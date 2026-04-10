株式会社ルシアン(本店所在地：京都府京都市下京区、代表取締役 社長執行役員：麻田 渡)は、ピップ株式会社とのコラボレーション企画として、ピップの磁石を内蔵したインナーシリーズ『肩らっくす LUXE』『腰こりらっくす LUXE』を、全国の主要量販店、その他ECサイトにて2026年4月21日(火)より発売します。





商品イメージ(1)





本シリーズは、磁気の働きでコリをほぐす機能性に加え、レースをあしらった上品なデザインと、日常に寄り添う快適な着用感を兼ね備えたLUXEラインです。

日中の装いの中で自然に取り入れられるのはもちろん、おやすみ用ブラとしても使用可能。ペアで着用できるデイリーショーツに加え、ご要望の多かったメンズアイテム(ボクサーブリーフ)も仲間入り。“着るだけ、はくだけ”の手軽さと、1日中使える着用感で、性別を問わず日常の中に心地よいセルフケア習慣を届けます。





商品イメージ(2)





商品イメージ(3)





●管理医療機器

【効果】装着部位のこり及び血行の改善

『肩らっくす LUXE ハーフトップ』

販売名：ハーフトップLC001(磁束密度100ミリテスラ)

医療機器認証番号：308AGBZX00001000

『腰こりらっくす LUXE ペアショーツ』

販売名：腰こりらっくす(磁束密度90ミリテスラ)

医療機器認証番号：305AGBZX00063000

『腰こりらっくす LUXE ボクサーブリーフ』

販売名：腰こりらっくす(磁束密度90ミリテスラ)

医療機器認証番号：305AGBZX00063000









■商品特長

『肩らっくす LUXE ハーフトップ』は、

肩甲骨の内側から背中にかけての筋肉周辺に密着するように背面に8つの磁石を内蔵し、肩・背中まわりのコリにアプローチする管理医療機器です。

立体設計のストレッチフレームでモールドパッドを支え、ノンワイヤーでありながらバストをしっかりキープする新構造。さまざまなバストサイズや形に沿いやすい丸型パッドを使用(取り外し可能)。日中はもちろん、金具レスだから寝返りを打つ就寝時にも快適にお使いいただけます。

肌側の生地は綿混素材使用で、背中、肩紐まで肌あたりを考慮。忙しい毎日を過ごす大人の女性に向けて、肩・腰まわりをやさしくいたわりながら、インナーとしての美しさにもこだわったハーフトップです。





肩らっくす LUXE ハーフトップ





肩らっくす LUXE ハーフトップと腰こりらっくす LUXE ペアショーツ





『腰こりらっくす LUXEペアショーツ』は、腰からお尻にかけての筋肉に密着するよう、背面に6つの磁石を内蔵し、はくだけで腰まわりのコリにアプローチする管理医療機器です。鼠蹊部は、動いても圧迫感を感じにくい立体設計。ウエスト・足口はテープレスな折り返し仕様でくい込みにくく、心地よい肌ざわりの綿混素材がヒップをすっぽり包み込みます。





『腰こりらっくす LUXE ボクサーブリーフ』も同様に、背面に6つの磁石を内蔵し、はくだけで腰まわりのコリにアプローチする管理医療機器です。ウエストにテープを使用せず、足口は折り返し仕様で肌あたりなめらか。 しなやかなストレッチ素材が腰まわりを程よく支え、安定感と快適さを両立しました。





腰こりらっくす LUXE ペアショーツ





腰こりらっくす LUXE ボクサーブリーフ





また本シリーズは、洗濯を繰り返しても効果が持続し、毎日の生活に無理なく取り入れられる点も特長です。磁気によるコリを改善する機能と、補整・デザイン性を兼ね備えたインナーとして、日常を少し上質に整える新たな選択肢を提案してまいります。





発売日 ： 2026年4月21日(火)

販売店舗： 全国の主要量販店、その他ECサイト

【ルシアン公式オンラインショップ】

https://inner-jp.lecien.com

※掲載は発売日からになります。









■商品ラインナップ

商品名 ：『肩らっくす LUXE ハーフトップ』

タイプ ：ハーフトップ

税抜価格 ：5,980円

サイズ ：M/L/LL/3L

カラー ：3色(ブラック、ローズグレイ、スモーキーピンク)

素材 ：綿、ポリエステル、その他





商品名 ：『腰こりらっくす LUXE ペアショーツ』

タイプ ：ショーツ

税抜価格 ：2,980円

サイズ ：M/L/LL/3L

カラー ：3色(ブラック、ローズグレイ、スモーキーピンク)

素材 ：綿、ポリエステル、その他





商品名 ：『腰こりらっくす LUXE ボクサーブリーフ』

タイプ ：ボクサーブリーフ

税抜価格 ：3,980円

サイズ ：M/L/LL

カラー ：2色(ブラック、ミストグレー)

素材 ：ナイロン、綿、その他





「ピップエレキバン」はピップ株式会社の登録商標です。「肩らっくす」、「腰こりらっくす」は株式会社ルシアンの登録商標です。

■会社概要

商号 ： 株式会社ルシアン

代表者 ： 代表取締役 社長執行役員 麻田 渡

本店所在地： 京都府京都市下京区七条御所ノ内南町103

創業 ： 1933年2月

事業内容 ： インナーウェア、手芸用品、レース素材の製造・販売

資本金 ： 9,000万円

URL ： https://www.lecien.co.jp/