水着・リゾートウェアを販売している株式会社Ai(所在地：東京都千代田区、代表取締役：高谷 能将)は、環境保全活動の一環として、「San-ai Resort水着・リゾートウェアリサイクル」のキャンペーン活動を実施します。

2026年は4月10日(金)からスタート、8月31日(月)まで開催いたします。回収にご協力いただくと、全国のSan-ai Resort(サンアイリゾート)対象店舗にて、その場でご利用いただける2,000円分クーポン券をプレゼントいたします。※一部対象外店舗がございます。





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水着・リゾートウェアリサイクル内容





■水着・リゾートウェアリサイクル内容

「San-ai Resort水着・リゾートウェアリサイクル」の活動は、商品を製造・販売している当社にとって重要な取り組みと捉え、環境保全活動の一環として、2021年から取り組みを開始しました。

この活動は、株式会社JEPLANの「BRING」に参加し、回収された水着・リゾートウェアは生活雑貨などのパーツに生まれかわり、「水着は捨てにくい」という女性たちのお悩みも解決します。

これまでの活動では、1,237件の回収につなげることができ、環境保全活動に貢献してきました。

今年の夏は平年より気温は高く、猛暑が予想され、海やプールなどリゾートへお出かけされる方の増加が予想されます。この機会に是非、古くなった水着・リゾートウェアをリサイクルしてお得なクーポンを入手し、新しい水着に新調して夏を満喫してください！

株式会社Aiは、持続可能な社会を目指すための身近な環境活動として、“捨てる。ではなく、新しく生かす。”をテーマに、「San-ai Resort水着・リゾートウェアリサイクル」をお客様と共に取り組んでまいります。





水着・リゾートウェアリサイクル回収の流れ





【キャンペーン概要】

期間 ： 2026年4月10日(金)～2026年8月31日(月)

対象店舗： San-ai Resort、San-ai Resort northerly

※一部対象外店舗がございます。

内容 ： 店舗にご不用な水着・リゾートウェアをご持参いただくと

対象店舗、公式WEB SHOPでご利用いただける

2,000円分クーポン券プレゼント

※水着・リゾートウェアはメーカーに関係なく回収しています。

※クーポンは店舗にて当日からご利用可能

※税込15,000円以上でご利用可能

URL ： https://www.san-ai.com/recycle





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■San-ai Resort(サンアイリゾート)

ホームページ： http://www.san-ai.com





【会社概要】

会社名 ： 株式会社Ai

所在地 ： 〒102-8506 東京都千代田区麹町1-1 ワコール麹町ビル6F

代表者 ： 代表取締役 高谷 能将

設立 ： 2015年4月1日

資本金 ： 1,000万円

事業内容： 水着、下着等の製造小売

URL ： https://www.san-ai.com/





【お客様からのお問い合わせ先】

株式会社Ai お客様相談係

Mail： 834131@san-ai.com