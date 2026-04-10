株式会社両備システムズ(本社：岡山県岡山市、代表取締役上席執行役員COO 小野田 吉孝、以下 当社)は、Salesforce Japan Partner Award 2026におけるJapan Partner of the Year - Government & Public Sector -を受賞しました。





当社は、Lightning Platformを活用して開発したOEMパッケージのBPOソリューションの提供を通じ、自治体における住民向け給付業務を円滑に進めるための運用支援を行ってまいりました。具体的には、国の施策である「低所得者支援及び定額減税補足給付金(うち不足額給付)」や「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」に係る給付事務において、各自治体向けに給付金システムを構築・提供いたしました。





本ソリューションは複数の自治体様にご採用いただき、昨年度の公共業界での協業実績におけるビジネス規模、成長率、受注件数、アプリユーザーのレビュー評価で、総合的に高い評価をいただきました。

その結果、当社は特に優れた実績を上げたPartnerとして認定されました。





両備システムズ、Salesforce Japan Partner Award 2026を受賞





●発表に対するコメント

・当社 上席執行役員 クラウドビジネスカンパニー長の今村 剛正は、次のように述べています。「当社はこれまで、公共領域における複雑な業務課題に真摯に向き合い、現場で求められる使いやすさと確実性を徹底して追求してまいりました。こうした取り組みが評価され、今回の受賞という成果につながったことを大変光栄に感じております。

これからの社会は、AIが業務の在り方や価値提供の方法を根本から変革していく時代に入っています。当社は、SalesforceのAgentforceをはじめとするAI技術を、企業変革の推進力として積極的に取り入れ、お客様の業務を自律的に支援する新たなサービスモデルの創出に挑戦してまいります。

株式会社セールスフォース・ジャパンとの強固な協業体制のもと、公共領域のみならずあらゆる分野のお客様に対し、より高い品質と新しい体験を提供し続ける企業として、社会の持続的発展に貢献していく所存です。」





・株式会社セールスフォース・ジャパン 専務執行役員 アライアンス事業統括本部 統括本部長の浦野 敦資は、次のように述べています。「株式会社両備システムズのようなSalesforce Japan Partner Award 2026の受賞者は、テクノロジーがかつてないスピードで発展しAI革命が進行する世界において、お客様がより迅速に成長し、さらに躍進するよう尽力されています。Salesforceにとってパートナーの皆様は、お客様の成功を推進するために欠かせない存在です。」









第19回目を迎えるSalesforce Japan Partner Award 2026は、コンサルティング会社、デジタルエージェンシー、販売代理店、ISVパートナーなど、クラウド、業種・業界、および広範なパートナープログラムにわたって、Salesforceのパートナーが果たした多大な貢献に与えられる賞です。今年のSalesforce Japan Partner Award 2026を受賞されたSalesforceパートナーの一覧は( https://appexchangejp.salesforce.com/learn/fy27-partner-award )をご覧ください。





SalesforceなどはSalesforce, inc.の商標です。





＜注釈＞

Lightning Platformとは、Salesforceが提供するローコード／ノーコードのアプリケーション開発プラットフォームです。









【株式会社両備システムズについて】

社名 ： 株式会社両備システムズ

本社所在地 ： 岡山県岡山市北区下石井二丁目10-12

杜の街グレースオフィススクエア4階

代表者 ： 代表取締役上席執行役員COO 小野田 吉孝

設立 ： 1969年12月

資本金 ： 3億円

事業内容 ： 公共、医療、社会保障分野および

民間企業向け情報サービスの提供

(システム構築、アウトソーシング事業)、

ソフトウェア開発、データセンター事業、

ネットワーク構築サービス、セキュリティ事業、

ハードウェア販売および保守サービス、

AI・IoTなど先端技術研究開発

コーポレートサイト： https://www.ryobi.co.jp/