひとりの毎日にぴったりな「わたしにいいPay、AEON Pay」という“暮らしを少し豊かにする体験”を提案しています。 こうした日常の積み重ねが、日本のいい未来へとつながる一歩となることを描き出しています。









■新TVCM概要

放映開始日：2026年4月10日(金)より順次、放映開始

放映エリア：全国(一部の地域を除く)

『AEON Pay』公式YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCJxV0xMcweF_8cjZi170Msw









■TVCMカット

※TVCMカット画像の無断転載はお控えください。





「登場」篇





「登場」篇





「ブランド」篇





「ブランド」篇





「キャンペーン」篇





「キャンペーン」篇





■総額1億WAON POINTが当たる！AEON Payのスマホ決済を利用で抽選で1万名さまに1万WAON POINTプレゼント！

【キャンペーン概要】

期間中、AEON Payのスマホ決済(コード決済・WAONタッチ)を5,000円(税込)を一口として、抽選で10,000名さまに10,000WAON POINTが当たります。

※期間中にご利用いただいた金額(税込)で口数を集計のうえ、抽選いたします。

※その他、ご注意事項がございます。





キャンペーン





・期間：

2026年4月10日(金)～5月10日(日)

※本キャンペーン終了後、同様のキャンペーンを実施する可能性がございます。





・対象のお支払い方法：

AEON Payのスマホ決済(コード決済・WAONタッチ)

※AEON Payに設定していないWAONカード、Apple PayのWAON、モバイル

WAONでのお支払いは対象外となります。

※AEON Payのコード決済とは、イオンカード払い・チャージ払いをさします





・ポイント進呈時期：

2026年6月25日(木)頃

※変更となる可能性がございます。





・対象店舗：

AEON Pay・WAONのマークのあるお店

※一部対象外店舗がございます。









■イオンカードセレクト会員さま限定！

AEON Payへのイオン銀行口座チャージとAEON Pay決済のご利用で最大1.5％WAON POINTが戻ってくる！





【特典概要】

期間中、イオン銀行口座からAEON Pay残高にチャージいただくと0.5％のWAON POINTを還元いたします。

さらに、イオングループ対象店舗でのAEON Pay決済でいつでも1.0％還元となり、合計で最大1.5％のWAON POINTを還元いたします。

※月末時点でイオンカードセレクトをお持ちの方が対象です。

※イオン銀行口座チャージ200円につき1WAON POINT進呈となります。

※イオングループの対象店舗以外のAEON Pay決済は0.5％還元となります。(200円(税込)につき1WAON POINT)





・チャージ特典期間：

2026年4月10日(金)～8月31日(月)

※本特典は予告なく変更、中止、または終了後に恒常施策として実施する場合があります。





・チャージ特典ポイント進呈時期：

イオン銀行口座チャージ特典は月度ごとにチャージ金額を集計し、翌月末に付与いたします。









■もっと使いやすく、もっと便利に「AEON Pay」アプリ提供開始！

2026年4月6日(月)より、現在ご利用いただいている「イオンウォレットアプリ」を全面リニューアルし、新たに『AEON Payアプリ』として提供を開始いたします。今回のリニューアルでは、これまでご利用いただいていた機能はそのままに、さらに便利な機能を追加するとともに、決済ブランド「AEON Pay」との一体感を高めるため、アプリ名称およびロゴを統一し、より直感的にご利用いただけるデザインへ刷新しております。

※「AEON Payアプリ」はイオンフィナンシャルサービス株式会社が提供するサービスとなります。





詳しい内容は以下をご確認ください。

詳細はこちら https://www.aeon.co.jp/information/2026/renewal