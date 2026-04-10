株式会社森フォレストは、大分県大分市のあけのアクロスタウン2番街1階にて、新しいスタイルの文具＆雑貨店『DESAKI・365DAYS大分明野店』を2026年4月11日(土)にグランドオープンいたします。





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「ギフトなら負けない」をコンセプトに、バイヤーが厳選したワンランク上のアイテムを揃えるほか、大分県内でも珍しい、実際に商品を試せる「文具体験コーナー」を常設。





ご家族揃って「日常に彩りを添える」お買い物を楽しんでいただける空間をご提供します。





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【オープンの背景】

デジタル化が進む現代において、手書きの温もりや、直接顔を合わせてプレゼントを渡す瞬間の価値はますます高まっています。





大分市明野エリアのファミリー層に向けて、「勉強のための文具を見つけたいとき」「大切な誰かに贈り物をしたいとき」に、いつでも頼れる「相棒」のような存在になりたい。





そんな想いから、ただ買い物をするだけでなく、発見と体験がある新しいかたちの店舗をオープンする運びとなりました。





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【新店舗の特徴】

1. 「見る」だけじゃない。「使う」から見つかる文具体験コーナー

「このペンの書き心地はどうだろう？」「このノートの紙質は？」そんな疑問をその場で解決できる文具体験エリアをご用意しました。

話題の最新文具から、ずっと気になっていた定番アイテムまで、ご自由にさわって、書いて、お試しいただけます。





2. 圧倒的な品揃え。「ギフトなら負けない」こだわりのセレクト

「おめでとう」や「ありがとう」の気持ちをもっと特別にするために、ラッピング資材もデザインを一新。

ちょっとしたお礼のペン1本から、入学・就職のお祝い、母の日の特別なギフトまで、心を込めてお包みします。

バイヤーおすすめの多彩なブランドを取り揃え、ワンランク上のプレゼントが必ず見つかります。





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【他店との違い・注目ポイント】

毎日の家事や仕事に追われる忙しいご家族に向けて、当店では「暮らしを遊びたくなる」ようなワクワク感を大切にしています。

大人気の山崎実業「tower」シリーズなどの生活雑貨をはじめ、トレンドを押さえたシーズンフェア（母の日・UV＆COOLフェアなど)を常時開催し、いつ足を運んでも新しい発見がある売場づくりを行っています。









【来店メリット：月に6回のハッピーデー】

お客様の日常的なお買い物をよりお得にサポートするため、独自の「ハッピーデー」を設けています。

・「3の日」(毎月3日・13日・23日)： 文具商品限定が最大30％OFFの大特価！

※一部対象外あり

・「8の日」(毎月8日・18日・28日)： 次のお買い物で使えるポイントが3倍に！





3の日・8の日サービスについて





【店舗情報】

店舗名 ： DESAKI・365DAYS大分明野店

オープン日時 ： 2026年4月11日(土) 10:00～

所在地 ： 〒870-0161 大分県大分市明野東1-1-1 あけのアクロスタウン2番街1階

営業時間 ： 10:00～20:00

公式Instagram ： https://www.instagram.com/desaki_akeno

公式LINE ： https://lin.ee/sMNaXon









【オープン記念特別施策】

地域の皆様へのご挨拶と感謝を込めて、期間限定の特別キャンペーンを実施いたします。

1. 全品ポイント10倍フェア

2. お買い上げ特典プレゼント

(税込3,000円以上お買い上げのお客様対象・数量限定)





◯オープニングキャンペーン第一弾

4月11日(土)・12日(日) 2日間限定

税込3,000円以上お買い上げ特典

・あの話題のシール「たまごあし ぷっくりシール」

各日50名様 合計100名様プレゼント





◯オープニングキャンペーン第二弾

4月18日(土)・19日(日) 2日間限定

税込3,000円以上お買い上げ特典

・姉妹店でも大人気「島田屋総本家 芋けんぴ」

各日50名様 合計100名様プレゼント









【バイヤーおすすめブランド(大人気ブランドアイテムなど)】

・栞

メガネの聖地として有名な福井県鯖江市で企画・デザインされた、超薄型フレームのブランド。特許取得(特許6096096)の独自フレーム構造を採用しており、本に挟む栞のようにフラットに薄く折り畳むことができます。





ブランド：栞





・MOZ

1996年にスウェーデンで設立されたアニマルコンセプトのブランド。エルク(ヘラジカ)をモチーフにした、北欧らしいスタイリッシュさと親しみやすいデザインが魅力





・ROOTOTE

トートバッグ専門ブランドとして2001年に設立。カンガルーのおなかの袋からヒントを得た「ルーポケット」が、ルートートにはかならず付いているのが特徴。





・Mr.CANDY

元パティシエのキャンディ職人が作るキャンディとコットンキャンディの専門店





・あかふさ食品

気仙沼から手軽で美味しい“食卓の主役”をお届け。





・エコストア

『肌を想う、せんたく。』ecostoreは、環境保全先進国ニュージーランドで生まれたホーム＆ボディケアブランド。「環境にいいものは、健康にもよい」という考えのもと、自然由来の原料はもちろん、製造工程や容器の素材、毎日の使い心地やデザインにまでこだわったアイテムを展開。









【こんな人におすすめ】

・絶対に喜ばれる、センスの良いギフトを探している方

・話題の文房具を実際に自分の手で試してから買いたい方

・日々の家事や生活を便利で楽しくする、おしゃれな生活雑貨を探している方

・休日に家族みんなでワクワクできるお店に行きたい方









【会社概要】

会社名 ：株式会社森フォレスト

所在地 ：大分市大字市1188番地

代表者 ：森 俊一郎

設立 ：平成30年5月28日

事業内容：文具・生活雑貨・食品小売





DESAKI・365DAYS大分明野店





さあ、遊び心を探しに行こう。あなたとご家族の日常に彩りを添える「新しいお気に入り」を見つけに、ぜひDESAKI・365DAYS大分明野店へ遊びにいらしてください。





スタッフ一同、心よりお待ちしております。