日本全国のこだわりの食品や雑貨を販売する株式会社日本百貨店(本社：東京都港区、代表取締役社長：浮ケ谷 祥)は、食と雑貨のセレクトショップ「日本百貨店」の店頭で「HEY麺！日本のご当地麺」フェアを2026年4月10日(金)から2026年5月26日(火)まで開催します。





「HEY麺！日本のご当地麺」フェア





HEY麺！そこの麺ラバー。

お腹、空いてない？

麺好き必見！日本各地の最強「麺ズ」が、ここに集結。

こだわり抜いた製法。その土地が育てたカルチャー。

伝統の「技」から、エッジーな「トレンド」まで。

日本の麺は、もはやエンターテイメント！

「歴史」にリスペクトを込めて味わうもよし。

クセになる「刺激」に溺れるもよし。

直感で選ぼう、君の「MY麺」。





＜フェア開催情報＞

開催期間： 2026年4月10日(金)～5月26日(火)

開催店舗： 日本百貨店にほんばし總本店、日本百貨店しょくひんかん、

日本百貨店おみや、日本百貨店あかれんが

詳細 ： https://www.nippon-dept.jp/shop/pg/1men26/









【あなた好みの麺はどれ？オススメご当地麺をご紹介】





秋田味商 稲庭うどん2人前 醤油味





■秋田味商 稲庭うどん2人前 醤油味 980円

比内地鶏の鶏がらを大釜で炊き出した出汁に、鰹の旨みを重ねた特製醤油スープで味わう秋田名物の稲庭うどん。地鶏のコクを感じながらも後味はすっきり。麺つゆとはひと味違う、新しい稲庭うどんの楽しみ方です。





大磯屋製麺所 深蒸し仕立て焼そば2食





■大磯屋製麺所 深蒸し仕立て焼そば2食 527円

創業大正15年、愛知県の熟成焼そば専門店がつくるこだわりの一品。独自の「深蒸し」製法で、小麦の香りと弾力あるコシを極限まで引き出しました。ソースで食べるだけじゃない、麺そのものが主役の他にはない焼そばです。噛むほどに広がる小麦の豊かな風味を、ぜひご堪能ください。





藤原製麺 北海道小麦粉使用 二夜干しラーメン 函館塩





■藤原製麺 北海道小麦粉使用 二夜干しラーメン 函館塩 220円

北海道産小麦を使った麺を、二日かけてじっくり乾燥させる「二夜干し」製法で仕上げました。乾麺でありながら、まるで生麺のような強いコシとなめらかな食感に。キリッと澄んだ塩スープは、シンプルながらも奥行きのある旨みが特徴。函館を代表する、澄んだ塩ラーメンです。





藤原製麺 横浜ラーメン 六角家 豚骨醤油





■藤原製麺 横浜ラーメン 六角家 豚骨醤油 320円

横浜発祥「家系ラーメン」の名店「六角家」の味を再現しました。じっくりと炊き出した豚骨と鶏ガラの旨みが溶け込んだ濃厚なスープに、食べごたえのある極太麺を合わせています。家系ならではの力強い味わいと、満足感のあるボリュームが魅力の王道ラーメンです。





日の出製粉 九州ラーメン ロン龍 とんこつ味／九州ラーメン 赤龍





■日の出製粉 九州ラーメン ロン龍 とんこつ味／九州ラーメン 赤龍 各300円

コシのあるストレート麺に、濃厚スープがしっかり絡む棒ラーメン。香ばしいマー油が効いた熊本とんこつの「ロン龍」と、辛味噌と豚骨のコクが際立つ「赤龍」。本格的な味わいでラーメン通にもファンの多い、九州ラーメンの定番。





中一本店 宮崎辛麺





■中一本店 宮崎辛麺 550円

パンチの効いた辛さの奥に旨みが広がる、宮崎名物の辛麺。そば粉を配合した独特の麺は、つるっとした喉ごしでクセになる食感。お好みで卵やニラを加えることで、より本格的な味わいに。





※商品は全て税込価格となります。









【株式会社日本百貨店について】

「ニッポンの百貨をおもしろく。」をコンセプトに、日本全国47都道府県のこだわりの食品や雑貨を発掘し、直営店舗をはじめ、オンラインショップやポップアップ「出張！日本百貨店」で販売を行う食と雑貨のセレクトショップです。今までにはない新しい切り口でのオリジナル商品開発や、長年の店舗運営で培ったノウハウを活かし、業態を超えたパートナー企業様との新しいお取り組みも積極的に行っています。









【会社概要】

会社名： 株式会社日本百貨店(読み方：にっぽんひゃっかてん)

所在地： 東京都港区港南2-15-3 品川インターシティ C棟 25F

代表者： 代表取締役社長 浮ケ谷 祥

WEB ： https://corp.nippon-dept.jp









【店舗(直営店)】

●日本百貨店にほんばし總本店(日本橋)

●日本百貨店しょくひんかん(秋葉原)

●日本百貨店あかれんが(神奈川県・横浜)

●日本百貨店おみや(埼玉県・大宮)









【オンラインショップ(一時販売停止中)】

https://www.nippon-dept.jp