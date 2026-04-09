全世界で累計1,700万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、新作イベント『スパイミッションからの脱出-パンドラの箱と裏切りの銃弾-』を、2026年5月29日(金)よりリアル脱出ゲーム渋谷店を皮切りに、全国のリアル脱出ゲーム店舗で開催することを発表いたします。 ★イベント特設サイト：https://realdgame.jp/s/spymmb/

本作『スパイミッションからの脱出-パンドラの箱と裏切りの銃弾-』の舞台は、全国のリアル脱出ゲーム店舗。賑やかな店内で密かに行われようとしている世界を揺るがす極秘取引を阻止するため、プレイヤーはスパイとなり潜入をします。店内に仕掛けられたさまざまな暗号を、スパイ道具を駆使して解き明かし、敵を欺いてミッションクリアを目指す、そんなスパイ映画さながらの、手に汗握るドキドキの体験を楽しめます。 制限時間や体験人数の制限がないため、好きなペースで物語を体験いただくことが可能です。また、実際に店舗内を歩き回り、手と頭を使って謎を解くゲーム内容になっているため、リアル脱出ゲームや謎解きイベントへの参加が初めてという方も、直感的に没入感のあるスパイ体験を楽しめる内容となっています。

リアル脱出ゲームの新シリーズ「スパイミッションからの脱出」とは

本イベントは、リアル脱出ゲームの新シリーズ「スパイミッションからの脱出」の2作目にあたります。「スパイミッションからの脱出」は、プレイヤーはスパイとなり、さまざまな道具を駆使しながら困難なミッションに挑む、スパイ映画の主人公のような興奮を味わえるリアル脱出ゲームシリーズです。 2025年に開催された、『夜のスパイミッションからの脱出』から始まった物語ですが、本イベントとは独立したストーリーとなっているため、『夜のスパイミッションからの脱出』が未体験の方でも楽しむことができます。

チケットは、4月11日(土)12:00より少年探偵SCRAP団(FC)先行販売、4月18日(土)12:00より一般販売となります。 このイベントではあなたが主役です。世界の命運があなたの手にかかっています。誰もが一度はあこがれる、どこかエレガントでクールなスパイになって、悪の取引を阻止しましょう！

リアル脱出ゲーム『スパイミッションからの脱出-パンドラの箱と裏切りの銃弾-』概要

◼︎イベント特設サイト https://realdgame.jp/s/spymmb/ ◼︎ストーリー 喧騒の裏側で、静かに悪は動き出す。 選ばれしスパイであるあなたに下された新たな極秘指令。 それは、リアル脱出ゲーム店舗への潜入。 ゲームにまぎれ、密かに行われようとしているのは、 謎と危険に満ちた“パンドラの箱”の極秘取引。 あなたのミッションはこの箱を回収すること。 一見何の変哲もない店内には無数の暗号が仕掛けられ、 壮大な陰謀が渦巻いている。 合言葉を告げた者だけが案内される、裏の取引場所。 特殊スコープを通して浮かび上がる、謎のメッセージ。 果たしてあなたは災いをもたらす箱を無事に回収できるだろうか？ そして、この取引に隠された真実とは……！ 世界の命運はあなたの頭脳にかかっている。

◼︎プレイ形式 ・所要時間：約90～120分 ・参加人数：制限なし ・随時スタート ・屋内イベント ◼︎開催会場、日程 【東京】リアル脱出ゲーム渋谷店 2026年5月29日(金)～ 【北海道】リアル脱出ゲーム札幌店 2026年6月4日(木)～ 【大阪】リアル脱出ゲーム大阪恵美須町店 2026年7月9日(木)～ 【愛知】リアル脱出ゲーム名古屋店 2026年7月16日(木)～ 【宮城】リアル脱出ゲーム仙台店 2026年7月23日(木)～ 【岡山】リアル脱出ゲーム岡山店 2026年7月30日(木)～ ◼︎チケット販売スケジュール 少年探偵SCRAP団(FC)団員先行販売：4月11日(土)12:00～4月17日(金)23:59 一般発売：4月18日(土)12:00～ ◼︎チケット料金 前売(平日)：1,700円 前売(土日祝＆ハイシーズン)：2,000円 ※当日チケットは料金が異なります。 ※チケット料金の詳細は特設サイトをご確認ください。 ◼︎主催／企画制作：SCRAP

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,700万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。 ※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。 ☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営しているのが、私たちSCRAPです。 SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。 テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。 ☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/ ☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine