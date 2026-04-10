古くなった水着をリサイクル、お得に新しい水着をゲット！！『San-ai Resort水着・リゾートウェアリサイクルキャンペーン』4/10～8/31開催！
水着・リゾートウェアを販売している株式会社Ai(所在地：東京都千代田区、代表取締役：高谷 能将)は、環境保全活動の一環として、「San-ai Resort水着・リゾートウェアリサイクル」のキャンペーン活動を実施します。
2026年は4月10日(金)からスタート、8月31日(月)まで開催いたします。回収にご協力いただくと、全国のSan-ai Resort(サンアイリゾート)対象店舗にて、その場でご利用いただける2,000円分クーポン券をプレゼントいたします。※一部対象外店舗がございます。
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水着・リゾートウェアリサイクル内容
■水着・リゾートウェアリサイクル内容
「San-ai Resort水着・リゾートウェアリサイクル」の活動は、商品を製造・販売している当社にとって重要な取り組みと捉え、環境保全活動の一環として、2021年から取り組みを開始しました。
この活動は、株式会社JEPLANの「BRING」に参加し、回収された水着・リゾートウェアは生活雑貨などのパーツに生まれかわり、「水着は捨てにくい」という女性たちのお悩みも解決します。
これまでの活動では、1,237件の回収につなげることができ、環境保全活動に貢献してきました。
今年の夏は平年より気温は高く、猛暑が予想され、海やプールなどリゾートへお出かけされる方の増加が予想されます。この機会に是非、古くなった水着・リゾートウェアをリサイクルしてお得なクーポンを入手し、新しい水着に新調して夏を満喫してください！
株式会社Aiは、持続可能な社会を目指すための身近な環境活動として、“捨てる。ではなく、新しく生かす。”をテーマに、「San-ai Resort水着・リゾートウェアリサイクル」をお客様と共に取り組んでまいります。
水着・リゾートウェアリサイクル回収の流れ
【キャンペーン概要】
期間 ： 2026年4月10日(金)～2026年8月31日(月)
対象店舗： San-ai Resort、San-ai Resort northerly
※一部対象外店舗がございます。
内容 ： 店舗にご不用な水着・リゾートウェアをご持参いただくと
対象店舗、公式WEB SHOPでご利用いただける
2,000円分クーポン券プレゼント
※水着・リゾートウェアはメーカーに関係なく回収しています。
※クーポンは店舗にて当日からご利用可能
※税込15,000円以上でご利用可能
URL ： https://www.san-ai.com/recycle
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■San-ai Resort(サンアイリゾート)
ホームページ： http://www.san-ai.com
【会社概要】
会社名 ： 株式会社Ai
所在地 ： 〒102-8506 東京都千代田区麹町1-1 ワコール麹町ビル6F
代表者 ： 代表取締役 高谷 能将
設立 ： 2015年4月1日
資本金 ： 1,000万円
事業内容： 水着、下着等の製造小売
URL ： https://www.san-ai.com/
【お客様からのお問い合わせ先】
株式会社Ai お客様相談係
Mail： 834131@san-ai.com